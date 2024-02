Nuova Smart #3: prezzi a partire da 29.545 euro con ecobonus

La nuova Smart #3 anticipa la partenza degli ecoincentivi 2024 e si può acquistare o noleggiare con una serie di vantaggi di cui parleremo in questo articolo. L’iniziativa, che coinvolge le vetture pronte per la consegna della gamma Smart #3 Pro e Pro+. Il SUV coupè elettrico si può ordinarie con un vantaggio cliente fino a 9000 euro. Ecco tutti i dettagli dell’offerta, caratteristiche e dotazioni.

PREZZI E SCONTO SMART #3 CON E SENZA ROTTAMAZIONE

L’operazione #smartincentivo è perfetta per chi non vuole attendere gli sconti dell’ecobonus attivi da marzo 2024. L’occasione è imperdibile visto che i modelli Smart #3 Pro da 49 kWh e Smart #3 Pro+ da 66 kWh offrono autonomie e prestazioni eccezionali a un prezzo molto vantaggioso:

Smart #3 Pro , con una batteria da 49 kWh e un’autonomia di 325 km, è disponibile a partire da 29.545 euro .

, con una batteria da 49 kWh e un’autonomia di 325 km, è disponibile a partire . Smart #3 Pro+, equipaggiata con una batteria da 66 kWh e un’autonomia fino a 435 km, è disponibile a partire da 34.545 euro.

Lo sconto Smart #3 si calcola solo sui modelli che hanno un prezzo di listino fino a 42.700 euro, mentre per la Smart #3 BRABUS è attiva un’offerta di noleggio con canone agevolato (al paragrafo successivo). Ecco alcuni esempi di applicazione degli sconti ecobonus e #smartincentivo in caso di acquisto o noleggio:

sconto senza rottamazione , con acquisto o finanziamento: 6000 euro (3000 euro ecobonus + 3000 euro #smartincentivo);

, con acquisto o finanziamento: (3000 euro ecobonus + 3000 euro #smartincentivo); sconto con rottamazione , con acquisto o finanziamento: 9000 euro (5000 euro ecobonus + 4000 euro #smartincentivo);

, con acquisto o finanziamento: (5000 euro ecobonus + 4000 euro #smartincentivo); sconto con noleggio Smart mobilityRENT (rivolto a persone fisiche e aziende): 6000 euro (1500 euro ecobonus + 4500 euro #smartincentivo);

I prezzi si intendono comprensivi di IVA, messa su strada e contributo PFU.

COSTO NOLEGGIO SMART #3 TUTTO INCLUSO

La nuova Smart #3 è in listino con cinque versioni e prezzi a partire da 38.548 euro per la versione pro senza sconto, per arrivare a 51.118 euro della versione BRABUS. Tutti i prezzi includono l’IVA, la messa su strada e 3 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria inclusa manodopera e materiali di consumo. L’alternativa all’acquisto, è l’opzione di noleggio Smart #3 con la formula mobility RENT alle seguenti condizioni:

anticipo di 5.000 euro;

di 5.000 euro; canone di 509 euro IVA inclusa per 48 mesi/60.000 km;

di 509 euro IVA inclusa per 48 mesi/60.000 km; assicurazione RCA, furto incendio e danni inclusi con franchigie rispettivamente 0 euro (RCA), 250 euro (furto-incendio), 500 euro (danni);

LUNGHEZZA SMART #3 E COEFFICIENTE AERODINAMICO

La Smart #3 è il suv coupé elettrico adatto a chi ha bisogno di spazio, con 11 cm in più rispetto alla #1, raggiunge una lunghezza di 4,4 m. Il design sportivo e dinamico la colloca nel segmento dei veicoli elettrici di alta gamma anche in fatto di efficienza aerodinamica con un Cx di soli 0,27. Il frontale è caratterizzato dall’imponente griglia “shark nose” e dai sottili fari a LED. A seconda delle versioni, i cerchi in lega fino a 20 pollici su BRABUS, rendono lo stile più elegante e sportivo, ma attenti a non rovinarli se le strade su cui guidate non sono in condizioni ottimalì; sarebbe un vero peccato graffiarli.

PRESTAZIONI E AUTONOMIA SMART #3

Abbiamo già anticipato che la Smart #3 è disponibile con batteria da 49 e 66 kWh che garantiscono, secondo i dati di omologazione dell’auto, un’autonomia fino a 435 km. La potenza di ricarica fino a 150 kW assicura un “pieno” da 10 a 80% in circa 30 minuti. Come la taglia della batteria, anche le prestazioni crescono in funzione dell’allestimento, con potenze da 200 ai 315 kW della BRABUS e un’accelerazione da 5,8 a 3,7 secondi per raggiungere 100 km/h da fermo.

SISTEMI DI SICUREZZA E ADAS SMART #3

La Smart #3 è tra le auto più sicure in commercio, con 5 stelle nel crash test Euro NCAP e una dotazione di dispositivi ADAS integrati nello smart Pilot Assist e di connettività. Ad esempio:

l’ Highway Assistant (HWA), che aiuta il conducente a controllare l’auto nelle lunghe tratte autostradali;

(HWA), che aiuta il conducente a controllare l’auto nelle lunghe tratte autostradali; l’ Automatic Parking Assist (APA) che prende il controllo dell’auto con il parcheggio completamente automatico;

(APA) che prende il controllo dell’auto con il parcheggio completamente automatico; Android Auto e Apple CarPlay , per integrare lo smartphone nell’infotainment dell’auto;

, per integrare lo smartphone nell’infotainment dell’auto; gli aggiornamenti over-the-air (OTA).

PERCHE’ ACQUISTARE SMART #3

Proviamo a riassumere i punti di forza o, se vogliamo, i motivi per cui scegliere la Smart #3: