Skoda: il nuovo Test Center per prove da -7 a 50 °C su ICE ed EV

Skoda compie un passo in avanti, si proietta verso il futuro, realizzando un nuovo e modernissimo laboratorio che profuma di avanguardia. L’innovativa struttura permanente, figlia di un investimento oneroso di 22 milioni di euro, sarà fondamentale per studiare nel minimo dettaglio il comportamento dei sistemi di propulsione e di gestione termica dei veicoli con motori benzina, diesel, ibridi e 100% elettrici. Dunque, nella prospettiva di domani paventata dal brand del Gruppo Volkswagen, viene rivolta l’attenzione anche sui propulsori ICE, e non soltanto nei riguardi di quelli alla “spina” che dovrebbero essere gli unici consentiti in Europa a partire dal 2035.

L’INNOVAZIONE DEI CENTRI DI SKODA

Dunque, Skoda ha inaugurato con soddisfazione nuove strutture di pertinenza del Centro Emissioni e l’inedito Centro di Simulazione direttamente nel suo cuore pulsante, ovvero sia la sede centrale di Mlada Boleslav, in Repubblica Ceca. Quest’ultimo permette di constatare la capacità di funzionamento di un veicolo di carico estremo e di convalidare i calcoli simulati, in differenti condizioni di guida, e di garantire un alto grado di variabilità dei test in molteplici ambienti climatici. Infatti, in questo laboratorio si possono ricreare delle condizioni estreme: da -7 a +50 gradi Celsius. Detto ciò, la struttura è anche capace di simulare scenari come:

un tasso di umidità relativa che varia dal 10% al 95%;

l’esposizione alla luce solare;

la guida in montagna fino ad altitudini di 5500 metri.

Tale struttura dispone anche di un dinamometro a rulli di ultima generazione per autovetture che sfoggiano una potenza fino a 300 kW, per simulare delle resistenze di guida pari a 265 km/h. Sono presenti anche un sistema di canalizzazione dell’aria, uno di analisi delle emissioni e una stazione di ricarica ad alta capacità per automobili EV, con potenze fino a 400 kW.

UN ALTO NUMERO DI TEST CHE SKODA PUO’ FARE SKODA IN QUESTO NUOVO IMPIANTO

La possibilità di poter unire queste tecnologie permette di eseguire delle prove complicate e complesse, che replicano in un modo fedele le operazioni che avvengono nel mondo reale con altissima sicurezza e precisione nei risultati. Il valore aggiunto è quello di effettuare analisi e bilanci direttamente in loco, senza appoggiarsi a strutture e impianti esterni all’azienda. In questo innovativo Centro di Simulazione di Skoda, possono essere svolti fino a 850 test in un anno, e questo permettere al marchio ceco di studiare e sviluppare sempre più tecnologie e tecniche da applicare alla propria gamma di veicoli.

In risposta ai requisiti legislativi odierni e futuribili, come lo standard di emissioni Euro 7, i lavori di costruzione del nuovo sito hanno incluso anche un ampliamento del Centro Emissioni. Le novelle cabine di misurazione saranno usate, in modo prioritario, dal reparto qualità per garantire che sia i veicoli di preproduzione che quelli di produzione siano conformi agli standard di legge.

UN INVESTIMENTO IMPORTANTE PER SKODA

Skoda, insieme al Gruppo Volkswagen del quale fa parte, ha deciso di investire in queste strutture nel 2021, versando al progetto un quantitativo in denaro di 22 milioni di euro. Questo è stato necessario perché il brand, attraverso gli impegnativi test presso il Centro di Simulazioni, ha il dovere di rispettare gli standard legislativi imposti dall’Unione Europea, ma anche della Cina, dell’India, del Brasile e di altre regioni planetarie. L’inaugurazione di questo nuovo centro ci indica che Skoda ha tracciato il suo destino che, in modo imprescindibile, si lega allo sviluppo della piattaforma MQB27 di Volkswagen, oltre a visionare lo sviluppo di motori a benzina EA211 e dei sistemi associati: scarico, aspirazione, raffreddamento e gestione termica. Skoda, inoltre, ha il compito di far progredire tutti i cambi manuali e il cambio automatico DQ200.

Johannes Neft, Membro del Board di Škoda Auto per lo Sviluppo Tecnico, ha dichiarato: “L’inaugurazione del nuovo Centro di Simulazione rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo automobilistico e riafferma la posizione di leadership di Škoda Auto nel collaudo dei sistemi di trazione e di gestione termica. L’importanza del nuovo Centro di Simulazione e del Centro Emissioni continuerà a crescere, sia in termini di garanzia qualitativa dei nostri veicoli sia nell’alta efficienza di propulsori e sistemi di trazione futuri”.