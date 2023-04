Skoda svela il piano Let’s explore: 6 modelli elettrici entro il 2026

Skoda Auto ha presentato il piano Let’s explore con cui afferma di voler accelerare ulteriormente la trasformazione elettrificata della gamma. Con il lancio di 4 nuove auto elettriche e con l’aggiornamento della famiglia Enyaq, la Casa auto boema ha in programma di estendere il listino a 6 modelli elettrici entro il 2026.

I PIANI DI INVESTIMENTO SKODA PER LA GAMMA ELETTRICA ENTRO IL 2026

Entro il 2027 Skoda prevede di investire in totale di 5,6 miliardi di euro nella mobilità elettrica per quattro segmenti chiave:

“ Small ” nel segmento dei piccoli SUV;

” nel segmento dei piccoli SUV; “ Compact ” nel segmento dei SUV compatti;

” nel segmento dei SUV compatti; “ Combi “, che sarà una wagon familiare;

“, che sarà una wagon familiare; “Space“, un SUV a 7 posti.

Skoda ha comunque assicurato che nel corso della transizione verso la mobilità elettrica, i modelli con motore a combustione interna continueranno a essere una colonna portante della gamma.

I MODELLI 100% ELETTRICI SKODA ENTRO IL 2026

Lo sviluppo di 6 modelli elettrici Skoda previsto entro il 2026 parte da Enyaq iV ed Enyaq Coupé iV che sono stati lanciati nel 2020 e nel 2022 come primi due modelli Skoda basati sulla piattaforma modulare MEB Volkswagen. Entrambi saranno aggiornati in modo significativo nel 2025 con un nuovo stile che caratterizzerà tutti i modelli Skoda elettrici in futuro. Inoltre, entro il 2026 saranno disponibili 4 modelli elettrici completamente nuovi:

la “Small”, il futuro modello di accesso alla gamma, inserita nel segmento B ;

; il “Compact”, il modello elettrico che prenderà il posto del SUV compatto Karoq e che si chiamerà Elroq ;

; la “Combi”, la prima Wagon elettrica Skoda ;

; la “Space”, versione di serie della concept car Vision 7S a 7 posti presentata nell’agosto 2022.

MODELLI ICE E PLUG-IN NEI PIANI SKODA

I modelli Skoda ICE e PHEV continueranno a essere un pilastro importante dell’offerta Skoda in tutti i mercati. I modelli con motori a combustione interna (in particolare la gamma di motori EA 211) e con propulsori ibridi plug-in (PHEV) continueranno a caratterizzare la gamma Skoda durante la transizione verso la mobilità completamente elettrica. L’ammiraglia Superb e il SUV Kodiaq di nuova generazione che arriveranno in autunno, avranno motorizzazioni plug-in hybrid. Mentre Skoda Octavia, Kamiq e Scala saranno aggiornati prossimamente nello stile e nei contenuti.