Sicily By Car: penale multe illecita, come fare reclamo

Può capitare di prendere una multa quando si guida un’auto a noleggio. Non deve però capitare che il noleggiante applichi una penale al cliente multato, per la serie ‘oltre al danno la beffa’. Eppure questa penale è prevista da una clausola del contratto di Sicily By Car, che però il Tribunale di Bolzano ha dichiarato vessatoria (come peraltro aveva anticipato l’Antitrust due anni fa, a carico non solo di S.B.C.). La vicenda non è ancora finita perché la società di noleggio ha fatto appello contro la sentenza del tribunale, tuttavia ci sarebbero già i presupposti per ottenere un rimborso. Continua a leggere per capire come presentare un eventuale reclamo.

NOLEGGIO AUTO CON SICILY BY CAR: IL CASO DELLA CLAUSOLA VESSATORIA

In effetti è successo che molti clienti della nota società di noleggio Sicily By Car, che hanno preso una multa durante l’affitto dell’auto, si siano visti trattenere dall’azienda una penale di 50 euro + Iva (quindi 61 euro) in automatico assieme alla notifica della loro contravvenzione. Una specifica clausola nel contratto di noleggio dell’auto, una di quelle che purtroppo quasi NESSUNO legge, prevede infatti l’applicazione di una penale “per l’omesso e tempestivo pagamento di contravvenzioni, pedaggi e parcheggi“.

PENALE A CHI PRENDE MULTE CON AUTO A NOLEGGIO: UN GIUDICE STOPPA SICILY BY CAR

Non si tratta di una clausola aggiunta di recente perché nel contratto di noleggio di Sicily By Car esiste fin dal 2014. Tuttavia solo da poco il Tribunale di Bolzano l’ha dichiarata vessatoria. Per inciso, le clausole vessatorie sono quelle che determinano a carico del consumatore un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi discendenti dal contratto”. Il giudice, oltre a vietare ogni ulteriore utilizzo di tale clausola, ha pure costretto la società a informare i clienti coinvolti con un’apposita comunicazione, in cui si avvisa che potrebbero aver diritto a un rimborso di quanto pagato. L’uso del condizionale è dettato appunto dal fatto che Sicily By Car ha già presentato appello contro la decisione del tribunale, di conseguenza non procederà automaticamente ai rimborsi in attesa di vedere come si svilupperà la vicenda giudiziaria.

COME FARE RECLAMO PER OTTENERE IL RIMBORSO

Altroconsumo, dal cui sito abbiamo tratto gran parte delle informazioni contenute in questo articolo, consiglia comunque di attivarsi fin da subito per chiedere il rimborso, senza attendere l’esito dell’appello, inviando come prima cosa un reclamo formale (scarica il fac simile in pdf) a Sicily By Car, per email, meglio se certificata, o tramite raccomandata A/R. In alternativa si può usare la piattaforma Reclama facile dell’associazione dei consumatori.

Possono inviare il reclamo tutti i clienti di Sicily By Car, dal 2014 in poi, che hanno pagato la penale di 50 euro + Iva, anche se non hanno ricevuto la comunicazione dalla società. L’ideale, ricorda Altroconsumo, sarebbe avere le prove di quante volte la penale è stata applicata, ad esempio una o più fatture con l’indicazione del numero di multa e l’applicazione della penale chiamata ‘Spese di gestione pratica’, e allegarle alla richiesta di rimborso.

In ogni caso è meglio inviare un reclamo per ogni penale pagata, in modo da poter indicare bene targa, veicolo, multa ricevuta e numero di contratto di noleggio. Difficilmente Sicily By Car inizierà a pagare i rimborsi prima della sentenza di appello, ma è bene attivarsi fin da ora recuperando le prove a supporto della richiesta di rimborso e inoltrando il reclamo.