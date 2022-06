Penale multa auto a noleggio: l’Antitrust interviene su 6 società

L’Antitrust ammonisce 6 società sull’applicazione della penale per multe prese con l’auto a noleggio o mancati pagamenti

Quante volte vi è capitato di ricevere una multa dopo aver noleggiato un’auto, magari a distanza di molto tempo? Come avrete scoperto, molte società prevedono una penale per la gestione della multa con auto a noleggio o qualsiasi altro pagamento inevaso (pedaggio autostradale, parcheggio, danneggiamento, ecc.) che pervenga al noleggiatore. Le modalità con cui 6 società di autonoleggio (Autovia, B-Rent, Europcar, Locautorent, Sicily by car, Sixt rent a car) applicano queste penali per la gestione amministrativa delle multe o mancati pagamenti sono equiparabili a una condotta vessatoria nei confronti dei clienti secondo l’Autorità Antitrust.

MULTA AUTO A NOLEGGIO E APPLICAZIONE PENALE POCO TRASPARENTE

Prendere una multa con l’auto a noleggio è un’eventualità che bisogna mettere in conto, soprattutto quando si guida in città sconosciute, e basta percorrere una corsia riservata o parcheggiare in uno stallo senza autorizzazione per beccarsi una multa. L’applicazione delle penali, per le società di noleggio osservate dall’Antitrust, è assimilabile a una condotta che, nell’importo e nelle modalità, non sempre risulta trasparente e tutela la posizione di inferiorità contrattuale del cliente. “L’importo della prevista penale risulta manifestamente eccessivo in ragione delle suddette attività che il professionista è chiamato concretamente a svolgere nonché in considerazione del costo giornaliero del noleggio”, riporta l’Antitrust nel bollettino 22/2022.

PENALE MULTA AUTO NOLEGGIO: GLI IMPORTI DELLE SOCIETA’

La penale per multa o mancati pagamenti, si aggiunge al pagamento della sanzione stessa ed è applicata secondo criteri diversi:

– Autovia, 60 €, per qualunque contravvenzione e/o violazione del Codice della Strada contestata al Cliente (pagata o non pagata dallo stesso) di cui alla consegna del veicolo non ne dia comunicazione al noleggiatore;

– B-Rent, 50 €, in ogni caso, per ogni atto che venga recapitato al Locatore, lo stesso avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica;

– Europcar, 45,00 € in caso di infrazioni o 56,00 € per mancato pagamento di pedaggio o parcheggio a carico del cliente consumatore;

– Locautorent, 20 € per le sanzioni di importo inferiore a 30 €; 35 € per sanzioni tra 30 e 70 €; 60 € per le infrazioni più gravi con sanzione superiore a 70 €;

– Sicily by car, 61 € in caso di omesso tempestivo pagamento, per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito;

– Sixt rent a car, 39 € in relazione ad ogni richiesta trasmessa dalle autorità o da terzi per l’accertamento dei reati amministrativi, dei crimini o delle molestie commessi durante il periodo di noleggio.

L’AMMONIZIONE DELL’ANTITRUST SULLA PENALE PER MULTA NOLEGGIO

L’Antitrust sostiene che “l’importo della prevista penale può persino superare l’ammontare della sanzione o del pagamento”. Inoltre che la stessa, “integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f); 34 e 35 comma 1 del Codice del Consumo”. Tuttavia, l’Antitrust ha per ora obbligato le società di noleggio auto a pubblicare il provvedimento: “il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni consecutivi sulla home page del sito internet con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del presente provvedimento, pena l’irrogazione di una multa da 5.000 a 50.000 euro”.