Sciopero treni 23 e 24 novembre 2024: le corse garantite

L’autunno caldissimo per il settore dei trasporti continua con lo sciopero dei treni del 23 e 24 novembre 2024 che si preannuncia parecchio disagevole, visto che dura 24 ore e cade nel bel mezzo del fine settimana, tra sabato sera e domenica sera. Significa che saranno cancellati molti treni regionali, non potendo usufruire delle fasce orarie di garanzia in quanto giorno festivo, mentre quelli a lunga percorrenza circoleranno a singhiozzo. Continua a leggere per tutte le informazioni sullo sciopero del 23 e 24 novembre e per l’elenco delle corse garantite.

SCIOPERO 23 – 24 NOVEMBRE 2024 TRENITALIA

L’astensione dal lavoro del personale di Trenitalia inizierà alle ore 21:00 di sabato 23 novembre 2024 e proseguirà per 24 ore fino alle 20:59 di domenica 24 novembre, causando possibili variazioni o cancellazioni. L’agitazione potrà comportare modifiche al servizio ferroviario anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Come detto, non sono previste fasce di garanzia per i treni regionali. Per quanto riguarda invece i treni a lunga percorrenza (Frecce, Intercity, ecc.), nel caso di sciopero nazionale che ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore e inizio alle ore 21:00 del giorno prefestivo, Trenitalia stila una lista di corse garantite.

Chi ha già acquistato il biglietto ma intende rinunciare al viaggio per non correre il rischio di restare a piedi, può richiedere il rimborso o riprogrammare il viaggio in un altro giorno.

Informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni durante lo svolgimento dello sciopero saranno disponibili nella sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, sull’app dell’azienda oppure chiamando il numero verde gratuito 800.89.20.21.

SCIOPERO 23 – 24 NOVEMBRE 2024 ITALO

Anche il personale di Italo potrebbe scioperare tra le 21:00 del 23 novembre e le 20:59 del 24 novembre, procurando disagi alla circolazione dei treni. Allo scopo di facilitare i viaggiatori, la società ha già pubblicato in anticipo la lista dei treni garantiti.

Se il tuo treno è stato cancellato, puoi richiedere il rimborso che viene riconosciuto automaticamente entro 30 giorni dallo sciopero ed erogato tramite voucher di Credito Italo. Maggiori informazioni sullo sciopero e sul rimborso chiamando il numero 89.20.20 (a pagamento).

SCIOPERO 23 – 24 NOVEMBRE 2024 TRENORD

Infine lo sciopero treni del 23 e 24 novembre 2024 potrebbe causare problemi pure per chi viaggia con Trenord. In particolare, sabato sera viaggeranno sicuramente soltanto i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00. Tutti gli altri potranno subire variazioni o cancellazioni.

L’agitazione sindacale genererà ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza, senza fasce di garanzia.

Solo per il servizio aeroportuale da e per l’aeroporto di Milano Malpensa saranno istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto al posto del Malpensa Express (da Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), e anche tra Stabio e Malpensa Aeroporto in sostituzione del collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Maggiori info, anche in real time durante la giornata di sciopero, su sito e app di Trenord.

Per notizie sullo sciopero 23 – 24 novembre 2024 di altre imprese ferroviarie locali, consigliamo di consultare i relativi siti web: