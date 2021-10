Taxi Milano per Malpensa, Linate e Orio: quanto costa?

Il servizio taxi Milano per Malpensa, Linate e Orio al Serio: quanto costa? Le tariffe sono fisse o a tassametro? Come chiamare una corsa? Tutte le risposte

Per raggiungere un aeroporto, o per andarsene dallo scalo, ci sono molte possibilità: chi sceglie di muoversi in autonomia lasciando la vettura in un parcheggio a pagamento, chi viaggia su autobus e treno, chi si fa accompagnare da un parente o da un amico. E chi, invece, preferisce il taxi, il mezzo probabilmente più costoso ma anche il più comodo. A tal proposito scopriamo quanto costa il taxi a Milano per Malpensa, Linate e Orio al Serio, con riferimento ai soli taxi pubblici.

TAXI MILANO PER GLI AEROPORTI: COME FUNZIONA

Il sistema aeroportuale lombardo è costituito dall’insieme delle tre province, Milano, Varese e Bergamo, su cui ricadono i tre aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. All’interno di questo bacino, il servizio taxi si caratterizza per l’uniformità delle regole e del sistema tariffario in uso, in particolare il costo del servizio taxi è determinato esclusivamente dal tassametro o con l’applicazione di tariffe fisse per percorsi prestabiliti. Nel caso della città di Milano i taxi da e per gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio hanno sempre una tariffa fissa già comprensiva di tutti i costi, per cui non è dovuto nessun ulteriore supplemento. Invece la corsa da o per l’aeroporto di Linate, che è relativamente vicino al centro città, segue il normale tariffario urbano e varia a seconda del tempo di percorrenza (tranne da o verso la Fiera di Rho).

TAXI MILANO – MALPENSA: QUANTO COSTA?

Una corsa in taxi da Milano città all’aeroporto di Malpensa, e viceversa, costa 95 euro.

La tariffa si riferisce alla corsa, non alla persona (significa che se nel taxi salgono, per esempio, tre viaggiatori il costo resta sempre di 95 euro da dividere per tre).

La tariffa rimane la stessa a prescindere dalla zona di partenza o di arrivo nella città di Milano. Le uniche eccezioni riguardano le corse da Malpensa per la Fiera di Rho, e viceversa, che hanno la tariffa fissa di 80 euro; e da Malpensa per l’aeroporto di Linate, e viceversa, che hanno la tariffa fissa di 115 euro.

Tutte le corse sono sempre dirette, senza fermate.

Indicativamente la durata del tragitto da Malpensa verso la stazione Centrale di Milano, e viceversa, è tra 50 minuti e 1 ora. Per o da la Fiera di Rho è di circa 35 minuti, per o da Linate è tra 1 ora e 1 ora e 20 minuti.

TAXI MILANO – LINATE: QUANTO COSTA?

Come già anticipato, le corse tra Milano città e l’aeroporto di Linate seguono il normale tariffario urbano. Il costo iniziale del servizio si differenzia tra:

– diurno feriale: 3,40 euro.

– diurno festivo: 5,60 euro.

– notturno: 6,70 euro.

N.B. per i taxi che partono dall’aeroporto di Linate è prevista una tariffa minima di 13,50 euro.

I parametri base della tariffa urbana dei taxi di Milano sono di 1,12 euro al km e di 29,19 euro all’ora. Questi valori possono variare con l’avanzamento della corsa, secondo un sistema di progressioni che entra in funzione automaticamente durante lo svolgimento del servizio.

I tassametri sono programmati anche per l’uso collettivo del servizio. La tariffa si attiva su richiesta dell’utente all’inizio della corsa, per un minimo di tre persone accomunate da un identico punto di partenza e di arrivo sulla medesima direttrice (ad esempio dalla Stazione Centrale di Milano a Linate, o viceversa). Ogni utente paga esclusivamente l’importo indicato dal tassametro, esclusi i pedaggi autostradali. Il costo iniziale del servizio con uso collettivo si differenzia tra:

– diurno feriale: 1,36 euro.

– diurno festivo: 2,24 euro.

– notturno: 2,68 euro.

N.B. per i taxi con uso collettivo che partono dall’aeroporto di Linate è prevista una tariffa minima di 5,32 euro.

I parametri base della tariffa urbana dei taxi di Milano con uso collettivo sono di 0,45 euro al km e di 11,68 euro all’ora.

L’unica tariffa fissa da o per l’aeroporto di Linate si applica alle corse in taxi che collegano lo scalo con la Fiera di Rho: l’importo è di 55 euro (senza ulteriori supplementi, corsa diretta senza fermate).

Indicativamente la durata del tragitto da Linate verso la stazione Centrale di Milano, e viceversa, è di circa 25 minuti. Per o da la Fiera di Rho è compresa tra 45 e 55 minuti.

TAXI MILANO – ORIO AL SERIO: QUANTO COSTA?

Una corsa in taxi da Milano città all’aeroporto di Orio al Serio, e viceversa, costa 120 euro.

La tariffa si riferisce alla corsa, non alla persona (significa che se nel taxi salgono, per esempio, tre viaggiatori il costo resta sempre di 120 euro da dividere per tre).

La tariffa rimane la stessa a prescindere dalla zona di partenza o di arrivo nella città di Milano. Tutte le corse sono sempre dirette, senza fermate.

Indicativamente la durata del tragitto da Orio al Serio verso la stazione Centrale di Milano, e viceversa, è tra 55 minuti e poco più di 1 ora.

TAXI MILANO – AEROPORTO: COME CHIAMARE

Il servizio Milano in Taxi del Comune di Milano consente di chiamare un taxi attraverso una varietà di canali. Il servizio si collega automaticamente al posteggio più vicino e comunica al richiedente i tempi di attesa e la targa del mezzo in arrivo.

Chiamare un taxi a Milano con il telefono: numero unico 02.7777 (gratuito);

Chiamare un taxi a Milano online (previa registrazione): sito web, app per Android, app per iOs.