Treni garantiti in caso di sciopero: Trenitalia, Italo e Trenord

Lo sciopero dei treni, specie se programmato nei giorni feriali, può causare enormi disagi a coloro che utilizzano il mezzo su rotaie per spostarsi, siano essi pendolari, studenti, turisti o qualunque altra categoria di viaggiatori. Per fortuna la legge limita l’impatto dello sciopero prevedendo delle fasce orarie di garanzia all’interno delle quali il servizio di trasporto dev’essere effettuato, almeno parzialmente. Vediamo allora quali sono i treni garantiti in caso di sciopero da Trenitalia, Italo e Trenord, i tre vettori più importanti, e da altre aziende di trasporto.

SCIOPERO TRENITALIA: LISTA DEI TRENI GARANTITI

Nelle giornate di sciopero dei treni Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge n. 146/1990 (poi modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000), che contiene le norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Per quanto riguarda invece il trasporto regionale, sono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali. Scopri l’elenco dei treni regionali garantiti in caso di sciopero (solo nei giorni feriali) cliccando sulla regione che ti interessa:

Importante: i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

TRENI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO DA ITALO

In occasione delle giornate di sciopero dei treni, almeno 48 ore prima Italo pubblica sul proprio sito internet la lista dei treni garantiti. I viaggiatori possono pertanto consultare l’elenco e scoprire in anticipo se il proprio treno risulta confermato o cancellato. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero telefonico Pronto Italo 060708.

TRENI GARANTITI DA TRENORD IN CASO DI SCIOPERO DEI TRENI

In caso di sciopero dei treni il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale di Trenord possono subire variazioni e/o cancellazioni. Nei giorni feriali sono però in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggiano i treni compresi nella lista dei ‘Servizi Minimi Garantiti’, Attenzione: queste fasce orarie si applicano solo nei giorni feriali, dal lunedì al sabato con esclusione dei festivi infrasettimanali.

Tuttavia, indipendentemente dal giorno feriale o festivo, in caso di sciopero dei treni della durata di 24 ore sono sempre garantiti i gli Eurocity da/per Vienna e Monaco di Trenord:

EC83 Monaco di Baviera (Munchen Hbf.): 9.34 – Bologna Centrale: 16.19 – Rimini: 17.33;

EC84 Rimini: 10.34 – Bologna Centrale: 11.52 – Monaco di Baviera (Munchen Hbf.) 18.27.

TRENI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO DA ALTRE IMPRESE DI TRASPORTO

Se vuoi conoscere l’elenco dei treni garantiti in caso di sciopero da altre imprese di trasporto diverse da Trenitalia, Italo e Trenord, clicca su ciascun link: