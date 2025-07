Sciopero aerei 26 luglio 2025: orari e voli cancellati

Proprio pochi giorni prima della tregua agostana, il 26 luglio 2025 l’ennesimo sciopero degli aerei nel periodo estivo creerà ulteriori disagi ai viaggiatori e con l’aggravante che lo farà durante il sabato, giornata solitamente dedicata alle partenze. Unica nota positiva è che l’agitazione sindacale sarà di sole 4 ore, ma in questi casi è opportuno ricordare che modifiche e cancellazioni possono verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e proseguire dopo. Alla luce delle notizie in nostro possesso, scopriamo tutte le informazioni sullo sciopero degli aerei del 26 luglio 2025, con gli orari dello stop e i voli cancellati e garantiti.

CHI SCIOPERA IL 26 LUGLIO 2025?

Sabato 26 luglio 2025 sono previste diverse astensioni dal lavoro nel comparto aereo ma tutte impattanti, soprattutto considerando che uno sciopero coinvolge direttamente una delle compagnie aeree più frequentate nel nostro Paese, specie nel periodo estivo. Ecco l’elenco delle varie agitazioni:

lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti – proclamato da Cub Trasporti (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale compagnia aerea Volotea – proclamato da Uilt-Uil (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

– proclamato da Uilt-Uil (4 ore dalle 13:00 alle 17:00); personale società Swissport Italia aeroporto di Milano Linate – proclamato da Filt-Cgil/Fit Cisl/Uilt-Uil (4 ore dalle 13:00 alle 17:00)

personale aziende associate ad Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assohandlers, Federcatering e personale di terra dei vettori dell’aeroporto di Roma Fiumicino – proclamato da Usb Lavoro Privato (4 ore dalle 13:00 alle 17:00).

Quindi il momento caldo dello sciopero sarà proprio a metà giornata, dalle 13 alle 17 di sabato 26, quando probabilmente si concentra il maggior numero di arrivi e partenze.

SCIOPERO 26 LUGLIO 2025 NEL SETTORE AEREO: I VOLI GARANTITI

In occasione degli scioperi nel settore aereo, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) individua un elenco di voli considerati ‘indispensabili’ e che vanno dunque effettuati a prescindere da eventuali agitazioni. Specificatamente per lo sciopero del 26 luglio 2025, sono comunque garantiti:

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale:

Volotea 1212 Venezia – Olbia

Volotea 1240 Venezia – Pantelleria

Volotea 1802 Verona – Lampedusa

Volotea 1217 Lampedusa – Venezia

Neos 6346 Bologna – Olbia

Wizz Air 6347 Milano Malpensa – Olbia

Wizz Air 6348 Olbia – Milano Malpensa

ITA Airways 1831 Roma Fiumicino – Lampedusa

ITA Airways 1830 Lampedusa – Roma Fiumicino

ITA Airways 1844 Milano Linate – Pantelleria

ITA Airways 1847 Pantelleria – Milano Linate

Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

Sono altresì assicurati:

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, nonché i voli intercontinentali in partenza segnalati in questa lista.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO AEREI 26 LUGLIO 2025: VOLI CANCELLATI

In previsione dello sciopero di sabato 26 luglio, ITA Airways pubblicherà nelle prossime ore la lista dei voli eventualmente cancellati. Ricordiamo che in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, i passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) chiamando il numero +39 06.85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

Come loro consuetudine, le compagnie low cost (Ryanair, Easyjet, Wizz, la stessa Volotea, ecc.) non pubblicano una lista dei voli cancellati ma contatteranno direttamente i clienti, per SMS o email, comunicando eventuali modifiche o cancellazioni.