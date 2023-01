Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023: “Stop confermato”

Com’era prevedibile i gestori delle stazioni di rifornimento carburante non ci stanno a essere additati come gli unici o comunque i principali responsabili dell’aumento della benzina verificatosi dal 1° gennaio, guarda caso a seguito del pieno ripristino delle accise, e in segno di protesta hanno proclamato uno sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio 2023. Due giorni di serrata dei distributori, anzi pure qualcosina in più, che se confermati rischiano di paralizzare o quasi l’Italia. Al momento lo sciopero risulta confermato anche dopo l’incontro tecnico con il Governo tenutosi il 17 gennaio. Ma forse c’è ancora qualche spiraglio.

Aggiornamento del 17 gennaio 2023 dopo il tavolo tecnico tra sindacati e Governo, rappresentato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che non ha scongiurato lo sciopero.

SCIOPERO BENZINAI 25 E 26 GENNAIO 2023 COME REAZIONE AL DECRETO TRASPARENZA SUI PREZZI

“Il Governo aumenta il prezzo dei carburanti (non prorogando il taglio delle accise, ndr) e scarica la responsabilità sui gestori, che diventano i destinatari di insulti e improperi degli automobilisti esasperati. Avviata contro la categoria una campagna mediatica vergognosa”.

Così si sono espressi i sindacati di categoria Faib, Fegica e Figisc annunciando lo sciopero del 25 e 26 gennaio 2023 per denunciare l’inaccettabile, a loro dire, posizione del Governo che sembra voler scaricare la responsabilità dei rincari solamente sui distributori. Evidentemente non è piaciuto il nuovo decreto ‘trasparenza’ del Governo che non interviene sui prezzi e obbliga invece i benzinai a comunicare giornalmente il prezzo di vendita praticato e ad esporre accanto ad esso il prezzo medio regionale fornito dal Ministero, con pesanti sanzioni per gli inadempienti, promettendo nel contempo maggiore sorveglianza per reprimere sul nascere condotte speculative.

Lo sciopero dei benzinai inizierà dalle ore 19:00 del 24 gennaio per finire alle ore 7:00 del 27 gennaio 2023, quindi durerà ben più delle annunciate 48 ore.

SINDACATI BENZINAI: DECRETO INUTILE, AGENZIE E MINISTERO GIÀ CONOSCONO TUTTI I DATI SUI PREZZI

“L’impressione che la categoria ha tratto da questa vicenda”, spiegano i sindacati dei benzinai, “è quella di un Esecutivo a caccia di risorse per coprire le proprie responsabilità politiche, senza avere neppure il coraggio di mettere la faccia sulle scelte operate e ben sapendo che l’Agenzia delle Dogane, il Mimit e l’Agenzia delle Entrate hanno, già oggi, la conoscenza e la disponibilità di dati sul movimento, sui prezzi dei carburanti e sull’affidabilità delle comunicazioni giornaliere rese dalla categoria. È un imbroglio mediatico al quale intendiamo dare risposte con la mobilitazione e lo sciopero”.

SCIOPERO 25 E 26 GENNAIO 2023: COSA DEVE SUCCEDERE PER SCONGIURARE LO STOP

Come detto, lo sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023 resta confermato anche dopo l’incontro di martedì 17 gennaio, anche se giovedì 19 ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Governo e sindacati che potrebbe dare risultati migliori. I rappresentanti dei benzinai si aspettano un chiaro segno distensivo dell’Esecutivo per evitare i disagi agli automobilisti: “Serve un accordo sottoscritto in sede di presidenza del Consiglio a indicare la collegialità dell’intero Governo e sottrarre la vertenza in atto a qualsiasi speculazione all’interno della maggioranza. In attesa di risposte efficaci lo sciopero è confermato. Tuttavia per un eventuale passo indietro c’è tempo fino al minuto prima della chiusura degli impianti“.

Al termine del tavolo tecnico il ministro Urso è apparso comunque fiducioso sulla possibilità di scongiurare lo sciopero: “C’è sempre disponibilità a modificare il decreto sulla trasparenza dei prezzi, ovviamente c’è un percorso parlamentare da rispettare. Le modifiche possono arrivare dal Parlamento o su iniziativa del Governo, il mio auspicio è che ci sia un confronto sereno e costruttivo per migliorare il provvedimento. Certamente torneremo a incontrarci con i sindacati (giovedì 19 gennaio, ndr) perché come Governo abbiamo manifestato l’intenzione di accogliere le richieste dei gestori e dei titolari degli impianti, purché siano in sintonia con la necessità di dare miglior trasparenza sulla dinamica dei prezzi e contenere effettivamente ogni tentativo speculativo“.