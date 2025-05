Sciopero 23 maggio 2025: treni garantiti Trenitalia, Italo, Trenord

Abbiamo parlato nei giorni scorsi del differimento dello sciopero dei treni del 17 maggio e del rinvio ad altra data, che peraltro è già nota. A seguito del rinvio delle precedenti agitazioni, il comparto ferroviario si ferma venerdì 23 maggio 2025 per quasi l’intera giornata, mettendo a rischio gli spostamenti di inizio weekend. Per fortuna vengono applicate le fasce di garanzie che possono mitigare almeno in parte l’impatto dello sciopero.

QUALI SONO I TRENI GARANTITI DA TRENITALIA?

Il personale del Gruppo FS (Trenitalia e Trenitalia-Tper) incrocia le braccia dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025, con possibile modifiche alla regolare circolazione dei treni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity), Trenitalia ha già comunicato l’elenco dei treni garantiti. I convogli non inclusi nell’elenco sono dunque a rischio cancellazione.

In riferimento al trasporto regionale, vengono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. La lista precisa dei treni regionali garantiti è comunque disponibile in questa pagina selezionando la Regione che t’interessa.

Se hai già acquistato un biglietto del treno ma vuoi rinunciare al viaggio o riprogrammarlo, segui le indicazioni della nostra guida sulle richieste di rimborso a causa di uno sciopero.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni di Trenitalia, utilizza il servizio Viaggia Treno inserendo il numero del convoglio o la stazione. È attivo anche il call center gratuito 800892021.

SCIOPERO 23 MAGGIO 2025: I TRENI GARANTITI DA ITALO

Anche il personale di Italo aderisce allo sciopero dei treni del 23 maggio 2025, sempre dall’1:00 alle 23:59 del 23/5, con conseguente rischio di modifiche e cancellazioni. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, l’azienda ha pubblicato l’elenco dei treni garantiti. I treni esclusi dall’elenco sono quindi potenzialmente cancellati, ma questo dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Per maggiori informazioni, anche in tempo reale, si può contattare Italo Assistenza al numero a pagamento 892020.

TRENI GARANTITI DA TRENORD

Infine lo sciopero nazionale indetto da USB Lavoro privato e SGB dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di venerdì 23 maggio 2025 può generare ripercussioni anche al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord, con possibili variazioni e cancellazioni. Durante gli orari di garanzia, viaggiano i treni con partenza prevista dopo le ore 6:00 e dopo le ore 18:00, che abbiano arrivo previsto nella destinazione finale entro le ore 9:00 ed entro le ore 21:00. Clicca sul seguente link per avere l’elenco dei treni garantiti da Trenord.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app ufficiale.