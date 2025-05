Sciopero 17 maggio 2025 differito: ecco la nuova data

Si prospettava un ‘sabato di passione’ per i viaggiatori italiani ma in extremis il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha differito lo sciopero dei treni del 17 maggio 2025, considerato che nel weekend sono previsti alcuni eventi molto importanti che quasi certamente muoveranno decine di migliaia di persone. Tuttavia i sindacati non hanno perso tempo proclamando per la prossima settimana un’altra agitazione del comparto ferroviario.

SCIOPERO 17 MAGGIO 2025 SOSPESO, ECCO IL MOTIVO

Lo sciopero doveva tenersi dalle ore 1:00 alle ore 23:59 di sabato 17 maggio 2025 e avrebbe riguardato i maggiori operatori nazionali come Trenitalia, Italo e Trenord. Invece, come si legge nel comunicato del ministero, tutte le astensioni dal lavoro del settore ferroviario previste per quella giornata, a seguito del confronto tra le istituzioni e le sigle sindacali interessate, sono state differite, salvaguardando i diritti alla circolazione dei cittadini anche in previsione della Messa in piazza San Pietro per l’inizio del pontificato di Papa Leone XIV, degli Internazionali di Tennis sempre a Roma e del Gran Premio di Formula 1 Imola.

NUOVO SCIOPERO DEI TRENI IL 23 MAGGIO 2025

Ma, come anticipavamo, i sindacati non hanno perso tempo e hanno già annunciato una nuova serie di scioperi dei treni fissando come data venerdì 23 maggio 2025, che dovrebbe risultare meno ‘ingolfata’ a livello di grandi eventi.

In particolare il 23 maggio si fermerà per 23 ore, dalla 1:00 del mattino alle 23:59, il personale delle imprese del comparto ferroviario per un’agitazione a livello nazionale proclamata dalla sigla USB Lavoro Privata. Nella stessa giornata stop di 8 ore (dalle 9 alle 17) del personale di macchina e di bordo del personale di Ferrovie dello Stato, indetto dall’Assemblea nazionale PDM/PDB del Gruppo FSI, un altro sciopero di 23 ore (1 – 23) del personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria (proclamato da SGB) e, dulcis in fundo, si fermerà per 4 ore (8:30 – 12:30) il personale ferroviario della società EAV di Napoli.

Durante la giornata, a mitigare almeno un po’ lo sciopero del 23 maggio, saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno solamente i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti.

RIMBORSO DEL BIGLIETTO PER LO SCIOPERO DEI TRENI

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio in previsione del nuovo sciopero dei treni del 23 maggio 2025, possono chiedere il rimborso del biglietto eventualmente già acquistato a partire dalla giornata di dichiarazione di sciopero, cioè da oggi, nelle seguenti modalità:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.