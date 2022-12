Sai quanto costa parcheggiare a Malpensa aeroporto? Scoprilo confrontando online i parcheggi disponibili e i servizi offerti

Sia che si tratti di un viaggio per lavoro che per piacere, parcheggiare in aeroporto è spesso inevitabile. A volte raggiungere il terminal coi mezzi pubblici può risultare scomodo o impossibile. Non sempre si riesce infatti a conciliare l’orario dei mezzi pubblici. O ancora, non sempre farsi accompagnare da amici, parenti o usufruire di un taxi può risultare fattibile. Andare con la propria auto si rivela spesso la scelta migliore. Ma questa scelta può tramutarsi in una spesa considerevole, soprattutto se si deve lasciare l’auto in custodia per diversi giorni in un parcheggio dell’aeroporto. Tuttavia trovare un parcheggio economico anche in aeroporto è fattibile, basta sapere come cercarlo. Se devi partire da Malpensa e vuoi capire come muoverti tra i parcheggi di Malpensa sei nel posto giusto. Ecco alcuni suggerimenti per parcheggiare pagando il giusto prezzo.

DOVE PARCHEGGIARE A MALPENSA

Le opzioni per parcheggiare nei pressi dell’aeroporto milanese di Malpensa sono parecchie. I parcheggi ufficiali di Malpensa, quelli che sono direttamente attaccati ai terminal degli aeroporti, coperti e sorvegliati, sono spesso considerati i più comodi. Ma sono di solito i più costosi. Ci sono poi una serie di opzioni un po’ più lontane ma decisamente più economiche. Ci sono infatti diversi parcheggi privati che si trovano al di fuori dell’aerostazione e che offrono la custodia delle auto a prezzi decisamente più contenuti.

Se ti preoccupa la distanza di questi parcheggi dal terminal niente paura. Sono praticamente tutti dotati di servizio navetta gratuita da e per l’aeroporto. Tutte strutture recintate e sicure, sorvegliate 24 ore su 24. Spesso, oltre al parcheggio, offrono anche altri servizi aggiuntivi (car valet, lavaggio auto, rifornimento di carburante, ecc.).

VARIABILI PER CALCOLARE IL COSTO DEL PARCHEGGIO

Le tariffe possono variare notevolmente tra un parcheggio e l’altro, non solo come dicevamo, per la distanza dal termina, ma anche in base a diversi altri fattori quali il periodo, la durata della sosta, il tipo di sistemazione scelta. Spesso, ad esempio, se la sosta dura diversi giorni si più usufruire di una tariffa scontata. E un posto auto scoperto è decisamente più conveniente rispetto al parcheggio al coperto.

È fondamentale muoversi per tempo e comparare i diversi parcheggi di Malpensa (terminal 1) per capire quale sia quello che risponde alle tue esigenze. Si possono inserire le date in cui si necessita il servizio, se si preferisce parcheggio al coperto o scoperto e avere idea del costo totale. I viaggi vengono spesso pianificati con almeno qualche giorno di anticipo e questo permette di comparare tra loro i vari parking inserendo le proprie variabili ed esigenze.

Importante leggere sempre le recensioni dei clienti: spesso permettono di cogliere quelle leggere sfumature che altrimenti non si potrebbero vedere. Se una opzione non ti soddisfa appieno meglio proseguire con la ricerca fino a trovare la soluzione perfetta.

Una volta scelta la struttura che risponde a tutte le esigenze e che propone un prezzo giusto è sempre meglio fare la prenotazione. Spesso è possibile infatti prenotare direttamente online, pagando in anticipo quanto stabilito durante la ricerca e senza rischio di sorprese dell’ultimo minuto. Prenotare online è utile, inoltre, anche per evitare lunghe code al momento del check in, con un notevole risparmio di tempo e ansia.