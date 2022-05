Sciopero 20 maggio 2022 aerei, treni, bus e autostrade: gli orari

Gli orari dello sciopero 20 maggio 2022 che riguarda aerei, treni, bus, metro, autostrade e altri settori dei trasporti. Tutto quello che c'è da sapere

Si preannuncia il solito ‘venerdì nero’ a causa dello sciopero del 20 maggio 2022 indetto da alcuni sindacati di base che potrebbe compromettere la regolarità dei trasporti proprio alla vigilia del week-end, coinvolgendo aerei, treni, bus e caselli autostradali. Allo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati “contro il militarismo del Governo italiano che invia armi nel conflitto ucraino scaricando i costi su cittadini e lavoratori” hanno aderito le sigle CUB/SGB, USI, SBM, USI/CIT, AL COBAS, UNICOBAS e altre.

SCIOPERO 20 MAGGIO 2022: AEREI

Per quanto riguarda il settore aereo lo sciopero del 20 maggio 2022 durerà l’intera giornata dalle 00:01 alle 23:59. Al momento attuale non si può sapere il dato sull’adesione, pertanto tutti coloro che sono in partenza venerdì devono richiedere informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo alla compagnia aerea di riferimento. Sul sito dell’ENAC, l’Ente Nazionale dell’Aviazione civile, viene pubblicata una pagina con l’elenco dei voli garantiti che le compagnie aeree sono tenute a comunicare prima dell’astensione dal lavoro. In ogni caso è bene ricordare che durante gli scioperi ci sono delle fasce orarie di tutela, dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

SCIOPERO 20 MAGGIO 2022: TRENI

Dalle ore 21:00 del 19 maggio alle 21:00 del 20 maggio 2022 lo sciopero nazionale riguarderà pure il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia). Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, in particolare dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Per informazioni è attivo il numero verde gratuito 800.89.20.21, su questa pagina potete invece trovare l’elenco dei treni nazionali e regionali garantiti in caso di sciopero.

Italo Treno, a seguito della proclamazione dello sciopero previsto dalle ore 21:00 del 19 maggio alle ore 21:00 del 20 maggio 2022, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Ulteriori informazioni contattando il numero 060708.

Infine, a proposito di Trenord, l’azienda ha comunicato che per le linee di competenza di FerrovieNord l’astensione sindacale è prevista dalle 00:00 alle 23:59 del giorno 20 maggio 2022. Sono comunque previste le fasce orarie di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I treni in corso di viaggio all’inizio dello sciopero e alla fine delle fasce orarie di garanzia arriveranno fino alla destinazione finale. Qualora fossero cancellati i collegamenti ferroviari per l’aeroporto Malpensa, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie.

SCIOPERO 20 MAGGIO 2022: AUTOBUS E METROPOLITANE

A Milano le metropolitane saranno garantite per tutta la giornata del 20 maggio, potrebbero esserci conseguenze sul servizio solo dopo le 18:00. Invece bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00.

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord) e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti in sub-affidamento ad altri operatori. Dalle 21:00 possibile stop anche per la navetta MB (che sostituisce i treni delle metro B tra Castro Pretorio e Laurentina). I disagi saranno possibili dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio diurno, nelle stesse ore la protesta a livello regionale coinvolgerà anche le linee bus della Cotral. Nella notte tra giovedì e venerdì possibili ripercussioni sul servizio delle linee bus N.

Per conoscere la situazione nelle altre città consultate i siti web delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 20 MAGGIO 2022: AUTOSTRADE

Lo sciopero generale del 20 maggio 2022 potrebbe interessare anche i caselli autostradali a partire dalle 22:00 di giovedì 19 e fino alle 22:00 di venerdì 20. Nessun problema ovviamente per chi dispone dei dispositivi di telepedaggio Telepass o il nuovo UnipolMove, gli altri potrebbero incontrare qualche disagio (ecco cosa succede ai caselli delle autostrade in caso di sciopero).

SCIOPERO 20 MAGGIO 2022: SERVIZI MARITTIMI

Eventuali modifiche o cancellazioni dei servizi di linea del settore marittimo potrebbero verificarsi nelle isole maggiori per 24 ore da 1 ora prima della partenza, e nelle isole minori dalle 00:01 alle 24:00 di venerdì 20 maggio 2022.