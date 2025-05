GP Imola 2025, ultimi biglietti in vendita: prezzi e settori

Mancano pochi giorni al GP di Imola 2025 e chi non ha ancora acquistato i biglietti può farlo in extremis grazie alla residua disponibilità di tagliandi in alcuni settori dell’autodromo tra cui la Tribuna Start 1, la Tribuna Villeneuve e la Variante Gresini. I biglietti sono in vendita presso le rivendite autorizzate (continua a leggere per i dettagli), insieme a quelli per prove libere, ultime libere, qualifiche, Fan-zone e per le gare di Formula 2 e Formula 3.

GP IMOLA F1 2025: GIORNI E ORARI

Gli eventi del GP Imola F1 2025, ufficialmente ‘Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna’, inizieranno venerdì 16 maggio con le prove libere che si disputeranno dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 17 alle 18. Sabato 17, invece, ci saranno le ultime libere dalle 12:30 alle 13:30 e le qualifiche dalle 16 alle 17. Infine domenica 18 maggio 2025 il Gran Premio alle ore 15 con 63 giri da percorrere.

La Fan-zone sarà aperta già giovedì 15 maggio alle ore 13:00 con accesso libero, mentre venerdì e sabato si potrà accedere acquistando il relativo biglietto. Ospiti della Fan-zone:

giovedì 15 Frederic Vasseur, Gabriele Minì, Leonardo Fornaroli, Nicola Lacorte, Nicola Marinangeli, Brando Badoer e Dino Beganovic;

Frederic Vasseur, Gabriele Minì, Leonardo Fornaroli, Nicola Lacorte, Nicola Marinangeli, Brando Badoer e Dino Beganovic; venerdì 16 Fernando Alonso, Lance Stroll, Oscar Piastri, Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Liam Lawson;

Fernando Alonso, Lance Stroll, Oscar Piastri, Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr., Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar e Liam Lawson; sabato 17 Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Franco Colapinto.

GP IMOLA F1 2025: BIGLIETTI E PREZZI

I biglietti per il GP F1 di Imola 2025 sono in vendita sui siti autodromoimola.it e ticketone.it. Sono disponibili biglietti per le singole giornate oppure abbonamenti per l’intero week-end dal 16 al 18 maggio. I prezzi degli abbonamenti vanno da 90 a 850 euro in base al settore, quelli della gara di domenica da 75 a 720 euro, mentre i prezzi per qualifiche e prove libere sono meno cari. Ci sono anche biglietti e abbonamenti ridotti, a metà prezzo, per gli under 12 (bambini nati dopo il 17/05/2013). Clicca qui per scaricare i prezzi 2025 di tutti i settori e la mappa del circuito di Imola con l’ubicazione di ciascun settore. Altre info e FAQ.

I biglietti ancora disponibili PER LA GARA, di cui abbiamo accennato all’inizio, riguardano queste tribune:

Start Partenza 1

Prezzo domenica: 720 euro

Prezzo sabato: 275 euro

Prezzo venerdì: 130 euro

Abbonamento week-end: 930 euro.

Prezzo domenica: 720 euro Prezzo sabato: 275 euro Prezzo venerdì: 130 euro Abbonamento week-end: 930 euro. Gresini – Variante Alta 4

Prezzo domenica: 315 euro

Prezzo sabato: 160 euro

Prezzo venerdì: 95 euro

Abbonamento week-end: 420 euro.

Prezzo domenica: 315 euro Prezzo sabato: 160 euro Prezzo venerdì: 95 euro Abbonamento week-end: 420 euro. Tribuna Villeneuve 3 numerata

Prezzo domenica: 270 euro

Prezzo sabato: 135 euro

Prezzo venerdì: 85 euro

Abbonamento week-end: 360 euro.

MONDIALE F1 2025: IL CALENDARIO

Il GP di Imola in programma all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” sarà la settima prova del mondiale F1 2025. A settembre il circus tornerà in Italia per il classicissimo GP di Monza. Ecco l’intero calendario del Campionato del mondo: