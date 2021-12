Quali auto usate perdono meno valore nel tempo?

I modelli di auto usate che si svalutano meno dopo 3, 5 e 7 anni: la classifica 2021 suddivisa per tipologia

L’acquisto ponderato di un’auto nuova andrebbe sempre valutato anche considerando la sua svalutazione nel tempo. E’ un dettaglio che può fare molto la differenza nella perdita di valore in caso di permuta. Ecco quali sono le auto usate che perdono meno valore dopo 3, 5, e 7 anni dall’acquisto.

LA VALUTAZIONE DELLE AUTO DA USATE

La valutazione di un’auto usata dipende da molti fattori che assumono un maggiore o minore peso in base alle regole e ai trend del mercato. L’indagine di un famoso marketplace per la vendita di auto usate rileva i modelli di auto che nel medio-lungo periodo conservano meglio il valore residuo. Non sempre si tratta dei modelli più venduti da nuovi, che abbondano nell’offerta. Per molti dei modelli nella classifica di seguito conta il numero di esemplari venduti, se è previsto un restyling a breve, la reperibilità dei pezzi di ricambio, il colore della carrozzeria, l’allestimento, etc.

AUTO USATE CHE SI SVALUTANO MENO IN 3, 5 E 7 ANNI

Secondo i dati elaborati nell’indagine, l’auto usata che conserva meglio il valore nel tempo è la Mini 3 porte benzina, presenza costante nella Top 3 fino a 7 anni. Ecco quali sono i modelli che valgono di più da usati.

Auto usate che valgono di più dopo 3 anni:

– Audi A1 Sportback;

– Mini 3 porte;

– Volkswagen Polo;

Auto usate che valgono di più dopo 5 anni:

– Mini 3 porte;

– Audi A1 Sportback;

– Dacia Sandero;

Auto usate che valgono di più dopo 7 anni:

– Renault Twingo;

– Mini 3 porte;

– Volkswagen Golf;

AUTO USATE CHE SI SVALUTANO MENO PER TIPOLOGIA

Le tipologie di auto che conservano meglio il valore nel tempo sono tradizionalmente le citycar e le utilitarie, con Renault Twingo e Mini in testa. Tra le berline vale di più la Volkswagen Golf metano, mentre tra i SUV perde meno valore la Dacia Duster. Chi sceglie di acquistare una station wagon o una monovolume dovrà mettere in conto una maggiore svalutazione: nell’indagine fanno fatica a mantenere il 60% del valore dopo 5 anni. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica a tutta larghezza.

IL VALORE DELL’AUTO USATA E I RISCHI DA CUI PROTEGGERSI

Il valore delle auto usate è inevitabilmente legato soprattutto a usura e km percorsi, due valutazioni più semplici da fare per qualsiasi automobilista mediamente esperto. Meno semplice è invece accorgersi di irregolarità amministrative e alterazioni del valore dell’auto usata. Tra i trucchi più diffusi da cui proteggersi ci sono la manomissione del contachilometri e la vendita di auto che hanno subito importanti danneggiamenti (soprattutto all’estero) sono riparate spesso in economia, contando sul cambio della targa per insabbiare il passato. Per fortuna esistono servizi come CarVertical, che riescono a fornire un report dettagliato dell’auto usata solo tramite il numero di telaio.