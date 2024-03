Qual è la migliore app per studiare i quiz patente?

I quiz patente dell’esame di teoria rappresentano uno scoglio inespugnabile per 1/3 dei candidati, anche se tutto sommato non sono così difficili se si studia bene il manuale, a prescindere che si frequenti un’autoscuola o ci si prepari in autonomia. Anche perché per passare l’esame si possono fare fino a 3 errori su un totale di 30 quesiti, quindi non è neppure richiesta la perfezione. Tuttavia chi trova comunque ostici gli argomenti dei quiz e teme di essere bocciato all’esame, può contare su diversi strumenti digitali gratuiti per esercitarsi con le domande. Scopriamo allora la migliore app per studiare i quiz patente.

APP QUIZ PATENTE UFFICIALE

Quiz Patente Ufficiale di Guida e Vai, sviluppata da SoftBoom, è un’ottima app per i quiz della patente consigliata anche dalle autoscuole. Include quiz per diverse tipologie di patenti e permette di esercitarsi sia con il quiz ministeriale che con domande su argomenti specifici. È gratuita ma si può sottoscrivere un abbonamento per accedere a funzioni Pro come l’aiuto di un esperto e la rimozione della pubblicità.

Il funzionamento è semplice: dopo aver installato l’app, si può iniziare il quiz selezionando la patente da conseguire (B, A, A1, ecc.) e rispondere poi alle domande con i pulsanti V (vero) o F (falso). Al termine del questionario basta cliccare sul pulsante Correggi per sapere se l’esame virtuale è stato superato e quali errori sono stati eventualmente commessi.

Disponibile per dispositivi Android (valutazione 4,7/5 su oltre 100.000 recensioni) e iOs (valutazione 4,6/5 su circa 90.000 recensioni).

APP QUIZ PATENTE

L’app Quiz Patente di EGAF Edizioni, gratuita e senza pubblicità, offre un percorso di formazione, valido per le patenti A, B, C e D, suddiviso in quattro filoni: i quiz per argomento di Focus, le domande in ordine casuale di Pratica, la simulazione Esame, e Punto debole con domande personalizzate in base agli errori fatti in precedenza. Oltre alle statistiche personali, l’app include anche due giochi e la modalità Target per focalizzarsi al meglio sugli obiettivi personali che si mira a raggiungere.

Disponibile per dispositivi Android (valutazione 4,6/5 su circa 7.000 recensioni) e iOs (valutazione 4,7/5 su quasi 2.000 recensioni).

APP QUIZ PATENTE PRO

Quiz Patente Pro, sviluppata da 9app, è un’altra app molto apprezzata per studiare i quiz patente, con domande ufficiali e costantemente aggiornate. Tra le caratteristiche principali ci sono la simulazione di un’esame reale di teoria, un coach personale con AI a disposizione durante il percorso di studio per velocizzare la preparazione e Studio Accelerator, un innovativo metodo d’apprendimento per acquisire velocemente le informazioni necessarie. Non mancano trucchi e tecniche per rispondere correttamente alle domande dell’esame. L’app è valida per lo studio delle patenti A1, A2, A, B1, B, BE e codice armonizzato 96.

Disponibile per dispositivi Android (valutazione 4,5/5 su quasi 35.000 recensioni) e iOs (valutazione 4,7/5 su oltre 5.000 recensioni).

APP QUIZ PATENTE DI GUIDA

Quiz Patente di Guida di Sermetra consente di imparare la teoria (patenti B, A e AM) grazie al manuale con 25 capitoli, 80 video animati in 3D e più di 100 immagini e illustrazioni. Alla fine di ogni capitolo o argomento è possibile esercitarsi per testare la propria preparazione e valutare se si è pronti per affrontare l’esame di teoria. Si può anche acquistare la versione Pro per rimuovere la pubblicità e ottenere alcune funzioni aggiuntive, ad esempio le spiegazioni delle domande e le statistiche.

Disponibile per dispositivi Android (valutazione 4,3/5 su circa 34.000 recensioni) e iOs (valutazione 4,6/5 su quasi 24.000 recensioni).

APP QUIZ PATENTE B PER TUTTI

È un’app studiata per svolgere nel più breve tempo possibile tutti i quiz che potrebbero capitare all’esame per la patente B. Consente di completare i quiz per argomento con correzione istantanea e di ripassare gli errori selezionandoli da uno o più argomenti dove si sono sbagliate le risposte. Include un manuale completamente collegato con i quiz. Ha come plus la possibilità di fare i quiz in molte lingue, tra cui arabo, bengalese, cinese, romeno e albanese, caratteristica utile per chi non conosce ancora bene l’italiano.

Disponibile per dispositivi Android (valutazione 4,1/5 su più di 2.000 recensioni) e iOs (valutazione 4,2/5 su circa 150 recensioni).