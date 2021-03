Promozioni Fiat Panda 2021: sconti, prezzo e finanziamento

Le promozioni Fiat Panda 2021 con gli ecoincentivi e quelle di FBA Bank sono valide su tutta la gamma eco: ecco prezzi e condizioni

Le promozioni Fiat Panda 2021, cavalcano un periodo di forte crescita per le auto auto mild hybrid, coperte da ecobonus a patto di rottamare un veicolo vecchio. Oltre agli ecoincentivi le promozioni della Fiat Panda 2021 di FCA Bank permettono di accedere a numerosi altri vantaggi rispetto all’acquisto in unica soluzione. Ecco sconti, prezzi e condizioni delle promozioni Fiat Panda 2021.

PROMOZIONI FIAT PANDA HYBRID 2021

La Fiat Panda in promozione per il mese di marzo è sicuramente una buona occasione per usufruire dello sconto con gli incentivi e del pagamento a rate. Ma se non si è interessati a comprare una Panda Hybrid, niente paura, le promozioni Fiat Panda, e i vantaggi di FCA Bank sono validi su tutta la gamma. Partiamo proprio dall’utilitaria in testa alle 10 auto nuove più vendute in Italia: le promozioni su Fiat Panda Hybrid 2021. La Fiat Panda 2021 con motore 1.0 Firefly 70 cv (incluso Clima e radio DAB) al prezzo da 13.900 euro è in promo a 11.900 euro e in caso di rottamazione di un’auto (fino al 31 marzo 2021), a questo sconto si aggiungono:

– sconto ecobonus che porta il prezzo a 9.900 euro;

– o in alternativa Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank che porta il prezzo a 8.400 euro;

In caso di finanziamento, la promozione Fiat Panda 2021, prevede l’acquisto con Anticipo di 500 euro e 75 rate da 155,50 euro con pagamento della prima rata a 300gg. L’Importo totale del credito è di 8.499 euro (inclusi servizio marchiatura cristalli 200 euro, Polizza Pneumatici 58 euro, spese istruttoria 325 euro e bolli 16 euro), mentre gli interessi ammontano 2.526 euro all’estinzione del finanziamento.

PROMOZIONI FIAT PANDA 4X4 2021

La promozione Fiat Panda 4×4 2021 fa scendere il prezzo a 12.900 euro con prima rata a gennaio 2022. Nel prezzo sono inclusi:

– Cerchi “4×4″ Style neri da 15”;

– Radio DAB;

– Uconnect Mobile;

– Trazione integrale

Ad esempio per la Fiat Panda Wild 4×4 0.9 Twin Air 85 cv, il listino scende da 17.350 euro al prezzo promo 14.400 euro, in caso di rottamazione fino al 31 marzo 2021. Oppure con finanziamento FCA Bank, il prezzo della Fiat Panda 4×4 2021 diventa 12.900 euro. Si tratta di un acquisto con anticipo da 500 euro, 75 rate mensili da 228,50 euro e prima rata a 300gg. L’importo totale dovuto alla fine del finanziamento è di 17.161,50 euro (di cui circa 3.900 euro sono interessi). Ma sono inclusi la marchiatura cristalli, Polizza Pneumatici, spese istruttoria e bolli.

PROMOZIONI FIAT PANDA GPL 2021

La promozione Fiat Panda non esclude neppure la versione 1.2 GPL EasyPower, che in caso di rottamazione, sempre fino al 31 marzo 2021, taglia il prezzo da 15.000 euro a 12.400 euro. Inoltre:

– con incentivo statale il prezzo scende a 10.900 euro;

– con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank 9.400 euro;

In caso di acquisto della Fiat Panda GPL con finanziamento, l’importo del credito sarà di 9.499 euro con 75 rate mensili di 168 euro e prima rata a 300gg. L’importo totale dovuto è 12.624 euro, di cui 2.838,50 euro.