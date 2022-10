Prezzo metano autotrazione oggi: dove trovarlo online

Cerchi il prezzo metano autotrazione di oggi? Scopri dove trovarlo online attraverso una vasta scelta di siti e app specializzate

Negli ultimi mesi il prezzo del metano per autotrazione ha subito molte oscillazioni, come una folle corsa sulle montagne russe, mettendo a dura prova la sopportazione dei proprietari di auto a metano, che in tempi non sospetti avevano investito su un tipo di alimentazione molto economica e che invece sono finiti a pagare di rifornimento quasi quanto i veicoli a benzina e diesel. Colpa anche di chi specula sui prezzi, per questo è fondamentale informarsi sul prezzo metano autotrazione di oggi e sapere dove e come trovare online i distributori più economici.

PREZZO METANO AUTOTRAZIONE OGGI SU PREZZIBENZINA.IT

Prezzibenzina.it è un sito che permette sia di trovare i distributori più vicini che quelli con i prezzi più bassi. Ovviamente per trovare le tariffe di oggi del metano per l’autotrazione bisogna selezionare l’opzione Metano. A causa dei numerosi accessi sul sito, Prezzibenzina limita la ricerca ai soli utenti registrati. La registrazione è comunque gratuita. Il servizio è disponibile anche su dispositivi mobili scaricando l’app per Android e iOS, una scelta decisamente più comoda per chi deve cercare la tariffa più bassa in tempo reale.

PREZZO METANO AUTO OGGI SU ECOMOTORI

Su Ecomotori.net basta scorrere il mouse sulla mappa interattiva per trovare tutte le pompe di rifornimento metano in Italia e in Europa con l’indirizzo esatto, il prezzo del carburante, gli orari d’apertura della stazione e il numero di telefono. Utilizzabile anche sugli smartphone con l’app per Android e iOS.

PREZZO METANO AUTOTRAZIONE OGGI SULL’OSSERVATORIO CARBURANTI DEL MISE

Osservaprezzi Carburanti MISE è la risorsa online del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per cercare i distributori di carburante in un’area circolare con raggio di circa 10 km intorno al punto individuato. Per ogni distributore c’è il prezzo aggiornato a oggi. I proprietari di mezzi a metano possono effettuare la ricerca selezionando le opzioni Metano, Metano (self) e Metano (servito), nonché L-GNC (totale, solo self o solo servito) e GNL (totale, solo self o solo servito).

PREZZI METANO AUTOTRAZIONE OGGI SU METANOAUTO.COM

Metanoauto.com, vivace community italiana del metano per auto, pubblica fin dal 2006 un elenco interattivo, aggiornato in tempo reale, dei distributori di metano per autotrazione in Italia e in Europa, con il prezzo medio praticato da ciascuno di essi nell’ultimo mese. I distributori, con le relative tariffe, sono raggruppati per nazioni oppure per regioni o per città.

PREZZO METANO AUTOTRAZIONE OGGI SULL’APP RISPARMIA SUI PREZZI

Risparmia sui prezzi benzina, diesel, metano, gpl è un’app per smartphone e tablet Android e iOS che aiuta a risparmiare sul costo del carburante trovando il miglior prezzo di benzina, diesel, metano e GPL. C’è anche la modalità autostrade che permette di trovare i distributori presenti nella propria corsia di marcia.

PREZZO METANO AUTOTRAZIONE AGGIORNATO SU GOOGLE MAPS

L’app di navigazione più utilizzata al mondo, Google Maps, contiene tutte le indicazioni utili per trovare le stazioni di rifornimento metano auto più vicine in qualunque parte del pianeta. Basta digitare una ricerca chiave (p.es. ‘distributore metano’) per visualizzare le stazioni posizionate nelle vicinanze e il percorso più veloce per raggiungerle, con i tempi di percorrenza. Si può fare anche la ricerca in base al tragitto (p.es. ‘distributore metano Milano Torino’). Per ogni distributore ci sono l’indirizzo, gli orari d’apertura e, molto spesso, anche i prezzi di oggi.

TARIFFE METANO AUTO OGGI: ALTRE RISORSE ONLINE

Eurocharging.eu: trova il prezzo dei distributori metano più economici vicino alla tua posizione, in Italia e in Europa. Occorre selezionare la voce Metano nel campo di ricerca Tipo gas;

Benzinaitalia.com: in base al tipo di ricerca questo sito mostra i prezzi dei distributori di metano più vicini, ma anche delle stazioni di rifornimento posizionate in altri luoghi (digitando un indirizzo specifico, oppure il semplice CAP). Per ogni distributore oltre ai prezzi applicati è disponibile una scheda completa.

COME TROVARE I DISTRIBUTORI DI METANO AUTO IN ITALIA E IN EUROPA

In Italia ci sono circa il 35% di tutti i distributori di metano europei: sono 1.483 i distributori di metano italiani rispetto ai circa 4.2 mila in Europa. Secondo i dati ufficiali di NGVA.eu aggiornati al 2022, l’Italia è in testa alla classifica dei Paesi per capillarità della rete di distribuzione del metano. Al secondo posto ci sono la Germania (777) e Repubblica Ceca (225). Per trovare facilmente tutti questi distributori segui le nostre indicazioni su come trovare la pompa di metano più vicina.