Distributore metano più vicino: come trovarlo

Ci sono molti modi per trovare il distributore di metano più vicino, quello più economico o con Self Service: ecco quali sono e come usarli

La ricerca del distributore di metano più vicino sarà sempre più frequente soprattutto per la possibilità di fare rifornimento di metano in self service anche in Italia. Generalmente si tende a riferirsi sempre al distributore di metano vicino casa o il luogo di lavoro, ma quando si è in viaggio, come trovare il distributore di metano con il prezzo migliore? Esistono diversi modi tutti e adesso vedremo quali sono.

L’ITALIA IN TESTA AI PAESI CON PIU’ DISTRIBUTORI DI METANO IN EUROPA

In Italia ci sono circa il 35% di tutti i distributori di metano europei: sono 1.392 i distributori di metano italiani rispetto ai circa 4 mila in Europa. Secondo i dati ufficiali di NGVA.eu aggiornati al 2020, l’Italia è in testa alla classifica dei Paesi per capillarità della rete di distribuzione del metano. Al secondo posto ci sono la Germania (826) e Repubblica Ceca (209). La mappa dei distributori di metano in Italia è consultabile anche da Gogle Maps, che può essere utile, ad esempio, durante la pianificazione delle soste di un viaggio. Cercare il distributore di metano con modalità Self Service può rivelarsi molto utile se si viaggia di notte oppure oltre gli orari di apertura della modalità Servito. C’è da dire anche che molti distributori più grandi, non ancora Self Service, sono aperti 24 ore.

TROVARE IL DISTRIBUTORE METANO PIU’ VICINO E COME RAGGIUNGERLO

Se invece ci si trova in viaggio, si può fare ricorso alla piattaforma ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Basta collegarsi all’Osservaprezzi Carburanti, per trovare in pochi clic il distributore che ci interessa in modo facile e veloce con i seguenti passaggi:

– Entrare nella ricerca del distributore di carburante della piattaforma cliccando su “Ricerca Impianti” in alto a destra;

– Selezionare almeno la Regione ed eventualmente anche la Provincia e la Città, per restringere ulteriormente la ricerca;

– Indicare quale carburante (tra Benzina, Gasolio, GPL e Metano) e con quale modalità si vuole fare rifornimento (Generico, Self o Servito);

La mappa mostrerà subito qual è il distributore più vicino e come raggiungerlo. Ovviamente tra i criteri di ricerca si può anche selezionare il filtro per prezzo metano più conveniente.

DISTRIBUTORI DI METANO DELLE PRINCIPALI COMPAGNIE PETROLIFERE

Le stesse ricerche ovviamente si possono fare anche scaricando ed installando un’app per la ricerca dei distributori di carburante sullo smartphone. Oppure se siete alla ricerca dei distributori di una compagnia specifica potete ricorrere ai “Finder Station”. In modo più specifico, i distributori di metano di una marca si possono localizzare tramite il sito ufficiale di ogni compagnia. E’ scontato che in questo caso si potrà trovare il distributore di metano d’interesse, ma non né detto che sia anche il più vicino o il più conveniente.