Benzina e diesel 2023 in Europa: dove costano meno?

Il prezzo di benzina e diesel in Europa cambia notevolmente da un Paese all’altro e spesso anche inaspettatamente, come è successo mesi addietro per l’aumento del metano in Italia. Sapere dove i prezzi benzina sono più bassi può far risparmiare un bel po’ sulle spese di viaggio quando si attraversano vari Paesi, specie durante le vacanze. Ecco i prezzi medi per benzina e diesel in Europa aggiornati ad agosto 2023 e i consigli per risparmiare sul consumo di carburante alla guida.

Aggiornamento del 3 agosto 2023 con le più recenti informazioni sul prezzo di benzina e diesel nei vari Paesi europei in vista delle vacanze estive.

PREZZI BENZINA IN EUROPA 2023: DOVE COSTA MENO

Il prezzo della benzina e del diesel ha in molti Paesi influenzato per anni l’acquisto di un veicolo a prescindere dalla reale percorrenza in chilometri. Prima dell’arrivo dei filtri antiparticolato, il vantaggio del prezzo del diesel alla pompa e delle prestazioni migliori remavano a favore dei piccoli turbodiesel, anche investendo alcune migliaia di euro in più rispetto alla stessa auto a benzina. Ci sono molti Paesi però dove la scelta di comprare un’auto a benzina o diesel è ininfluente rispetto ai prezzi del carburante. In Polonia, ad esempio, il prezzo medio, di benzina e diesel, rilevato da GlobalPetrolPrices.com è quasi lo stesso tra benzina e gasolio. La discrepanza diventa più elastica se si considerano i prezzi di benzina e diesel speciali nei vari Paesi d’Europa che riportiamo nella tabella più in basso.

IL PREZZO MEDIO DI BENZINA E GASOLIO IN EUROPA 2023

Fare rifornimento in Olanda (da sempre a favore della mobilità green) può costare quasi quanto farlo in Danimarca. Sono infatti tra i Paesi dove il prezzo medio della benzina supera 2 euro al litro (gli altri sono Norvegia e Islanda). Ricordiamo però che alcune nazioni hanno dovuto tagliare le accise dei carburanti (lo ha fatto anche l’Italia fino a dicembre 2022) per mantenere i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica di 2 €/l (e non sempre ci sono riusciti).

All’estremo opposto invece c’è la Russia, dove la benzina si paga appena 0,52 euro al litro. Anche qui non c’è molta distinzione tra tipologie diverse di carburanti, visto che il diesel costa 0,58 €/l. Oltre che in Russia risulta molto più economico fare rifornimento in Turchia, a Malta, in Bulgaria e in Repubblica Ceca. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza i prezzi benzina e diesel in Europa 2022, aggiornati a lunedì 31 luglio.

COME RISPARMIARE BENZINA: I TRUCCHI ALLA GUIDA

Se da un lato il costo dell’energia, l’aliquota fiscale e altri fattori socio-politici determinano il prezzo dei carburanti in Europa così diversificato, con alcune attenzioni è possibile risparmiare fino al 30% sui consumi di benzina. Soprattutto nei lunghi viaggi bisogna adottare pochi ma utili consigli che fanno parte delle buone abitudini spesso dimenticate: