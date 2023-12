Benzina e diesel a 1,4 €/litro in Slovenia: scatta il taglio delle accise

Da martedì 5 dicembre 2023 il prezzo di benzina e diesel cala drasticamente in Slovenia, tornando a far gola agli automobilisti italiani che vivono vicino al confine. Il Governo locale ha deciso infatti di tagliare le accise e ridurre i margini come misura anti-inflazione, portando i prezzi dei carburanti più comuni a poco oltre 1,4 €/litro (in Italia viaggiamo sugli 1,8 €/litro).

SLOVENIA: PREZZI BENZINA E DIESEL PIU BASSI DAL 5 DICEMBRE 2023

Nello specifico, dal 5 dicembre 2023 i costi al dettaglio massimi consentiti in Slovenia per benzina, gasolio e Gpl sono di 1,421 euro per litro di benzina, 1,461 euro per litro di gasolio e 1,119 euro per litro di gpl. I nuovi prezzi sono possibili per la decisione del Governo di Lubiana di tagliare le accise sulla benzina (da 0,49051 €/l a 0,46051 €/l) e sul gasolio (da 0,42267 €/l a 0,39267 €/l) e di ridurre i margini massimi consentiti per il gasolio (da 0,0983 €/l a 0,0683 €/l) e benzina (da 0,0994 €/l a 0,0694 €/l). Restano invece invariati il margine massimo consentito e l’accisa sul Gpl. Gli ‘sconti’ rimarranno in vigore fino al prossimo 18 dicembre, salvo eventuale proroga.

Alla luce di questi provvedimenti, nel primo giorno di applicazione delle nuove tariffe massime il prezzo medio della benzina in Slovenia è appunto di 1,421 €/l (solo la Super 100 ottani costa 1,671 €/l), quello del diesel è di 1,461 €/l, mentre il Gpl costa 0,854 €/l.

Ricordiamo che appena due mesi fa, nella prima decade di ottobre, il prezzo dei carburanti in Slovenia aveva raggiunto i massimi da inizio 2023 con 1,588 €/l per la benzina e 1,664 per il gasolio. Prezzi comunque (molto) più bassi che in Italia e ben lontani dalle cifre record di metà 2022, durante la fase più ‘calda’ della crisi energetica, quando per un litro di benzina ci volevano 1,874 euro e per uno di diesel 1,998 euro.

AUTOMOBILISTI ITALIANI ‘TENTATI’ DAI PREZZI DEL CARBURANTE IN SLOVENIA

Ovviamente, come accade sempre in queste occasioni, gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia, e in particolare i cittadini delle province di Trieste, Gorizia e Udine, approfitteranno dell’evidente differenza di prezzo tra Italia e Slovenia per attraversare il confine e fare il pieno a costi decisamente meno contenuti. Le cronache parlano già di file di auto, tutte con targa italiana, in coda alle stazioni di rifornimento della Slovenia, con tempi di attesa piuttosto lunghi.

Precisiamo comunque che in Friuli Venezia Giulia è previsto un sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti per autotrazione a beneficio della popolazione residente, che però non sempre riesce a competere con i prezzi sloveni.

TAGLIO ACCISE E MARGINI IN SLOVENIA: PROTESTA DELLA PETROL

Va infine registrato che se gli automobilisti sloveni (e anche italiani) sono contenti della riduzione dei prezzi dei carburanti, lo stesso non si può dire per i produttori. Ad esempio la Petrol, storica compagnia petrolifera della Slovenia e dell’ex Jugoslavia (l’equivalente della nostra Eni), ha presentato ricorso d’urgenza alla decisione del Governo locale di regolamentare i prezzi di benzina e diesel, chiedendo di sospendere il provvedimento perché risulterebbe sproporzionato rispetto agli attuali livelli di inflazione nel Paese e in aperta violazione alla legge. L’esito del ricorso è atteso nei prossimi giorni.