RC auto con scatola nera: cambiare compagnia sarà più semplice

Proprio l’altro giorno il presidente dell’Ivass aveva ammonito sul rischio lock-in delle polizze RC auto con scatola nera, e a stretto giro di posta è giunta la risposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha annunciato l’imminente risoluzione del problema grazie a una misura contenuta nel prossimo Ddl Concorrenza, in arrivo la prossima settimana in Consiglio dei Ministri. L’annuncio di Urso è arrivato durante la riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sulla RC auto, la seconda da inizio anno, tenutasi il 27 giugno 2024 nella sede del Ministero.

IL RISCHIO LOCK IN SULLE POLIZZE RC AUTO CON SCATOLA NERA

Ricorderete che nel presentare lunedì scorso la relazione annuale dell’Istituto per la vigilanza sulle imprese assicurative, il presidente Signorini ha elogiato le polizze auto con scatola nera perché consentono di abbassare le tariffe, ricordando tuttavia che in assenza di una prassi di scambio dei dati della black box fra le compagnie, la sua adozione può creare effetti di lock-in, a danno della concorrenza, perché i benefici acquisiti possono andare persi se si cambia compagnia assicurativa. In altri termini, se è vero che l’installazione della scatola nera consente di risparmiare sul prezzo della polizza auto in base allo stile di guida e alle percorrenze registrate nell’anno precedente, di fatto impedisce all’assicurato di cambiare compagnia al termine del contratto, negandogli la possibilità di ottenere uno sconto probabilmente maggiore. Questo perché i dati registrati dalla scatola nera non sono trasferibili da un’assicurazione all’altra, mancando una normativa ad hoc.

RC AUTO CON SCATOLA NERA: SARÀ PIÙ FACILE CAMBIARE COMPAGNIA GRAZIE AL DDL CONCORRENZA

Questa situazione sarà però risolta prossimamente con l’entrata in vigore del nuovo Ddl Concorrenza 2024. Il ministro Urso ha infatti spiegato che il disegno di legge, in Consiglio dei Ministri già la prossima settimana, conterrà dei provvedimenti che andranno a semplificare una serie di processi a beneficio degli assicurati e favorire la concorrenza nel settore, a partire proprio da “procedure più snelle per il trasferimento da una compagnia all’altra, con effetti positivi sui prezzi delle polizze“. In tal senso, saranno introdotte delle misure che “consentiranno agli assicurati, nelle more della piena interoperabilità, di trasferire i dati contenuti nelle scatole nere pur cambiando compagnia assicuratrice“.

In concreto, un assicurato che grazie alla polizza RC auto con scatola nera, dimostrando una guida virtuosa, è riuscito a ottenere uno sconto, diciamo, del 10%, potrà trasferire in un’altra compagnia il vantaggio accumulato con la black box, sommandolo a eventuali offerte o ‘bonus benvenuto’ della nuova impresa assicurativa che di solito rientrano in un range tra il 12% e il 19%, strappando pertanto uno sconto più sostanzioso. Oggi questo non è possibile perché la portabilità dei dati telematici registrati dalle scatole nere installate sui veicoli non è autorizzata, creando appunto l’effetto lock-in (ossia gli assicurati rinunciano a cambiare compagnia anche in presenza di offerte allettanti, e quindi a danno della libera concorrenza, pur di non perdere lo sconto accumulato).

RCA: PREZZI IN AUMENTO IN ITALIA MA MENO CHE IN ALTRI PAESI EUROPEI

Nel corso dell’incontro con la Commissione di allerta rapida sui prezzi, Urso ha pure anticipato che il Governo è al lavoro per il riordino dell’intero sistema assicurativo nazionale, nell’ambito di un disegno di legge sul comparto che sarà presentato nei prossimi mesi “al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità al settore e la tutela dei cittadini e delle imprese“. Nell’incontro si è fatto inoltre il punto sul monitoraggio riguardante l’aumento anomalo dei costi delle polizze RC auto verificatosi nell’ultimo anno, sottolineando come a maggio 2024 il costo delle assicurazioni auto in Italia abbia mostrato un aumento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +6,1%, comunque inferiore a Francia (+8,5%), Spagna (+6,5%) e Germania (+29,4%), al netto della fiscalità. L’incremento registrato in Italia è risultato meno accentuato anche rispetto alla media UE (+12,1%).

Tuttavia, nonostante questa dinamica favorevole al nostro Paese nel confronto con i principali Paesi europei, i prezzi della RC auto in Italia restano ancora troppo elevati e i premi in valore assoluto sono più alti di quelli registrati in Francia, Spagna e Germania.