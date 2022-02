Previsioni traffico domani su strade e autostrade

Controlla le previsioni del traffico di domani su strade e autostrade per evitare code e rallentamenti. Le migliori risorse per prevedere il traffico

Quali sono le previsioni del traffico domani su strade e autostrade? Bella domanda a cui è fondamentale trovare una risposta per non correre il rischio di restare in coda per ore, magari a causa di uno dei tanti cantieri per lavori in corso. Scopriamo pertanto le migliori risorse online, e non solo, per conoscere la situazione del traffico prevista nelle prossime 24 ore.

PREVISIONI TRAFFICO DOMANI IN AUTOSTRADA

Per sapere le previsioni del traffico di domani in autostrada conviene consultare direttamente i siti o le app dei principali gestori autostradali, che in genere contengono informazioni con le previsioni di coda per il giorno dopo (e spesso anche per quelli successivi), indicando per esempio se ci sono cantieri aperti, chiusure programmate e ulteriori ordinanze sulla circolazione. Di seguito i link ai siti delle maggiori concessionarie:

Previsioni di coda Autostrade per l’Italia

Chiusure programmate Autostrade per l’Italia

Ordinanze cantieri Autostrade per l’Italia

Informazioni e viabilità sulla rete ligure di Autostrade per l’Italia

Previsioni traffico Autostrada del Brennero

Previsioni del traffico Autovie venete, CAV e Autostrada BS-PD

Previsioni traffico e divieti SALT – Tronco ligure-toscano

Previsioni traffico e divieti SALT – Tronco AutoCisa

Previsioni traffico e divieti Autostrada dei Fiori A6

Previsioni traffico e divieti Autostrada dei Fiori A10.

PREVISIONI TRAFFICO DOMANI SULLE STRADE STATALI

L’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) ha in concessione la gestione della rete stradale nazionale. In particolare la società gestisce e controlla una rete di 31.910 km di strade statali, autostrade (per lo più gratuite), e raccordi autostradali in gestione diretta, compresi svincoli e complanari, divise in compartimenti regionali di competenza. Solo la gestione e la proprietà delle strade statali, e relative pertinenze, del Trentino Alto Adige sono totalmente a carico delle province autonome territorialmente competenti.

Pertanto per conoscere le previsioni del traffico di domani sulle strade statali bisogna rivolgersi alle risorse web di ANAS, indicate nella sezione Info Viabilità del sito ufficiale. Particolare attenzione va data alla pagina dei Piani di intervento che riguarda la gestione delle situazioni critiche di traffico e meteo., con la programmazione della viabilità nei periodi di maggiore flusso, esodo estivo e ponti festivi, e l’attivazione dei piani neve su tutto il territorio italiano nella stagione invernale.

PREVISIONI TRAFFICO DOMANI CON IL SERVIZIO DEL CCISS VIAGGIARE INFORMATI

Il CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale, struttura facente capo al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso il servizio Viaggiare Informati permette di reperire gratuitamente e in tempo reale, 24 ore su 24, ogni informazione sulla circolazione stradale nazionale, compresa l’ubicazione di cantieri mobili e fissi su strade e autostrade, nonché le previsioni sul traffico del giorno dopo. Il servizio è raggiungibile contattando il numero verde telefonico 1518 o consultando l’app gratuita per iOS e per Android. L’app del CCISS è pensata anche per ovviare alle interruzioni di collegamento alla rete mobile che possono verificarsi durante il viaggio. Le info su traffico e viabilità sono inoltre disponibili sull’account Twitter del centro coordinamento.