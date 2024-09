Precedenza e cartelli stradali: il 74% di italiani non ricorda nulla

Un recente sondaggio condotto da una nota azienda di noleggio auto e veicoli commerciali, in collaborazione con l’istituto di ricerca YouGov, ha raccontato delle sfaccettature degli automobilisti italiani alle prese con le regole del codice della strada e le buone abitudini di guida. L’indagine, che ha coinvolto un campione rappresentativo di circa mille adulti evidenzia la necessità di un maggiore impegno verso la prevenzione e il rispetto delle regole stradali che almeno 7 su 10 non ricordano dopo l’esame della patente.

EDUCAZIONE E NORME STRADALI: IL 74% “RIMANDATO”

Uno dei dati più rilevanti emersi dalla ricerca riguarda la scarsa familiarità degli italiani con il Codice della Strada. Il 74% degli intervistati ha dichiarato di non essere abbastanza preparato ritenendo necessario un ripasso delle norme.

Questo aspetto assume contorni ancor più critici se si considera che il 30% degli automobilisti non conosce a sufficienza le regole specifiche per i neopatentati, quali i limiti di velocità, il tasso alcolemico consentito e le restrizioni in termini di cilindrata.

ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI: IL 31% NON SI ASTIENE

L’indagine ha evidenziato una tendenza pericolosa al consumo di alcolici prima di mettersi alla guida. Il 31% degli intervistati ha ammesso di aver consumato bevande alcoliche prima di guidare, mentre un preoccupante 12% lo fa senza essere consapevole del limite legale di tasso alcolemico. Ancora più allarmante è il fatto che il 16% degli automobilisti ha confessato di aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

DISTRAZIONE ALLA GUIDA: IL 52% NON FA A MENO DEL CELLULARE

Uno dei maggiori fattori di rischio sulla strada è rappresentato dalla distrazione al volante, in particolare l’uso del cellulare. Secondo la ricerca, il 52% degli automobilisti ha ammesso di aver utilizzato il cellulare almeno una volta durante la guida, con la percentuale che sale al 62% tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni.

Tra le motivazioni principali, il 49% usa il cellulare per impostare il navigatore, mentre il 30% effettua telefonate, spesso senza l’ausilio di sistemi di sicurezza come vivavoce o comandi vocali. Questo comportamento è tra i principali responsabili di incidenti stradali e costituisce una delle sfide più urgenti da affrontare.

Oltre alla distrazione, la stanchezza alla guida: il 54% degli intervistati ha ammesso di essersi messo alla guida nonostante fosse assonnato.

POCA PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN CASO DI INCIDENTE

Parallelamente, la ricerca ha messo in luce carenze sull’utilizzo di dispositivi di ritenuta. Il 12% degli intervistati ha dichiarato di non utilizzare la cintura di sicurezza, sia come guidatore che come passeggero. Inoltre, il 41% del campione non conosce le norme relative all’uso corretto del seggiolino auto per bambini, e l’11% ha trasportato bambini senza seggiolino o cintura di sicurezza.

L’indagine commissionata da Locauto si conclude con un altro elemento preoccupante: la preparazione degli automobilisti in caso di incidente. Il 30% degli intervistati non sa come compilare correttamente il CID e il 57% non contatta le autorità competenti anche quando necessario. Forse l’aspetto più sconfortante è che il 43% degli automobilisti ha dichiarato di non prestare soccorso a persone coinvolte in un incidente, nonostante fosse testimone diretto. Ricordiamo in questo approfondimento quando è un dovere fermarsi a soccorrere anche quando non si è responsabili di un incidente.