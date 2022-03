Pompe bianche: dove sono e come trovarle

Se il prezzo del carburante sale alle stelle affidatevi alle cosiddette pompe bianche: ecco dove sono e come trovarle in Italia

L’impennata dei prezzi carburante, oggi benzina e diesel sono a un passo dai 2,3 euro a litro nel servito, richiede l’adozione di strategie alternative per non correre il rischio di trasferire l’intero stipendio al distributore. La soluzione più estrema prevede di vendere l’auto e passare alla bici o al monopattino elettrico, ma prima di arrivare a questo punto si possono tentare altri accorgimenti (qui spieghiamo come ridurre lo spreco di carburante quando si guida). Uno di questi è ricorrere alle ‘mitologiche’ pompe bianche: ma dove sono e come trovarle? Proviamo a mapparle.

POMPE BIANCHE: COSA SONO

Le cosiddette ‘pompe bianche’, dette anche ‘no logo’, sono distributori di carburante senza marchio, ossia non appartenenti alle grandi compagnie petrolifere. Si tratta spesso di imprenditori indipendenti e hanno una presenza regionale o provinciale. In Italia se ne stimano circa 8.000. In genere, ma non è automatico, propongono prezzi più bassi della media (fino a 10 centesimi al litro rispetto alla media del servito) perché possono risparmiare su costi rilevanti come il personale, solitamente ridotto al minimo, e la pubblicità e il marketing, praticamente assenti, evitando così di caricarli sui consumatori. Nessun dubbio invece sulla qualità del carburante erogato dalle pompe bianche che è pari a quella proposta dai grandi gestori, visto che i controlli per verificare eventuali adulterazioni sono gli stessi.

POMPE BIANCHE: DOVE SONO IN ITALIA

Bene, detto questo la domanda sorge spontanea: ma in Italia dove sono le pompe bianche? Ovviamente la ricerca pompa per pompa non è facile, per fortuna esiste un sito, pombebianche.it (servizio fornito da Prezzi Benzina Srl), che contiene un database, aggiornato costantemente, con tutte le pompe bianche segnalate sul territorio italiano. Per trovare quella più vicina basta inserire il proprio indirizzo per veder apparire su una cartina i distributori ‘no logo’ e indipendenti della zona con il prezzo più aggiornato. Se invece interessa conoscere le pompe bianche di un’altra città, provincia o regione è sufficiente digitare un altro indirizzo o spostarsi sulla mappa. Pompebianche.it fornisce anche una specie di indice di gradimento dei distributori, conteggiando le condivisioni degli utenti.

Importante: se per qualche problema tecnico pompebianche.it non dovesse funzionare, la ricerca delle pompe bianche in Italia si può fare sul sito o sulla app per dispositivi Android e iOS del sito gemello prezzibenzina.it filtrando la ricerca delle compagnie per “indipendente”.

Nei prossimi paragrafi riportiamo l’elenco aggiornato delle pompe bianche relativo alle maggiori città d’Italia, per le altre usate il servizio descritto.

POMPE BIANCHE ROMA E LAZIO

EWA Via Monti di Primavalle, 24 Roma

EWA Via della Pineta Sacchetti, 121 Roma

Speed Gas Cuppellaro (Solo gas) Via Nomentana, SP 22a Roma

Fullmaster srl Via Frascati, 12 Roma

Senza insegna Viale Appio Claudio Roma

Indipendente Via Appia Pignatielli Roma

D’Amico Via Tiberina, SS4 km 16.800 Capena (RM)

Sette petroli Via Aurelia, SS1 km 45.273 Cerveteri (RM)

Auchan Parco Leonardo Via Portuense Fiumicino (RM)

Maremma petroli SP Guidonia-Le Sprete km 2.244 Guidonia (RM)

Fiamma 2000 Via Casilina Km. 36,219 Labico (RM)

Castel Romano Outlet Via di Piscina Cupa Pomezia (RM)

Dubois Via Braccianense Bracciano (RM)

Senza insegna Via Braccianense Claudia, km 27300 Manziana (RM)

Fiamma 2000 Via Nettunense Km. 2,145 Marino (RM)

Fiamma 2000 S.P. Maremmana III Km.1,030 S.Cesareo (RM)

Fiamma 2000 S.S. Anticolana Km. 1,500 Anagni (FR)

Fiamma 2000 Via Prenestina Km. 46,650 Serrone (FR)

Senza insegna Via Rossi Dainelli Luigi, 25 Viterbo

Senza insegna Strada Toscanense, 1 Viterbo

Senza insegna SS Umbro, km 51.887 Viterbo

Tuscia Petroli srl Via dell’Industria, 64 Viterbo

Ewa Via Vicolo Squarano Viterbo

Ewa SP 25 Canapina (VT)

Cancellieri Carburanti srl Via Cassia, 5 Cura (VT)

Distributore Via Aurelia Nord Monte Romano (VT)

Facchini Carburanti Via Castrense, 1 Montalto di Castro (VT)

Manzipetroli Via Cardinal Salotti c/o Comm. Coop Montefiascone (VT)

Distributore Via Cassia, SS2, direz. Roma Nepi (VT)

Enerpetroli Via Cesare Battisti, 7a Soriano nel Cimino (VT)

Energia Siciliana Pizzi Pietro & Co. SS 4 Salaria 68.650 Rieti

Roberto Francesto Distributore Carburanti Via Mediana 34 Aprilia (LT)

Fiamma 2000 Via Appia Km.70,500 Borgo Faiti (LT)

Fiamma 2000 N.S.A. 255 dell’Abbazia di Fossanova Km. 16,765 Roccasecca dei Volsci (LT).

POMPE BIANCHE MILANO E LOMBARDIA

Energia Siciliana – Romano Potito Via Arzaga 20, 20146 Milano

Beyfin Via G. Ripamonti, 483, Milano

Nuovo Logo – Via G. Ripamonti, 400 – direz Opera, Milano

Auchan Self direz MI Viale Brianza 31, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Panigatti S.R.L. Via de Amicis 8, 20013 Magenta (MI)

Auchan via Palmiro Togliatti 2, Rescaldina (MI)

SCP San Giuliano Via Risorgimento 29, San Giuliano Milanese (MI)

Alfa Petroli Via Leonardo Da Vinci 72, 20058 Villasanta (MI)

Energia Siciliana – Mastrobuono Pietro Via G. Carducci, 24127 Azzano S. Paolo (BG)

Angioletti Ornella Distribuzione Carburante Via Milano 22, 24040 Bonate Sopra (BG)

Brixia Finanziaria S.R.L. S.P. Rivoltiana, 26027 Rivolta D’Adda (CR)

Trussardi Petroli S.P.A. S.S. 42, 24050 Grassobbio (BG)

F & A di Venturini Francesco & C. Snc Distributore Carburanti S.S. 45 Bis Km 17+527, 25026 Pontevico (BS)

Lunetta S.R.L. Carburanti Lavaggio Autocisterne Strada Ghisiolo 2, 46100 Mantova (MN)

Sommese Carburante S.R.L. Via Milano, 21050 Marnate (VA)

Sommese Carburanti via Cassano Magnago 80, Busto Arsizio (VA)

Sodin Strada Prov.le Binasco Melegnano(SP 40) km 11.500 , Carpiano

ALCA di Lacchini G.Battista Via Crema 33, 26015 Soresina (CR)

Daytona Carburanti S.P. 11 Via Iseo, 25030 Erbusco (BS)

Bitumcalor Srl Via delle Bettole 65, 25100 Brescia (BS)

PIT STOP S.P.668 Via Santaleone 65, 25018 Montichiari (BS)

Furlani Bitum Calor Via Dal Vino 1, 37133 Verona (VR)

Fuocoverde Carburante S.S.461 del Passo del Penice, 27050 Cecima (PV)

Mosè Bianchi SP 26, Carate Brianza (MI)

Petrol Via del Gregge, Lonate Pozzolo

Cairo Via Rimembranze 5, Cadrezzate (VA)

Daytona Via Europa 5, Rovato (BS)

Daytona Via Aldo Moro, Zone (BS)

Indipendente Via Labirinto, Brescia

Angioletti Ornella Distribuzione Carburante Via Milano 22, Bonate Sopra (BG)

Guglielmetti Srl via Cantù 29, Cucciago (CO)

Kerpetrol Loc. Boschetto, Via del Boschetto 12, Cremona

Nebbiolo Nicolino Via Ferraris 45, Pizzale (PV)

Ariete via Repubblica 76, Casalmaggiore, Cremona

Baduini Carburanti via XX settembre, Fontanella (BG)

Keropetrol Via Volta, Canzo (CO)

OilOne Via Gallarate 410, Milano GA.M.A. – f.lli Gatti via Bossotti, 15, Calcinato, Brescia

Gazzaniga Piazzale Franco Quarleri, 8 Voghera (PV)

GB Carburanti Villa Garibaldi, Mantova Via G. Battistini 293/4, Roncoferraro (MN)

Talarico Tiziano Via dei Livelli 5, Bosisio Parini (LC)

Sosta 2000 S.N.C. di Cunzolo F.&C. SP1 Via Provinciale 1, Buguggiate (VA)

Eldegas Via Monte Rosa 84 S.P.12, 21050 Cairate (VA)

Auchan Via Emilia, 100 – San Rocco al Porto (LO).

POMPE BIANCHE TORINO E PIEMONTE

M.P. Energy S.N.C. di Gravili Pancrazio & Centonze Massimo Via Pio VII 139, 10127 Torino

Repsol via Falcone, Le Fornaci, Beinasco (TO)

Carrefour Viale Liguria 1, 10010 Burolo (TO)

Sacla Candelo Via IV Novembre 6, 10010 Burolo (TO)

Regis Danilo Vendita Carburanti Via Brissac 26, 10014 Caluso (TO)

Vargas S.S.26 Via Aosta, 10015 Ivrea (TO)

Petroltermica SS 565 , presso svincolo autostradale Ivrea, Colleretto Giacosa (TO)

Carrefour S.P.10 Strada Caselle/Viale Italia, 10040 Leinì (TO)

Carrefour Via Cesana, Nichelino (TO)

Centro Calor SP per Virle, km 4.494 Osasio (TO)

Oli Carb SP 157, Rivoli (TO)

ACLA Carburanti Variante del Dojrone, ponte del Sangone, Rivalta di Torino (TO)

Centro Calor Via Casalcermelli (Zona Cristo) Alessandria

So.Ge. Di Ratti Francesco e C. S.A.S. Distributore Carburante Strada Boscomarengo, 15067 Novi Ligure (AL)

So.Ge. Di Ratti Francesco e C. S.A.S. Via Piemonte 11, 15057 Tortona (AL)

Capra Umberto S.r.l. Strada per Casale 2, Pomaro Monferrato (AL)

Gestione Impianti di Amalberto F. & C. Snc Corso Alessandria 562, 14100 Asti (AT)

Mondovicino Power Piazza Cerea, 12084 Mondovì (CN)

Centro Calor SP 9, Autostrada 48 – Magliano Alpi (CN)

Centro Calor Frabosa – Frazione Gosi di Pianvignale Villanova Mondovì (CN)

Gazzola Carburanti SRL Via Mondovì 52, 12040 Morozzo (CN)

Kerotris via Rio Sordo, 27, Barbaresci (CN)

Erre Tre Via Fondovalle, 6 sp 12, Cherasco (CN)

Carrefour Viale Kennedy, 51 – Borgomanero (NO)

Vargas Masserano Via IV Novembre, S.S.142 Biellese, Masserano (BI).

POMPE BIANCHE FIRENZE E TOSCANA

Carrefour via Dino Ciolli, 17 – Calenzano (FI)

Quattropetroli via delle Cerbaie, 53 – Massarella, Fucecchio, (FI)

Quattropetroli via Pesciatina, 123 – Querce, Fucecchio (FI)

Enerpetroli S.R.L. Via Giulio Cesare, 58036 Roccastrada (GR)

Enerpetroli S.R.L. Via della Repubblica, 58036 Roccastrada (GR)

Frassini Franco Distributore Carburante-Officina Corso Roma Roccastrada 201, 58028 Roccatederighi (GR)

Ricci – Miniati Viale Matteotti Giacomo – Camucia, 52044 Cortona (AR)

Sauchella Pietro Stazione Servizio Beyfin Via Tosco Romagnola 17, 56025 Pontedera (PI)

Distributore ICM Intersezione SP 63/1-SP 11/4, 53048 Sinalunga (SI)

Gianessi Carlo Carburanti Pisa Via Emilia 183, 56021 Pisa (PI)

Ipermercato Leclerc – Conad Loc. Fondovalle SP 20, 55027 Gallicano (LU)

Distributore ICM Via Fondovalle 8 S.P., 53043 Chiusi (SI)

Distributore ICM S.S.326, 53045 Montepulciano (SI)

Distributore ICM Via Massetana Romana, 31 – Siena

Caselli Andrea Vulcangas Via Provinciale – Zona Ospedali Riuniti Montepulciano (SI)

Carrefour Via Massa Avenza 32, Massa

Stazione di serv. Chipa Giancarlo Via Circonvallazione Sud, Manciano (GR)

SICAR di Chipa Giancarlo SP 160 Amiatina Km 97+400, Magliano in Toscana (GR)

Quattropetroli SR 445, Km 9, Barga (LU)

Quattropetroli via la Piana, 16 – Minucciano (LU)

Quattropetroli – Acerbi via XVI luglio, 2 – Lari (PI)

Quattropetroli via Camporcioni, 7 – Montecatini Terme (PT)

Quattropetroli via livornese di sotto, 78 – Chiesina Uzzanese (PT)

Quattropetroli via Rio Peciano, 1210 – Gavinana, San Marcello Pistoiese (PT)

Quattropetroli via di Cerbaia, 422 – Lamporecchio (PT)

Quattropetroli via Fiorentina, 36 – Pescia (PT)

Oilfin via Parri, Sesto Fiorentino (FI)

ICM via Cassia, 173, Bettolle (uscita A1 Valdichiana-Bettolle), Sinalunga (SI).

POMPE BIANCHE BOLOGNA ED EMILIA ROMAGNA

Vega Via Lame 313 40013 Castel Maggiore (BO)

Tartarini Via Bonazzi 43, Castel Maggiore (BO)

Indipendente via Stradelli Guelfi, Poggio Piccolo, Castel San Pietro Terme (BO)

MondialGas via Nasica 108/4, Fossamarza, Castenaso (BO)

Indipendente Loc. Lovoleto SS. 64, Granarolo dell’Emilia (BO)

F.lli Michelini S.N.C. via Asinai, 24/a, Altedo, Malalbergo (BO)

Vega Via Matteotti 54/a 40010 Sala Bolognese (BO)

Vega Via Lunga 30 40056 Valsamoggia (BO)

Stazione di servizio Gpl Metano Via statale Corporeno, 7 – 44042 Cento (FE)

Robgas Carburanti Via Ravegnana, 47100 Forlì (FC)

Atras via Ugo La Malfa (S.S.9 dir. Forlì) – Cesena

Careservice S.R.L. Via 2 Agosto 1980, 40055 Castenaso (BO)

Conad c/o Baggiovara Center via Luigi Settembrini, 201 Baggiovara (MO)

Tedeschini Gino Srl Strada Vignolese, 1051 (SP 623), Modena

Stefanini Davide Enrico E C. Snc Via Nonantolana S.P.255 1124, 41100 Modena (MO)

Montalti Via Zuccherificio 178, 47023 Cesena (FC)

Robgas Carburanti Via Trieste, 418 Ravenna

Robgas Carburanti Via San Vitale, SS 253 – Russi (RA)

Seged Via Romea Nord 31, 48100 Ravenna (RA)

Vulcangas Via Andrea Costa – Rimini

Michelini S.P.21 Via per Marano 102, 41028 Serramazzoni (MO)

Robgas Carburanti Via Virgiliana, SP 69 – Bondeno (FE)

Dueffe S.A.S. Distributori Carburanti S.P.25 Via Imperiale 40, 44011 Argenta (FE)

Bertelli Carburanti Viale Po 44, 44100 Ferrara (FE)

Orsi Petroli srl Via Paganini, 15 43011 Busseto – Parma

Keropetrol SP 7 Località Tuna, Gazzola (PC)

Orsi Petroli Via Paganini, 15 43011 Busseto (PR)

IES di Badr Rabouli via M. Anselmi, 2 – Parma

Distributore comunale LTP Cimitero Via Bresciani, Piacenza

Oliviero e Dini snc Via Nonantolana S.P.255 1124, 41100 Modena (MO)

Graziosi Mario Via Tito Livio 9, Modena

Bronzoni S.P. 72, 42021 Bibbiano (RE)

EGO via Morane, 500, Centro Comm.le La Rotonda, Modena

Montanari OIL via Giardini Nord, 36, Formigine, Modena

Angel e Pec Via Pietro Giardini, 1278, Baggiovara, Modena

Logistica Trasporti Piacenza Srl strada dell’Orsina, 1, Piacenza

Ipercoop Gotico via Emilia Parmense, 149 (SS 9), Piacenza

Ok Srl via Fratelli Cervi, 8/b, Cadelbosco di Sopra, Reggio Emilia

Oil ONE Via Romea, 118, Torre del Moro, Cesena, Forlì-Cesena

Enercoop Correggio Via Fosdondo via fosfondo 10/a 42015 CORREGGIO (RE)

Enercoop Gattatico v. asse nord sud di val d’enza 6 42043 GATTATICO (RE)

Enercoop Novellara via c.colombo 40 42017 NOVELLARA (RE)

Enercoop QM PR Via Cremonese via cremonese 47/a 43126 PARMA (PR)

Enercoop RE Poviglio Val d’Enza via val d’enza 12 42028 POVIGLIO (RE)

Enercoop RE Via Gramsci via gramsci 104 42124 REGGIO NELL’EMILIA (RE)

Enercoop RE Via Regina Margherita viale regina margherita 16 42124 REGGIO NELL’EMILIA (RE)

Enercoop Rimini via caduti di nassiriya snc 47924 RIMINI (RN)

Enercoop Sant’Ilario d’Enza via mons.o.a. romero 10 42049 SANT’ILARIO D’ENZA (RE)

• Enercoop Savignano Sul Panaro via claudia 6010 41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

Vega Fiorenzuola Nord Strada Statale, Km. 239+350, QM Piacenza 29017 Fiorenzuola D’arda (Pc)

Vega Fiorenzuola Sud Strada Statale, Km. 236 Ter+300, QM Parma 29017 Fiorenzuola D’arda (Pc)

Vega Via Provinciale Felisio 91 48022 Lugo (Ra)

Vega Via Piratello 52 48022 Lugo (Ra)

Vega Via Provinciale Conca 462 48022 San Clemente (Rn)

Vega Via Trado 61 47832 San Clemente (Rn)

Vega Strada Provinciale 58 47842 San Giovanni In Marignano (Rn).