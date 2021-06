Parcheggi Linate: tariffe low cost

Tutte le informazioni più utili sui parcheggi a Linate: tariffe low cost e prezzi ufficiali per sostare nello scalo più vicino al centro di Milano

Ci sono diversi parcheggi a Linate: innanzitutto quelli ufficiali, più vicini all’aerostazione. E poi quelli privati, leggermente più distanti ma che spesso garantiscono tariffe low cost. Sta ovviamente a ciascun passeggero scegliere tra comodità o risparmio, nelle prossime righe proveremo comunque a indirizzarvi nella scelta presentando le diverse opportunità in merito ai parcheggi dell’aeroporto di Linate a Milano.

AEROPORTO DI MILANO-LINATE: COME ARRIVARE IN AUTO

L’aeroporto di Linate, intitolato a Enrico Forlanini, è conosciuto come lo scalo ‘cittadino’ del capoluogo milanese, per la sua relativa vicinanza al centro città, pur non essendo territorialmente compreso nel comune di Milano ma in quelli di Peschiera Borromeo e di Segrate. In auto è raggiungibile tramite la A51 Tangenziale Est di Milano, fino all’uscita 6 Aeroporto Linate – Viale Forlanini e continuando poi su Viale Forlanini/SP14 fino a raggiungere l’aeroporto. Oppure prendendo la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, proseguendo fino all’uscita Liscate e immettendosi sulla SP14/Via Circonvallazione Idroscalo fino a raggiungere l’aeroporto.

PARCHEGGI LINATE UFFICIALI

I parcheggi di Linate ufficiali, sia coperti che scoperti, garantiscono una maggiore comodità e rapidità perché si trovano direttamente collegati all’area check-in dell’aeroporto o comunque a pochi passi dal terminal. Sono disponibili tre tipologie di parcheggio:

– P1: 1.300 posti coperti, collegato direttamente all’area check-in;

– P2 Executive: 1.400 posti coperti, garantisce comfort e vicinanza al terminal grazie a un tunnel di collegamento diretto all’aera check-in;

– P3 Smart: 350 posti tra coperti e scoperti per chi cerca una soluzione più economica.

I biglietti per i parcheggi di Linate si possono acquistare in aeroporto scegliendo tra diverse forme di pagamento (contanti, carta di credito o tramite Telepass) oppure online usufruendo tra le altre cose di sconti e offerte esclusive. Ad esempio per l’estate 2021 c’è una tariffa promo di soli 4 euro al giorno valida nei parcheggi P2 e P3. Inoltre nel solo parcheggio P2, per una sosta minima di 2 giorni e massima di 4 da effettuare tra il venerdì e il lunedì, acquistabile soltanto online, è disponibile una tariffa weekend di 25 euro. Clicca qui per maggiori informazioni sulle tariffe ufficiali dei parcheggi di Linate.

PARCHEGGI LINATE PRIVATI CON TARIFFE LOW COST

Come anticipavamo, nelle aree immediatamente adiacenti all’aeroporto di Milano-Linate ci sono alcuni parcheggi che propongono tariffe low cost da valutare con attenzione. Ecco qualche esempio:

– ParkinGo: il parcheggio di Linate ParkinGo è situato in via Francesco Baracca 8 a Novegro di Segrate (MI), a circa 1,5 km di distanza dall’aeroporto, è aperto tutti i giorni 24 ore su 24 e dispone di una navetta che in soli 2 minuti conduce all’aerostazione. Le tariffe partono da 2,80 euro al giorno. Maggiori informazioni qui.

Linate Parking: situato a soli 100 metri dall’aeroporto di Milano-Linate, lungo viale Forlanini 123 (direzione Milano). È aperto 24 ore su 24, sorvegliato da personale qualificato e da un sistema di telecamere, e dispone di oltre 1.500 posti per auto e moto, con navetta gratuita. Maggiori informazioni qui.

Stop & Fly: a pochi passi dall’aeroporto di Linate (via Francesco Baracca 6, Novegro di Segrate), raggiungibile anche a piedi o con il comodo servizio navetta da e per l’aerostazione, 24 ore su 24. Fino al 30 settembre 2021 sono previsti sconti sulle tariffe online. Maggiori informazioni qui.