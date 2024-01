Pagamento Telepass e viaggi non addebitati: come verificare

Telepass è una delle soluzioni per la gestione rapida del transito dei pedaggi autostradale. Permette il transito attraverso corsie dedicate riducendo o eliminando le attese ai caselli. Ma come metterla con il pagamento Telepass e viaggi non addebitati? In pratica si tratta di sapere quali sono i movimenti in tempo reale. Attraverso l’utilizzo di sensori, Telepass registra infatti ogni passaggio alla sbarra, effettuando l’addebito della tariffa sul conto corrente dell’utente o sulla sua carta di credito. Non lo fa in tempo reale. La periodicità degli addebiti avviene di base ogni trimestri, al netto di una serie di eccezioni. Ad esempio nel caso in cui le spese superino il limite di 258,23 euro. In questa situazione, la fatturazione è mensile, con addebito di una quota associativa di 3,72 euro. Dopodiché la fattura torna trimestrale se gli importi nel periodo di riferimento rientrano nella soglia di 258,23 euro. Ecco quindi che per ottimizzare il controllo e la gestione delle spese autostradali è utile conoscere in anticipo l’elenco dei viaggi non ancora soggetti ad addebito.

LA PROCEDURA PER VERIFICARE PAGAMENTO TELEPASS E VIAGGI NON ADDEBITATI

Per accedere alla lista del pagamento Telepass e viaggi non addebitati basta utilizzare le risorse online a disposizione. Per prima cosa collegarsi alla pagina principale di Telepass. Quindi accedere alla propria area personale, accessibile solo agli utenti registrati. La registrazione può essere effettuata sul sito o in un Punto Blu mediante l’associazione del numero di Telepass. Una volta conclusa la registrazione, vengono fornite le credenziali d’accesso sotto forma di nome utente e password per accedere nella pagina personale. In questa sezione, sono disponibili tutte le informazioni relative al Telepass. Compresa la possibilità di gestire le targhe e consultare l’archivio dei viaggi già fatturati. Per una visione dettagliata dei viaggi ancora non soggetti ad addebito occorre fare riferimento agli strumenti di visualizzazione dedicati. Al pari di quanto avviene con i viaggi già fatturati e saldati dall’utente. Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, l’utente vede comunque gli addebiti Telepass nell’area riservata. Più esattamente si tratta di una fattura di cortesia. Si distingue da quella ufficiale ovvero quella elettronica per la mancata validità ai fini fiscali.

COME CONTROLLARE IL PAGAMENTO TELEPASS E VIAGGI NON ADDEBITATI

Per accedere all’elenco dettagliato del pagamento Telepass e viaggi non addebitati occorre selezionare la sezione Viaggi e Soste posizionata a sinistra. Questa sezione fornisce un quadro completo dei viaggi in sospeso con tanto di orario di rilevamento del passaggio del Telepass e la categoria del mezzo di trasporto associato. L’utente conserva la facoltà di stampare il resoconto dei viaggi non addebitati utilizzando l’icona PDF posizionata all’inizio della pagina. Tra l’altro trova spazio la funzione di filtraggio dei dati che permette di effettuare una selezione in base alla targa dell’auto o alla data. Di interessante c’è l’inclusione del pagamento del servizio di parcheggio nelle aree dedicate negli aeroporti italiani. Dal punto di vista pratico, facciamo presente come l’automobilista può consultare le fatture degli ultimi 24 mesi. Nel caso di necessità di fatture più datate occorre fare richiesta attraverso il sito Telepass inserendo le credenziali personali.

PAGAMENTO TELEPASS E VIAGGI NON ADDEBITATI, L’ALTERNATIVA DELL’APP

Se quella che abbiamo illustrato è la procedura tradizionale per accedere alla lista che contiene anche il pagamento Telepass e viaggi non addebitati, è bene sapere che non manca un’alternativa. Si tratta dell’app per dispositivi mobile. Più esattamente, l’applicazione sviluppata per smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android e per iPhone e iPad. L’utilità va cercata nella praticità della soluzione. La finalità è la medesima. Il possessore del Telepass consulta la lista completa dei viaggi registrati dal Telepass. Può così avere davanti agli occhi il quadro completo della fatturazione con tanto di anteprima dell’importo che sarà addebitato.

IL CASO DEL TELEPASS SULL’AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

Può capitare che i possessori di Telepass ricevano da Autostrada Pedemontana Lombarda rapporti di mancato pagamento. Succede perché APL utilizza un sistema di rilevazione free flow e il Telepass non sempre viene rilevato. Per consentire l’addebito automatico serve l’autorizzazione tramite il Servizio Addebiti Pedemontana Lombarda, disponibile nell’area riservata del sito.