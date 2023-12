Autostrade: aumento pedaggi del +2,3% dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 i pedaggi delle autostrade italiane subiranno un aumento del +2,3%. Lo stabilisce una norma del decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri nella tarda serata del 28 dicembre. Tuttavia lo stesso decreto stabilisce che l’adeguamento tariffario potrà subire variazioni, in difetto o in eccesso, con l’aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) dei concessionari autostradali, il cui termine è stato prorogato a fine 2024. Significa che in base agli investimenti fatti le società concessionarie potranno chiedere un ulteriore ‘ritocchino’ delle tariffe.

PEDAGGI AUTOSTRADE: L’AUMENTO NEL DECRETO MILLEPROROGHE

Più dettagliatamente, il decreto Milleproroghe ha differito al 30 marzo 2024 “il termine per la presentazione, da parte delle società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale, delle proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari (PEF) predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente”. E ha prorogato al 31 dicembre 2024 “il termine per il perfezionamento dell’aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali”. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali sono state per adesso incrementate nella misura del +2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024. Ma, come già anticipato, quando i concessionari autostradali avranno perfezionato entro il 2024 l’aggiornamento dei PEF, verranno definiti nuovi adeguamenti tariffari.

AUMENTO AUTOSTRADE: TORNANO I RINCARI DOPO LO STOP DEL 2018

In genere l’aumento dei pedaggi autostradali all’inizio dell’anno rispetta una sorta di ‘automatismo’ legato all’inflazione e agli investimenti fatti dalle società concessionarie. Tuttavia dopo il crollo del ponte Morandi nel 2018, che ha scoperchiato il vaso di Pandora sulle gestione quanto meno approssimativa di molte autostrade, gli incrementi tariffari sono stati di fatto congelati per quattro anni. Nel 2023, invece, sono tornati alcuni aumenti delle autostrade: per esempio Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno riconosciuto ad ASPI un aumento complessivo nell’anno del +3,34% (+2% dal 1° gennaio e +1,34% dal 1° luglio), ma non è stato l’unico adeguamento.

AUMENTO AUTOSTRADA: COSA SUCCEDE NEL 2024?

Nel 2024 un po’ tutti i gestori autostradali si aspettano un ritocco delle tariffe, forse perfino superiore al +2,3% definito dal governo con il decreto Milleproroghe. Se l’aspetta ASPI, che proprio nel 2024 prevede di investire circa 1,4 miliardi di euro nell’ammodernamento di gallerie, viadotti e barriere di sicurezza, ma l’hanno richiesto anche ASTM (concessionario tra le altre della A4 Torino-Milano, della A6 Torino-Savona e della A15 Parma-La Spezia) e Autostrada del Brennero, che dal 2018 al 2023 si è vista riconoscere un solo aumento.

Va comunque sottolineato, come ha ricordato al Sole 24 Ore Diego Cattoni, presidente di Aiscat, l’associazione delle concessionarie, che in Italia i pedaggi autostradali sono mediamente inferiori a quelli di Francia e Spagna, tanto per citare due nazioni a noi vicine per affinità geografiche e culturali: in Francia sono più alte del 35% per il traffico leggero e del 93% per quello pesante, mentre in Spagna rispettivamente del 12,7% e del 7,2%.