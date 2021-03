Punto Blu Autostrade: dove sono, info e orari

Orari e apertura (normale) dei Punti Blu Autostrade: l’elenco completo, le informazioni e i consigli sul Punto Blu Telepass in ogni regione

Ci sono molti motivi per recarsi in un Punto Blu Autostrade, soprattutto quando si è già in viaggio e l’ufficio più noto per sbrigare le pratiche relative al Telepass è di strada. Non sempre però il programma va a buon fine: succede soprattutto quando non si conosce esattamente dove sono i Punti Blu Autostrade, in quale direzione e gli orari di apertura. Niente paura! Ecco l’elenco dei Punti Blu in Autostrada, dove trovarli e gli orari.

COSA SI PUO’ FARE IN UN PUNTO BLU AUTOSTRADE

Il Punto Blu Autostrade è l’ufficio più noto agli automobilisti per parlare direttamente con il personale Telepass e sbrigare diversi tipi di pratiche inerenti il pedaggio autostradale. Uno dei motivi sicuramente più noti anche a chi non è avvezzo ai pagamenti elettronici al casello, è il mancato pagamento del pedaggio. Ma ce ne sono tanti altri:

– Attivare e ritirare un nuovo Telepass, anche personalizzato con uno dei colori a scelta;

– Sostituire il Telepass non funzionante con uno nuovo;

– Attivare il servizio Area C di Telepass su un dispositivo;

– Acquistare una Viacard o ritirare i dispositivi associati per i clienti Business;

– Chiedere Informazioni e ricevere assistenza riguardo ai sistemi di pagamento del pedaggio;

– Pagare un mancato pagamento autostrade o contestarlo (il pagamento si può fare anche online o presso i punti SisalPay);

– Formalizzare una denuncia su fatti accaduti al casello o alle casse automatiche, sempre inerenti al pagamento del pedaggio;

ORARI PUNTO BLU AUTOSTRADE

Per via dell’emergenza sanitaria, l’attuale apertura al pubblico dei Punti Blu Autostrade potrebbe essere interdetta fino a nuovo provvedimento. Intanto quindi è possibile riferirsi al numero verde e ai contatti del Servizio Clienti Telepass. Emergenza sanitaria a parte, normalmente l’orario di apertura dei Punti Blu Autostrade è per tutti da:

– Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:00;

– Chiuso Sabato Domenica e Festivi, 24 e 31 Dicembre;

Per alcuni Punti Blu Autostrade è prevista l’apertura anche il sabato con orari dalle 8:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00. Ecco di seguito l’elenco dei Punto Blu in ogni regione, mentre sul sito Autostrade si possono avere maggiori informazioni su orari e come raggiungere il Punto Blu.

PUNTO BLU AUTOSTRADE LOMBARDIA

– A1 Melegnano Binasco;

– A1 Milano Sud;

– A4 ads Brianza Nord;

– A4 Brescia Ovest;

– A8/A9 Milano Nord;

– A8/A9 Como Grandate;

– A8/A9 Gallarate svincolo;

– A8/A9 Gallarate Nord;

– Direzione 2° Tronco (Novate Milanese);

– Bergamo Città (Via Autostrada, 1);

– Milano Città (Duomo – Via Larga, 9/11);

PUNTO BLU AUTOSTRADE PIEMONTE

– A26 Alessandria Sud;

– A5 Settimo Torinese;

– A26 Arona;

– Moncalieri (Corso Trieste,170);

PUNTO BLU AUTOSTRADE VALLE D’AOSTA

– A5 Aosta;

– A23 Udine Nord;

– A23 Carnia;

PUNTO BLU AUTOSTRADE VENETO

– A13 ads San Pelagio Ovest;

– A13 ads San Pelagio Est;

– A27 Venezia;

– A27 Treviso Nord;

PUNTO BLU AUTOSTRADE LIGURIA

– A7 Genova Ovest;

– A10 Savona;

– A12 Rapallo;

– Dir.1° Tronco (Genova Sampierdarena) ;

PUNTO BLU AUTOSTRADE EMILIA ROMAGNA

– A1 Piacenza Sud;

– A1 Parma;

– A1 Reggio Emilia;

– A1 ads Secchia Ovest;

– A1 ads Secchia Est;

– A13 Bologna Interporto;

– A13 Ferrara Sud;

– A14 Bologna S. Lazzaro;

– A14 Castel S. Pietro Terme;

– A14 Rimini Sud;

– Dir.3° Tronco (Casalecchio di Reno);

PUNTO BLU AUTOSTRADE TOSCANA

– A1 ads Firenze Nord;

– A1 Firenze Sud;

– A1 Arezzo;

– A11 Prato Est;

– A11 ads Serravalle Sud;

– A11 Pisa Nord;

– A12 Rosignano Marittimo;

PUNTO BLU AUTOSTRADE LAZIO

– A1 Orte;

– A1 ads Feronia Ovest;

– A1 Roma Sud;

– A1 San Cesareo;

– A1 Frosinone;

– A1 Dir.6 Tronco (Cassino);

– A12 Torrimpietra;

– A12 Aurelia;

– A24 ads Colle Tasso Nord;

– Roma Città (Via A. Bergamini, 50);

– Roma Città (Via G.V.Bona, 105);

PUNTO BLU AUTOSTRADE MARCHE

– A14 Pesaro Urbino;

– A14 Ancona Nord;

– A14 Macerata Civitanova Marche;

PUNTO BLU AUTOSTRADE ABRUZZO

– A14 Valvibrata;

– A14 Pescara Ovest;

– A14 Vasto Nord;

PUNTO BLU AUTOSTRADE CAMPANIA

– A1 Caserta Sud;

– A1 Napoli Nord;

– A1 Napoli Capodichino (svincolo Casoria);

– A3 Napoli Barra;

– A16 Avellino Ovest;

– A30 Salerno Mercato San Severino;

– A56 Astroni;

– A56 Napoli Fuorigrotta;

– Napoli Centro Dir. (Via G. Porzio, 4);

– Salerno (Via Irno);

PUNTO BLU AUTOSTRADE PUGLIA

– A14 Foggia;

– Direzione 8° Tronco (Bitritto);

PUNTO BLU AUTOSTRADE SICILIA

– A18 Catania Nord;

– A20 Messina;

– A20 Buonfornello;