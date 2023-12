Orari Ztl e mezzi pubblici Roma per Natale 2023

Come muoversi durante il periodo di Natale 2023 a Roma? Residenti e turisti dovranno adeguarsi al Piano della Mobilità per le feste di fine anno che l’Amministrazione capitolina ha predisposto dall’8 dicembre e fino al 7 gennaio 2024 allo scopo di ottimizzare la circolazione dei veicoli in città, e che prevede tra le altre cose l’estensione degli orari delle Ztl e dei mezzi pubblici, oltre a speciali sconti per chi prende il taxi o usa i mezzi in sharing.

NUOVI ORARI ZTL E LINEE PER IL CENTRO PER IL NATALE 2023 A ROMA

Con il Piano della Mobilità per le feste, in vigore dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, l’orario di attivazione della Ztl Centro Storico e della Ztl A1 (Tridente) viene esteso fino alle ore 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre.

Per poter entrare in centro, oltre alle abituali linee del trasporto pubblico, sono istituite tre nuove linee circolari denominate Free 1, Free 2 e 100 che partono rispettivamente dai parcheggi della Stazione Termini, dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e da Porta Pinciana e permettono di raggiungere velocemente Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi). Le tre linee sono operative tutti i giorni, sempre da venerdì 8 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024, dalle 9:00 (prima partenza) alle 21:00 (ultima partenza) con una frequenza di 10 minuti. Linea 100 solo fino alle 20:00.

Percorso Free 1 : Via E. De Nicola (stazione Termini) – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – Largo Chigi. Scambio | parcheggio FS Piastra Termini (1^ ora gratis). Vedi mappa;

: Via E. De Nicola (stazione Termini) – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – Largo Chigi. Scambio | parcheggio FS Piastra Termini (1^ ora gratis). Vedi mappa; Percorso Free 2 : Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – Largo Chigi. Vedi mappa;

: Partigiani – Piramide (MB) – Via Marmorata – Bocca della Verità – Piazza Venezia – Via del Corso – Largo Chigi. Vedi mappa; Percorso 100: Porta Pinciana – Via Veneto – Tritone – Piazza Cavour – Largo Chigi e ritorno a Porta Pinciana. Vedi mappa.

Per facilitare l’uso del trasporto pubblico la linea 100 e le linee Free 1 e Free 2 sono gratuite per tutto il periodo del Piano della Mobilità per le feste. Sono altresì previste tre giornate di trasporto gratis per tutte le linee di superficie, per le linee metropolitane e per le ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo (tratta urbana): 8, 17 e 24 dicembre.

NATALE 2023 A ROMA: POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

Per migliorare l’accessibilità al centro storico, ai poli commerciali, Ai luoghi di culto e alle attrazioni culturali durante il periodo di Natale 2023, Roma Capitale ha deciso di aumentare l’offerta di trasporto pubblico nella fascia oraria 10:30 – 20:30. Nel dettaglio:

sabato 9, 16, 23 e 30 dicembre 2023 : 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916 e 990.

: 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916 e 990. festivi 8, 10, 17, 24 e 31 dicembre 2023, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024: 075, 38, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916, 990 e 913.

Servizio intensificato anche sulla Metro A nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 dicembre e 6 e 7 gennaio con 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Nel periodo 8 dicembre – 7 gennaio la Metro A rimane aperta per tutta la durata del servizio, è dunque sospesa la chiusura alle 21:00 dalla domenica al giovedì. Sulla Metro C viene garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio.

Servizi garantiti nelle giornate più ‘calde’ delle festività:

24 dicembre 2023:

– le linee di superficie e le metropolitane restano attive fino alle 21:00;

– le linee notturne iniziano il servizio all’1:30 a eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME che iniziano alle 23:30;

– le ferrovie regionali Roma-Civitacastellana-Viterbo e ferrovia Metromare prevedono le ultime corse alle 21.30 circa;

– la ferrovia Termini-Centocelle funziona in direzione Centocelle dalle 5:30 alle 21:30 e in direzione Termini dalle 5:03 alle 21:03.

25 dicembre 2023:

– le linee di superficie, incluse le nuove linee Free1, Free2 e 100, e le metropolitane sono attive dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00;

– le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare sono attive nelle fasce orarie 8:30-13:00 e 16:30-21:00;

– la ferrovia Termini-Centocelle funziona in direzione Centocelle dalle 8:30 alle 14:00 e in direzione Termini dalle 8:03 alle 13:33. Nel pomeriggio, dalle 16:30, il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

31 dicembre 2023:

– metropolitane attive fino alle ore 2:30. A seguire saranno attivate le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, in funzione dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1° gennaio 2024;

– le linee di superficie sono attive fino alle 21:00, con estensione fino alle 2:30 delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e H, n913, 2bus;

– le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare fissano la fine del servizio alle 23:30;

– la ferrovia Termini-Centocelle funziona in direzione Centocelle dalle 5:30 alle 21:30 e in direzione Termini dalle 5:03 alle 21:03.

1 gennaio 2024:

– tra le 2:30 e le 8:00 sono in servizio le linee di superficie nMA, nMB, nMB1, nMC e nME. A partire dalle ore 8:00 tornano in servizio la rete metropolitana e tutta la rete di superficie, inclusa la linea 100;

– le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo e ferrovia Metromare sono attive dalle 8:00 circa a fine servizio, ore 23:30;

– la ferrovia Termini-Centocelle funziona in direzione Centocelle dalle 8:30 alle 23:00 e in direzione Termini dalle 8:03 alle 22.33.

NATALE 2023 A ROMA: BUONI VIAGGIO SU TAXI E NCC

Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2023 tutti i cittadini maggiorenni possono usufruire dei buoni viaggio di Roma Capitale, che consistono nelle seguenti promozioni:

sconto del 50% sul costo di ogni singola corsa taxi o NCC . Sconto massimo di 20 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili;

sul costo di ogni singola corsa . Sconto massimo di 20 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili; sconto del 100% per le persone con disabilità. Sconto massimo di 40 euro a viaggio, per un massimo di 2 corse giornaliere e 400 euro mensili.

Maggiori informazioni qui.

PROMOZIONI PER MUOVERSI IN SHARING A NATALE

Oltre alle promozioni offerte da taxi e NCC, anche gli operatori dei servizi di e-bike, monopattini e car sharing che hanno aderito al Piano di Natale (Bird, Cooltra, Dott, Drivalia, Lime, Enjoy e ShareNow) propongono offerte per muoversi a Roma durante le festività di Natale 2023.

Car sharing:

per chi si iscrive tra l’8 dicembre ed il 7 gennaio 2024, con contratto individuale o famiglia: 20,00 euro di bonus sui futuri noleggi;

per chi è già cliente Car Sharing Roma (individuale o famiglia) è attiva la promozione lunghi noleggi (40,00 euro/giorno + € 0,15/km).

E-bike e monopattini in sharing:

Infine per gli abbonati annuali Metrebus il servizio di e-bike e monopattini in sharing è gratuito.