Roma: nuovi orari Ztl e mezzi pubblici per Natale 2024

Come muoversi durante il periodo di Natale 2024 a Roma? Residenti e turisti dovranno adeguarsi al Piano della Mobilità per le feste di fine anno che l’Amministrazione capitolina ha predisposto dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio 2025 allo scopo di ottimizzare la circolazione dei veicoli in città, e che prevede tra le altre cose l’estensione degli orari delle Ztl e dei mezzi pubblici, oltre a speciali sconti per chi si iscrive al Car Sharing o usa gli altri mezzi in condivisione.

NUOVI ORARI ZTL E LINEE PER IL CENTRO PER IL NATALE 2024 A ROMA

Con il nuovo Piano di Natale, in vigore dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, l’orario di attivazione della Ztl Centro Storico e della Ztl A1 (Tridente) viene esteso dalle 6:30 alle 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre.

Per poter entrare in centro, oltre alle abituali linee del trasporto pubblico, sono disponibili tre linee circolari gratuite denominate Free 1, Free 2 e 100 che partono rispettivamente dai parcheggi della Stazione Termini, dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani (FS Ostiense) e da Porta Pinciana e permettono di raggiungere velocemente Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi). Le tre linee sono operative tutti i giorni, sempre da sabato 7 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025, dalle 9:00 (prima partenza) alle 21:00 (ultima partenza) con una frequenza di 10 minuti.

Percorso Free 1 : Via XX Settembre (Stazione Termini) – Via Pastrengo – Via Volturno – Viale de Nicola – Piazza dei Cinquecento – Via Giolitti – Viale Einaudi – Repubblica (Metro A) – Via Nazionale – Traforo – Via del Tritone – Piazza S. Silvestro – Largo Chigi. Vedi mappa;

: Via XX Settembre (Stazione Termini) – Via Pastrengo – Via Volturno – Viale de Nicola – Piazza dei Cinquecento – Via Giolitti – Viale Einaudi – Repubblica (Metro A) – Via Nazionale – Traforo – Via del Tritone – Piazza S. Silvestro – Largo Chigi. Vedi mappa; Percorso Free 2 : Partigiani – Piramide (Metro B) – Viale Aventino – Circo Massimo – Piazza Venezia – Via del Corso – Largo Chigi. Vedi mappa;

: Partigiani – Piramide (Metro B) – Viale Aventino – Circo Massimo – Piazza Venezia – Via del Corso – Largo Chigi. Vedi mappa; Percorso 100: Porta Pinciana – Piazza Cavour – Via di Porta Pinciana. Vedi mappa.

Per facilitare l’uso del trasporto pubblico la linea 100 e le linee Free 1 e Free 2 sono gratuite per tutto il periodo del Piano di Natale 2024.

Ognuna delle linee è inoltre collegata a 3 parcheggi a tariffa agevolata: parcheggio Piastra della stazione Termini per la linea Free 1, parcheggio Partigiani/FS Ostiense per la linea Free 2 e parcheggio Villa Borghese per la linea 100.

NATALE 2024 A ROMA: POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

Per migliorare l’accessibilità al centro storico, ai poli commerciali, ai luoghi di culto e alle attrazioni culturali durante il periodo di Natale 2024, Roma Capitale ha deciso di aumentare l’offerta di trasporto pubblico nella fascia oraria 10:30 – 20:30. Nel dettaglio:

sabato 7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025 : 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 718, 781, 916, 990.

: 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 718, 781, 916, 990. domeniche e giorni festivi 8, 15, 22 dicembre 2024, 5 e 6 gennaio 2025: 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160,170, 301, 492, 718, 781, 916F, 990.

Servizio intensificato anche sulle Metro A e Metro C nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22 dicembre e 4, 5 e 6 gennaio con 32 corse aggiuntive il sabato e 48 la domenica e i festivi sulla Metro A rispetto al normale servizio, e 16 corse aggiuntive sulla Metro C.

Servizi garantiti nelle giornate più ‘calde’ delle festività:

24 dicembre 2024

– Metro A, Metro B-B1 e Metro C: attive fino alle 23:30;

– Linee 40, 46, 49, 62, 64, 70, 492, 495, 916: attive fino alle ore 23:30;

– Tutte le altre linee di superficie: attive fino alle 21:00;

– Linee notturne: tra il 24 e il 25 svolgono regolare servizio, ad eccezione di nMA, nMB, nMB1, nMC e nME attive dalle 23:30;

– ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: in vigore servizio feriale con ultima corsa alle ore 23:10 da Montebello e 23:10 da Flaminio;

– ferrovia Metromare (Roma-Lido): ultime corse alle 21:00 circa, a seguire servizio sostitutivo fino alle 23:00

ferrovia Termini-Centocelle (direz. Centocelle: 5:30 – 21:30, direz. Termini: 5:03 – 21:03.

25 dicembre 2024

– bus, tram e metro: attivi in orario 8:30 – 13:00 e 16:30 – 21:00;

– ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo: in vigore orario festivo con prima corsa ore 5:50 da Flaminio e ore 6:01 da Montebello, ultima corsa da Flaminio ore 22:10, da Montebello ore 22:38;

– ferrovia Metromare: in vigore orario festivo con prima corsa ore 5:15, ultima corsa 23:30;

– ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 8:30 – 14:00, direz. Termini 8:03 – 13:33, nel pomeriggio il servizio viene assicurato dalla linea bus 105.

31 dicembre 2024

– metro: attive fino alle ore 2:30 del 1° gennaio;

– linee bus sostitutive metro nMA, nMB, nMB1, nMC e nME: attive dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1° gennaio;

– linee di superficie: attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 del 1° gennaio 2025 delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 544, 766, 881, 905 , H, n913, 2, 336 di adduzione alle metro;

– ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo: in vigore servizio feriale con ultima corsa alle ore 23:10 da Montebello e da Flaminio;

– ferrovia Metromare: ultima corsa ore 21:00, a seguire servizio sostitutivo fino alle 23:00;

– ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle servizio 5:30 – 21:30, direz. Termini 5:03 – 21:03.

1 gennaio 2025

– linee notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME: attive tra le 2:30 e le 8:00;

– ferrovia Termini-Centocelle: direz. Centocelle 8:30 – 23.00, direz. Termini 8:03 – 22.33.

ROMA: A NATALE 2024 SCONTI SUL CAR SHARING

A chi sottoscrive e attiva un contratto individuale o famiglia del Car Sharing Roma nel periodo 7 dicembre – 6 gennaio, viene riconosciuto un bonus di 50 euro da utilizzare sui futuri noleggi. Cliccare qui per iscriversi.

Invece ai clienti già attivi con contratto individuale o famiglia e con una tariffa standard, solo per il periodo natalizio 7 dicembre – 6 gennaio si applica la tariffa scontata che prevede una riduzione di circa il 40% del costo di noleggio. Per richiedere l’applicazione dello Sconto di Natale 2024/2025 bisogna inviare una email a carsharing@romamobilita.it.

PROMOZIONI PER MUOVERSI IN SHARING A NATALE

Oltre alle promozioni per il Car Sharing, anche gli operatori dei servizi di e-bike e monopattini elettrici propongono condizioni agevolate per muoversi a Roma durante le festività di Natale 2024.