Officine e carrozzerie nella Fase 2 del Coronavirus: linee guida sanitarie

Come si stanno organizzando officine e carrozzerie in vista della Fase 2 del Coronavirus: le linee guida sanitarie per la ripresa dell'attività

Come si organizzeranno officine e carrozzerie nella Fase 2 del Coronavirus? La questione è di strettissima attualità, visto che lo stesso premier Giuseppe Conte ha annunciato su Facebook la presentazione entro pochi giorni di un piano per la graduale riapertura delle attività a partire dal 4 maggio. E quasi in contemporanea l’INAIL ha pubblicato un documento tecnico di 22 pagine (che SicurAUTO.it ha avuto modo di approfondire) sulla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro e le possibili strategie di prevenzione. Insomma, il momento è decisivo e le piccole e grandi aziende che lavorano nell’ambito di nostro interesse – officine, carrozzerie, gommisti, concessionarie, autolavaggi, ecc. – scalpitano per conoscere le linee guida sanitarie che dovranno necessariamente seguire per tornare quanto prima alla normalità.

FASE 2 CORONAVIRUS: IL LIVELLO DI RISCHIO A SECONDA DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

In previsione della cosiddetta Fase 2 del Coronavirus, quella in cui siamo chiamati a ‘convivere’ con l’epidemia, e della riapertura delle attività produttive, l’INAIL, basandosi su alcune variabili, ha elaborato una classe di rischio per ciascuno dei più importanti settori lavorativi (e partizioni degli stessi). Per alcuni settori la classe di rischio è alta. Perché per esempio possono effettuarsi solo in stretta prossimità con altri soggetti per la maggior parte del tempo (si pensi ai dentisti o ai barbieri). O prevedono aggregazioni intrinseche difficilmente controllabili (spettacoli, eventi sportivi). Per altri invece è decisamente bassa. E tra questi per fortuna vi sono il macrosettore G, che riguarda il commercio all’ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli (codici ATECO 45.2, 45.3 e 45.4); e il macrosettore M che comprende tra gli altri il codice 71 (Collaudi ed Analisi Tecniche con il sottocodice 71.20.21 Revisione auto). Significa che i requisiti per proseguire queste attività in tutta sicurezza potrebbero essere meno stringenti rispetto ad altri. Almeno in teoria.

FASE 2 CORONAVIRUS: STRATEGIE DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

L’INAIL precisa comunque che l’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi è solo orientativa. Inoltre le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione al contagio dei lavoratori. Tenendo conto che la gestione della prima fase dell’emergenza Coronavirus ha permesso di acquisire esperienze in materia di prevenzione che possono essere utilmente sviluppate nella Fase 2 (leggi a questo proposito il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato lo scorso 14/03/2020). Adesso c’è infatti la necessità di fare un ulteriore passo, mediante una serie di azioni ancor più decise per prevenire il rischio di infezione nei luoghi di lavoro. Tali misure posso essere cosi classificate: 1) misure organizzative; 2) misure di prevenzione e protezione; 3) misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

FASE 2 CORONAVIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO: MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure organizzative, ricorda l’INAIL, sono estremamente importanti quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da un’analisi dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso: 1) rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, che devono essere ripensati nell’ottica del distanziamento sociale

compatibilmente con la natura dei processi produttivi (anche mediante l’introduzione di barriere separatorie); 2) riorganizzazione dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, nonché dei processi produttivi. In particolare l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi e i servizi igienici, dev’essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo pure una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, sempre con adeguato distanziamento.

FASE 2 CORONAVIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO: MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Vanno poi adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione al Coronavirus negli ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria. Risulteranno innanzitutto fondamentali l’informazione e la formazione, che devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo. In modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio. Ovviamente le misure di prevenzione e protezione più importanti sono quelle igieniche e di sanificazione degli ambienti. In quest’ambito ciascun individuo deve fare la sua parte seguendo le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Si tratta in buona parte delle misure già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS. Nel prossimo paragrafo vediamo come l’INAIL consiglia di applicarle nel luogo di lavoro in vista della Fase 2 dell’emergenza.

MISURE IGIENICHE E DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI LAVORATIVI

In più punti dell’azienda devono essere affisse locandine o brochure che pubblicizzano le misure igieniche e di sanificazione. Inoltre l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata e frequente pulizia delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggior rischio o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica. Dev’essere pure previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. A meno che non si riesca a rispettare almeno un metro di distanza, cosa abbastanza difficile nelle officine che di spazio ne hanno solitamente poco. Per l’INAIL la valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI, anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. A tal proposito si attendono ulteriori disposizioni sul tipo di DPI che andranno utilizzati in officine, carrozzerie, ecc.

SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, va pensata in via

straordinaria la nomina di un medico competente ad hoc per l’intera Fase 2. Oppure soluzioni alternative, coinvolgendo strutture territoriali pubbliche, che possano effettuare tempestive visite mediche, anche su richiesta del lavoratore. Secondo l’INAIL il medico competente va a rivestire un ruolo centrale. Soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19. A tal proposito potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’, da effettuarsi sui lavoratori con età superiore a 55 anni. O su lavoratori più giovani ma con patologie. Importante: in assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si deve valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di ‘inidoneità temporanea’. Oppure limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

FASE 2 CORONAVIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO: MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Nell’ottica di prevenire la riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, occorre mettere in atto una serie di misure volte a contrastarli. Vanno pertanto rafforzate tutte le misure di igiene già descritte, e attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori prima dell’accesso al luogo di lavoro. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non dev’essere consentito l’accesso (il lavoratore provvede poi ad avvisare il suo medico curante). Se un lavoratore presenta dei sintomi mentre si trova già al lavoro, deve avvertire immediatamente l’ufficio del personale (o il titolare/datore di lavoro) che dovrà procedere al suo isolamento, provvedendo ad avvertire le autorità sanitarie competenti. L’azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, identifica i ‘contatti stretti’ di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone, al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici o considerare misure specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori.

OFFICINE E CARROZZERIE NELLA FASE 2 DEL CORONAVIRUS: COME SI STANNO ORGANIZZANDO

Come sappiamo, la maggior parte di officine, carrozzerie e gommisti sono rimasti aperti anche nella Fase 1, seppur per le sole emergenze. Mettendo già in atto le misure igieniche necessarie per prevenire e contrastare il Coronavirus. E adesso gli si chiede un ulteriore sforzo, anche in previsione di una più ampia affluenza della clientela. Ovviamente non serve rimarcare che il rispetto di tutte le misure di igiene e sanificazione presenta un costo. Che non tutte le attività, peraltro fiaccate dal lockdown delle ultime settimane, possono sostenere con leggerezza. C’è quindi il rischio che i costi si scarichino sui (pochi) clienti sotto forma di aumento dei prezzi delle prestazioni. Ma questo la capiremo solo tra qualche settimana. Intanto, nell’attesa di linee guida più specifiche per la categoria, officine e carrozzerie si stanno organizzando per la Fase 2 con misure sempre più efficaci, anche se un po’ improvvisate: chi usa bombolette igienizzanti per clima, chi copre sedili, volante e cambio nebulizzando gli ambienti con soluzione alcolica, chi lavora negli interni delle auto solo dopo il lavaggio completo della tappezzeria. Domandandosi che cosa succederà all’intero settore dopo lo tsunami Coronavirus.