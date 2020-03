Officine, carrozzerie e gommisti: chi può restare aperto dal 12 marzo?

Dopo l'entrata in vigore del DPCM che ha chiuso molte attività in Italia, tanti si stanno chiedendo se officine, carrozzerie e gommisti possono restare aperti. Ecco la risposta

Con l’entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020 che ha sospeso in Italia fino al prossimo 25 marzo le attività commerciali al dettaglio, le attività dei servizi di ristorazione e quelle inerenti i servizi alla persona (con varie eccezioni, qui i dettagli), molti si stanno chiedendo se tra gli esercizi chiusi rientrino anche le officine, le carrozzerie e i gommisti e se saranno garantiti servizi sulla carta indifferibili come le revisioni auto, che hanno una scadenza ben precisa. Per dare una risposta a queste domande noi di SicurAUTO.it abbiamo interpellato le associazioni di categoria di riferimento. Ottenendo utili informazioni sull’operatività delle officine e dei meccanici dal 12 marzo in poi.

OFFICINE, CARROZZERIE E GOMMISTI: APERTI O NO DAL 12 MARZO? LA RISPOSTA DI CNA AUTORIPARATORI

In particolare Franco Mingozzi, presidente nazionale di CNA Autoriparazione ci ha spiegato che le officine, le carrozzerie e tutte le altre imprese che fanno riferimento alla sua confederazione, possono restare aperte per garantire la regolare manutenzione alle vetture dei cittadini privati che devono recarsi al lavoro, nonché ai mezzi dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Sono pertanto compresi tra i ‘servizi essenziali’ che vengono spesso citati nei vari DPCM. Ovviamente l’attività dev’essere svolta rispettando tutte le misure cautelative per evitare il contagio da Coronavirus. Mingozzi ha però aggiunto che, dato il fisiologico calo delle richieste, si prevede che molte officine e carrozzerie ridimensioneranno la presenza dei dipendenti e si limiteranno a presidi di emergenza meccanica, rimandando le riparazioni non urgenti sulle auto dei privati.

REVISIONE AUTO CON SCADENZA 31 MARZO 2020: CHIESTA UNA PROROGA

Per quanto riguarda invece le revisioni auto, Franco Mingozzi ha detto a noi di SicurAUTO.it che continueranno a svolgersi regolarmente nei centri autorizzati aperti. Sempre rispettando tutte le disposizioni in termini di sicurezza (usare mascherina e guanti e cautelarsi ulteriormente coprendo volante e cambio). “Tuttavia“, ha aggiunto, “stanno già arrivando alcune disdette di prenotazioni in scadenza a fine marzo, e a questo proposito la Segreteria Nazionale di CNA nelle prossime ore chiederà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di prorogare almeno fino al 30 aprile 2020 le scadenze di marzo poiché è molto probabile che nelle prossime ore/giorni giungeranno molte altre disdette“. Ricordiamo che la revisione auto si deve fare – ogni quattro, due oppure ogni anno – entro il mese corrispondente al rilascio della carta di circolazione o corrispondente all’ultima revisione. Quindi la scadenza del 31 marzo 2020 riguarda: 1) auto, ciclomotori e motocicli immatricolati a marzo 2016 o sottoposti a ultima revisione a marzo 2018; 2) le tipologie di veicoli elencate nel comma 4 dell’art. 80 del Codice della Strada sottoposte a ultima revisione a marzo 2019.

OFFICINE, CARROZZERIE E GOMMISTI APERTI DAL 12 MARZO 2020: LA POSIZIONE DI FEDERCARROZZIERI

Nel contempo un’altra importante associazione di categoria, Federcarrozzieri, ha comunicato sul proprio sito internet che i carrozzieri aderenti all’organizzazione possono restare aperti anche dopo l’entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020. Restano dunque aperti i carrozzieri, così come meccanici e benzinai. Naturalmente, si legge nella nota, i carrozzieri devono adottare tutte le precauzioni del caso, invitando i clienti a restare fuori dall’officina. I carrozzieri, ribadiamolo, hanno l’obbligo di far mantenere le distanze corrette tra i clienti. E di verificare che all’interno della stessa carrozzeria gli addetti lavorino ad almeno un metro l’uno dall’altro. In quanto agli automobilisti, per spostarsi verso la carrozzeria e per tornare a casa dalla carrozzeria, devono munirsi di apposita autocertificazione per stato di necessità. Indicando per esempio sull’autodichiarazione che lo spostamento è dovuto all’esigenza di riparare la macchina per recarsi al lavoro. O per svolgere servizio di assistenza domiciliare a un familiare anziano o disabile.