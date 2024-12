In vista delle imminenti festività di fine anno le offerte auto con rottamazione di dicembre 2024 sono molto ricercate perché consentono di avere un forte sconto sul prezzo di listino, dando in cambio una vettura da demolire. Un’opportunità da cogliere al volo se si vuole regalare un’auto per Natale! E poi queste offerte hanno il merito di togliere dalla circolazione i veicoli più vecchi e inquinanti, contribuendo a ringiovanire il parco auto in Italia, che com’è noto è tra i più datati d’Europa, e a migliorare l’aria. A dicembre 2024 sono ancora disponibili gli incentivi statali con rottamazione grazie ai fondi dell’Ecobonus, ma solo per autovetture ibride plug-in o per alcune categorie di utenti come tassisti e autisti NCC.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE: INCENTIVI STATALI E REGIONALI

Il Governo aveva rimodulato l’Ecobonus per l’anno 2024 con sconti fino a 13.750 euro per le autovetture, ma, come detto, i fondi sono quasi terminati e quelli restanti riguardano solo le auto ibride plug-in entro un certo limite di prezzo e di emissioni di CO2. Le case auto speravano che gli incentivi statali avessero la capacità di rivitalizzare il mercato, ancora lontano dai numeri pre-pandemia, ma i risultati sono stati deludenti, al punto che l’Ecobonus non sarà confermato. Nel frattempo alcune regioni e comuni hanno previsto a loro volta incentivi auto a livello locale con contestuale rottamazione di mezzi inquinanti.

OFFERTE AUTO CON ROTTAMAZIONE DICEMBRE 2024 DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Fiat: 500 elettrica da 199 euro al mese e sconto di 8.211 euro sul prezzo di listino grazie al Bonus Tricolore Fiat, solo con finanziamento e rottamazione. Sugli altri modelli, compresa la nuova Panda Hybrid e la nuova 600 Hybrid, la Super Rottamazione Fiat sostituisce l’Ecobonus statale offrendo sconti sostanziosi e condizioni agevolate per l’acquisto. Promozioni valide fino al 31 dicembre 2024.

Ford: offerte con finanziamento Idea Ford su nuova Capri, nuovo Explorer, nuovo Tourneo Courier, nuova Puma, nuova Kuga, Mustang Mach-E, Focus, nuovo Tourneo Connect e Bronco.

Honda: in promozione CR-V Full Hybrid da 41.900 euro con 8.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; CR-V Plug-In Hybrid da 51.900 euro con 8.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; ZR-V Full Hybrid da 34.900 euro con 7.400 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; HR-V Full Hybrid da 28.500 euro con 6.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Civic Full Hybrid da 34.500 euro con 5.400 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Jazz Full Hybrid da 23.900 euro con 3.000 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta; Jazz Crosstar Full Hybrid da 26.600 euro con 3.350 euro di Ecoincentivi Honda in caso di permuta.

Hyundai: fino al 31 dicembre 2024 chi acquista un’autovettura Hyundai con finanziamento Hyundai Plus ha fino a 2.000 euro di vantaggi sulla Inster e sulla nuova Tucson full hybrid. Ulteriori offerte sono dedicate alla gamma GPL Hyundai.

Lancia: in promozione la nuova Ypsilon ibrida con finanziamento, permuta o rottamazione. La promozione prevede un anticipo + 45 rate da 200 euro al mese e rata finale residua sui modelli Ypsilon, Ypsilon LX e Ypsilon edizione limitata Cassina. Prima rata a marzo 2025. Offerta valida fino al 31 dicembre 2024.

Nissan: fino al 31 dicembre 2024 offerte con finanziamento Intelligent Buy su Juke Acenta DIG-T 114, il crossover urbano. Anticipo, 36 rate mensili da 99 euro e maxi rata finale, oppure si è liberi di restituirla.

Opel: a dicembre 2024 offerte su Corsa, Mokka, gamma Astra, Crossland, Frontera, nuovo Grandland, Zafira Life Electric e Combo Life Electric. Tutte con finanziamento agevolato.

Renault: Clio E-Tech full hybrid, Captur E-Tech full e mild hybrid, Arkana E-Tech full e mild hybrid, Austral E-Tech full e mild hybrid, Espace E-Tech full hybrid, Symbioz E-Tech full hybrid, Rafale E-Tech full hybrid, Clio benzina, diesel e gpl, Captur benzina e gpl e Kangoo tutte in promozione con incentivi Renault in caso di permuta e, su alcuni modelli, anche con rottamazione. Fino al 7 gennaio 2025.

Toyota: in questo momento la casa giapponese, grazie al WeHybrid Bonus ha diverse offerte per vetture elettriche, ibride plug-in, full hybrid e benzina con sconti su Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Aygo X, Aygo X Undercover, Yaris, Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid, RAV4 Plug-in Hybrid, GR Supra, Land Cruiser, Proace Verso Electric e Proace City Verso Electric. Ci sono inoltre altre offerte anche per chi non può rottamare un’auto.

Volkswagen: con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen condizioni agevolate per l’acquisto di tutti i veicoli della gamma. Il Progetto Valore Volkswagen prevede rata personalizzata ed estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km inclusa nel prezzo. Dopo 3 anni si è liberi di restituire la vettura, di sostituirla con una nuova Volkswagen continuando a beneficiare dei vantaggi del finanziamento, oppure di tenerla con la sicurezza del Valore Futuro Garantito pari alla rata finale.

Trovate maggiori dettagli e altre offerte auto con rottamazione a dicembre 2024 nei siti ufficiali delle varie case automobilistiche.