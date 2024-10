Test seggiolini auto: quelli più sicuri tra 17 modelli

Le seconda comparativa di seggiolini auto di quest’anno dei principali club automobilistici europei – ADAC (Germania), ÖAMTC (Austria) e TCS (Svizzera), ha stabilito quali sono i seggiolini auto più sicuri tra 17 modelli sottoposti a crash test di sicurezza, valutazioni del comfort e della praticità d’uso e presenza di sostanza nocive nei materiali con cui sono prodotti. La sicurezza dei seggiolini è notevolmente aumentata, considerando anche che dal 1° settembre 2024 si possono vendere solo i seggiolini con Isofix, ma le sostanze ignifughe utilizzate dai produttori sono ancora un fattore di rischio da tenere a bada. E nei prossimi paragrafi vi raccontiamo perché, con i risultati del test seggiolini auto 2024 II.

I RISULTATI DEL TEST SEGGIOLINI AUTO

Dei 17 seggiolini testati, 12 hanno ottenuto la valutazione “buono“, mentre 4 sono stati classificati come “soddisfacente“. Tuttavia, un modello è stato sconsigliato a causa di problemi legati alla sicurezza chimica: il seggiolino Graco, infatti, è stato penalizzato per la presenza di sostanze chimiche potenzialmente cancerogene in concentrazioni superiori ai limiti previsti per i prodotti destinati all’infanzia. Nonostante il buon punteggio ottenuto nei crash test, la presenza di tali sostanze ha portato a un giudizio complessivamente negativo.

I MIGLIORI SEGGIOLINI AUTO PER NEONATI NEL TEST

In testa della classifica troviamo il seggiolino Thule Maple + Alfi Base, con un punteggio eccellente di 1,6 nella valutazione complessiva dei Club. Questo modello è adatto a neonati fino a circa un anno di età e si distingue per “l’elevata sicurezza offerta, combinata con un design ergonomico e di facile utilizzo”.

Al secondo posto si colloca il Doona i + Doona i Isofix Base, con un punteggio di 1,7. Questo seggiolino è omologato per bambini con un’altezza compresa tra 40 e 85 cm, rendendolo idoneo fino a circa 18 mesi. Anche in questo caso, “il seggiolino ha eccelso nelle prove di sicurezza e praticità, posizionandosi come una delle migliori scelte sul mercato”.

I MIGLIORI SEGGIOLINI AUTO PER BAMBINI PIÙ GRANDI NEL TEST

Il test ha incluso anche seggiolini per bambini più grandi, con modelli utilizzabili fino a 12 anni di età. Tra questi, il Besafe Beyond + Beyond Base si è distinto come il migliore nella sua categoria, ottenendo un punteggio di 1,8. Questo seggiolino può essere utilizzato fino a sette anni ed è particolarmente apprezzato per “le sue ottime prestazioni nei crash test, garantendo elevata protezione grazie al suo montaggio contro il senso di marcia”.

Tra i modelli destinati ai bambini più grandi, figurano anche i seggiolini Britax Römer Evolvafix e Versafix, che hanno ottenuto la valutazione “buono” con un punteggio di 2,5. Questi seggiolini sono progettati per un uso prolungato, ma possono essere installati solo nel senso di marcia, risultando quindi idonei per bambini di età superiore ai 15 mesi.

Un altro modello degno di nota è il Maxi-Cosi Rodifix R, che ha primeggiato nella sua categoria con un punteggio complessivo di 2,0. Secondo gli esperti, oltre a garantire un’elevata sicurezza, questo seggiolino si distingue per la sua leggerezza (solo 5,8 kg) e per la facilità d’uso, rendendolo una scelta ideale per i genitori che cercano praticità senza compromettere la protezione.

