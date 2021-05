Noleggio auto estate 2021: perché sarà importante prenotare in anticipo

Il settore dell’auto noleggio lancia l’allarme: poche auto da noleggiare per l’estate 2021. Il problema riguarda i vacanzieri ma anche gli acquirenti di auto

Noleggiare un’auto per le vacanze 2021 potrebbe risultare difficoltoso se non si prenota in anticipo. La premonizione non ha nulla a che vedere con le attese riaperture legate all’emergenza Covid-19. A lanciare l’allarme è l’Associazione di Confindustria che raggruppa i servizi di Mobilità: non ci sono auto nuove. Ecco perché sarà ancora più importante quest’anno prenotare il noleggio auto per l’estate.

PERCHE’ CI SONO POCHE AUTO DA NOLEGGIARE PER L’ESTATE 2021

L’auto a noleggio e di proprietà saranno il modo con cui la prevalenza degli italiani trascorrerà le vacanze 2021. Ma la possibilità di prenotare un’auto a noleggio per l’estate 2021 potrebbe essere a rischio perché il settore sta fronteggiando una difficoltà ad approvvigionarsi delle auto dai Costruttori. L’industria automobilistica, già provata per l’impatto della pandemia, è ora alle prese con un’imprevista carenza di chip. La difficoltà a reperire forniture a livello globale ha spinto i Costruttori auto a pianificare chiusure temporanee di stabilimenti, cancellare o riprogrammare la produzione di auto e furgoni. E’ lo stesso problema che ha impattato inizialmente sulle consegne slittate delle auto ai clienti privati.

NOLEGGIO AUTO A BREVE TERMINE GIA’ PROVATO DALLA PANDEMIA

“La crisi dei chip degli ultimi mesi ha già rallentato la produzione di veicoli e ridotto il flusso di nuove vetture inserite in flotta per l’estate dalle società di noleggio a breve termine”, afferma ANIASA. “Il rischio per gli operatori è di non riuscire ad accontentare le richieste dei vacanzieri che si muoveranno solo all’ultimo momento per prendere un’auto a noleggio”. Il settore del noleggio auto a breve termine ha difatti già dimezzato il volume di attività nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria e delle limitazioni agli spostamenti. Il tutto chiaramente legato anche ai timori di guidare un veicolo utilizzato da altre persone, comunque sottoposto al trattamento di sanificazione obbligatoria.

PRENOTARE L’AUTO A NOLEGGIO PER NON DOVERSI ARRANGIARE IN VACANZA

Secondo l’associazione, gli analisti prevedono che la carenza di semiconduttori proseguirà, con un ritorno alla normalità non prima del 2022. Da questa previsione nasce il monito a chi ha intenzione di noleggiare un’auto per l’estate 2021, di farlo in anticipo. “La minore disponibilità di vetture a noleggio sul territorio nazionale deve spingere quanti stanno ancora pianificando le proprie vacanze, a prenotarle per tempo”, afferma l’associazione. “Viaggiare a bordo di un’auto a noleggio resta una delle forme più sicure ed efficaci per muoversi anche in questa fase della pandemia”. Ma ricordate la nostra guida sugli errori da non fare con il noleggio auto.