Estate 2021: il 75% degli italiani farà le vacanze con l’auto

La maggior parte degli italiani guarda l’estate 2021 con fiducia: ecco come hanno pianificato le vacanze e cosa è cambiato con il Coronavirus

Mentre attendono le nuove misure previste per le riaperture e l’allentamento delle limitazioni, gli italiani guardano con fiducia l’estate 2021. Il sondaggio di un noto motore di ricerca di preventivi di assicurazione online ha chiesto agli italiani come pensano di trascorrere le vacanze estive 2021. Ecco come trascorreranno le vacanze 2021 gli italiani.

I PROGRAMMI PER L’ESTATE 2021 DEGLI ITALIANI

L’indagine sui viaggi in estate 2021 ha coinvolto un campione rappresentativo di oltre mille italiani tra 18 e 74 anni residenti in Italia. Tra le risposte è emerso che in media, saranno 22 milioni gli italiani che trascorreranno le vacanze in Italia. Mentre oltre 6,5 milioni, sanno già che resteranno a casa, per i timori del contagio o motivi economici. A metà strada l’indagine pone 11,5 milioni di italiani ancora indecisi sui programmi dell’estate 2021. Poi ci sono quelli che hanno già deciso di prenotare le vacanze estive 2021, per buon auspicio o approfittando di prezzi ai minimi storici: si tratta di 4,5 milioni di italiani.

CHI PARTE E CHI RESTA A CASA PER LE FERIE ESTIVE 2021

Tra chi sa già dove e quando passerà le ferie estive 2021, l’85% resterà in Italia; di questi il 55% staccherà la spina ad agosto, mentre il 36% partirà a luglio. Altri circa 5 milioni faranno le vacanze nel mese di settembre e oltre 4 milioni di italiani avranno le ferie a giugno. Per un terzo degli intervistati le vacanze estive dureranno al massimo 7 giorni, ma in media la pausa estiva 2021 prevede 14 giorni di vacanza, anche divisi fra più periodi.

COME SI SPOSTERANNO GLI ITALIANI PER LE VACANZE ESTIVE 2021

Nel 2020 autocaravan e camper sono stati i veicoli più utilizzati dagli italiani in vacanza per le note motivazioni legate al Coronavirus. Quest’anno invece si prevede maggiore flessibilità, a partire dalle intenzioni a trascorrere le vacanze estive 2021 nei villaggi turistici (circa 4 milioni di italiani). Circa il 75% (cioè 19 milioni), utilizzerà l’auto di proprietà per andare in vacanza. Le auto a noleggio in vacanza invece interessano circa 1,7 milioni di italiani. Tra gli altri mezzi per viaggiare c’è maggiore propensione anche a spostarsi con l’aereo (il 17% nel 2021, mentre erano l’11% nel 2020) e la nave, scelta da 1,5 milioni (il doppio rispetto al 2020), presumibilmente per crociere.