Multe stradali, +10% nel 2024: le città che hanno incassato di più

Nel 2024 le famiglie italiane hanno versato oltre 2 miliardi di euro in multe stradali, con un incremento di circa 200 milioni rispetto all’anno prima (+10%). Le imprese, invece, hanno pagato multe per poco meno di 145 milioni, seguite dalle amministrazioni pubbliche (35,3 milioni) e dalle istituzioni sociali private (890 mila euro). È questo il risultato dell’analisi sui proventi delle multe effettuata da Centro Studi Enti Locali sulla base di dati MEF e Istat. Scopriamo le città che hanno incassato di più e altre curiosità sulle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

MULTE STRADALI: INCASSI RECORD NEI PICCOLI CENTRI

Ovviamente in valore assoluto gli incassi maggiori sono nelle grandi città, con Milano davanti a Roma e Firenze. Ma se si guarda il ben più attendibile gettito pro-capite, ossia l’incasso medio per abitante, la classifica viene stravolta e nei primi posti si posizionano centri più piccoli, e a volte piccolissimi, dove bastano uno o al massimo due autovelox piazzati nei punti giusti per fare una ‘strage’ di multe.

COLLE SANTA LUCIA: APPENA 300 ABITANTI MA INCASSI PER 745 MILA EURO

È il caso per esempio di Colle Santa Lucia, un piccolo borgo delle Dolomiti con poco più di 300 abitanti, che nel 2024 ha incassato ben 745 mila euro dalle multe stradali, valore che in termini pro-capite si traduce in oltre 2.154 euro per abitante. Ma come è possibile? Superfluo specificare che la parte maggioritaria delle multe deriva da automobilisti di passaggio, turisti o visitatori, non certo dai pochi residenti. Assai significativi pure gli incassi di Carrodano, piccolo comune ligure delle Cinque Terre, che con meno di 500 abitanti ha staccato verbali per 807 mila euro nel 2024, e di Rocca Pia in Abruzzo, dove sono state pagate multe per circa 281 mila euro nonostante una popolazione residente di meno di 200 abitanti.

Nella seguente classifica scopriamo i 10 capoluoghi di provincia italiani che nel 2024 hanno incassato di più dalle multe stradali, considerando il valore medio per abitante.

Siena: 171,02 euro per ciascuno dei 52.991 residenti;

Firenze: 169,77 euro per ciascuno dei 362.353 residenti;

Milano: 149,75 per ciascuno dei 1.366.155 residenti;

Pavia: 99,20 euro per ciascuno dei 71.556 residenti;

Padova: 93,98 euro per ciascuno dei 207.694 residenti;

Grosseto: 89,40 euro per ciascuno degli 81.412 residenti;

Bologna: 89,23 euro per ciascuno dei 390.734 residenti;

Potenza: 80,98 euro per ciascuno dei 63.839 residenti;

Pistoia: 79,59 euro per ciascuno degli 88.943 residenti;

Mantova: 77,87 per ciascuno dei 49.673 residenti.

CITTÀ CHE HANNO INCASSATO DI PIÙ DALLE MULTE

Prendendo invece in considerazione il valore assoluto di proventi incassati dai capoluoghi di provincia, come già detto prima comanda Milano con oltre 204 milioni di euro, al secondo posto Roma con quasi 169 milioni, poi Firenze con oltre 61 milioni e Torino con 45 milioni di euro. Di seguito la top-10 degli incassi totali: