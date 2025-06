Autovelox: come riconoscerli legalmente con Google Maps

In attesa che l’atteso decreto sull’omologazione sistema la spinosa vicenda che si sta trascinando da oltre un anno (intanto sono diventato effettive le nuove norme sulla collocazione dei dispositivi), scopriamo come riconoscere gli autovelox con Google Maps in modo perfettamente legale. Infatti, sebbene l’app per la navigazione stradale consenta di visualizzare gli autovelox fissi, seppur con indicazioni generiche o preventive, e permetta di segnalare quelli mobili, non offre un sistema completo di notifiche audio o visive sulla presenza lungo il percorso degli apparecchi che rilevano la velocità dei veicoli, a causa della normativa molto rigida che in Italia vieta la segnalazione precisa della posizione degli autovelox. Tuttavia gli utenti Android possono bypassare legalmente questo limite grazie all’uso combinato con TomTom AmiGO.

NOTIFICHE SULLA PRESENZA DI AUTOVELOX: COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA?

L’articolo 45 comma 9-bis del Codice della Strada dispone il divieto di produrre, commercializzare e usare dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento della velocità, utilizzate dagli organi di Polizia stradale per il controllo delle violazioni. I trasgressori, ove il fatto non costituisca reato, rischiano una salatissima multa da 825 a 3.305 euro e la confisca della cosa oggetto della violazione. Quindi qualsiasi strumento, fisico o digitale, che indichi con precisione la posizione degli autovelox, sia in maniera diretta (con coordinate esatte) sia indiretta (con segnali o alert contestuali), è ritenuto non conforme alla normativa italiana e passibile di sanzione.

Sono invece tollerate quelle applicazioni o servizi che forniscono segnalazioni generiche o preventive, indicando per esempio possibili ‘zone a rischio’ o tratte stradali con probabile presenza di autovelox, senza riferimenti puntuali alla posizione. Google Maps si colloca proprio in questo ambito, insieme ad altre app.

COME VEDERE GLI ALERT AUTOVELOX DI TOMTOM AMIGO SU GOOGLE MAPS

Se c’è quindi questo esplicito divieto del CdS, come si possono riconoscere gli autovelox con Google Maps senza violare la legge? Ce lo spiega Altroconsumo, che ha rivelato un metodo efficace e che non infrange alcuna normativa vigente: usare l’app gratuita TomTom AmiGO in sovrapposizione a Google Maps. Ecco i passaggi da seguire per installare e attivare gli avvisi sugli autovelox del TomTom AmiGO mentre si sta navigando con Maps:

scaricare TomTom AmiGO da Google Play Store (questo metodo funziona infatti solo sui dispositivi Android) e installarlo sullo stesso smartphone che viene usato per navigare con Google Maps; una volta installata, aprire l’app TomTom AmiGO, accettare i termini e abilitare i servizi di localizzazione e le indicazioni vocali; accedere al menu di AmiGO e attivare la ‘visualizzazione mappa’; consentire la visualizzazione in primo piano (o sopra altre app) nelle impostazioni. Per farlo bisogna cliccare su ‘Vai a impostazioni’, scorrere verso il basso e trovare la voce ‘Visualizzazione in primo piano’ e di seguito abilitare il tasto ‘Concedi autorizzazione’; A questo punto non resta che avviare la navigazione con Google Maps: gli avvisi di AmiGO compariranno in sovrapposizione. Secondo Altroconsumo, questa combinazione consente di ricevere notifiche sulla presenza di autovelox, rimanendo nei limiti di quanto consentito dalla legge.

ALTERNATIVE A GOOGLE MAPS PER LA SEGNALAZIONE DEGLI AUTOVELOX

Se questo metodo sembra troppo farraginoso, oppure non si possiede un dispositivo Android, Altroconsumo consiglia altre applicazioni che offrono funzionalità avanzate per la segnalazione degli autovelox, da usare ovviamente sempre con cautela e nel rispetto della normativa vigente: