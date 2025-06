Multe stradali: quanto hanno incassato i Comuni nel 2024?

Quanto hanno incassato dalle multe stradali i Comuni italiani nel 2024? Come è noto, Comuni, Province, Città metropolitane e Unioni di Comuni hanno l’obbligo, per legge, di rendicontare ogni anno gli importi incassati delle contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada e a dichiarare, entro il 31 maggio, quanti di questi derivano dagli autovelox e come sono utilizzati. Una parte dei proventi delle multe dev’essere infatti usata per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, come richiedono l’articolo 142 comma 12-quater e l’articolo 208 comma 2 del Codice della Strada.

MULTE STRADALI: OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

La cosa che forse non tutti sanno è che questi rendiconti sono pubblici: chiunque, infatti, può accedere all’apposita pagina sul sito del ministero dell’Interno e scaricare gratuitamente la documentazione relativa a ciascun Comune, Amministrazione provinciale, Consorzio di comuni, Città metropolitana o Unione di comuni (basta digitare il nome dell’ente locale di proprio interesse), in modo da conoscere quanto hanno incassato dalle multe l’anno prima e come hanno speso i soldi incassati. In questo modo scopriamo per esempio che nel 2024 il Comune di Milano ha incassato dalle violazioni al Codice della Strada ben 204.576.769,50 euro di cui 10.654.851,53 euro dagli accertamenti con gli autovelox per il superamento dei limiti di velocità, spendendo circa la metà dell’importo (107.615.810,52 euro) per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e per altre finalità connesse alla circolazione e ai trasporti.

LE CITTÀ CHE HANNO INCASSATO DI PIÙ DALLE MULTE

Più in generale l’anno scorso, come riporta il Codacons, nelle principali 20 città italiane le multe stradali hanno garantito incassi totali da quasi 650 milioni di euro, in aumento del +11,3% rispetto ai proventi totali registrati nel 2023. Con i quasi 205 milioni di euro appena citati (+57,5 milioni rispetto all’anno prima), Milano è rimasta in testa alla classifica dei Comuni italiani che hanno incassato di più dalle multe. Al secondo posto si è piazzata Roma con quasi 169 milioni di euro, staccando nettamente Firenze, al terzo posto con 61,5 milioni, e Torino, quarta con 45,3 milioni.

Il Comune che ha registrato l’incremento maggiore delle multe rispetto al 2023 è risultato Campobasso, +174%, poi Milano con +39% e Firenze con +36,5%. La città col decremento più alto nel periodo 2023-2024 è stata invece Perugia, -56% con i proventi passati da 5,1 a 2,2 milioni di euro. Analizzando il valore delle sanzioni stradali rispetto al numero di residenti dei vari Comuni, l’importo pro-capite più elevato è stato osservato a Firenze, con una media pari a 168 euro di multe a residente nel 2024, seguita da Milano (146 euro) e Bologna (88,7 euro). Fanalino di coda Campobasso con in media 6,5 euro di multe a cittadino e Napoli con 8,6 euro pro-capite.

COMUNI CHE HANNO INCASSATO DI PIÙ CON GLI AUTOVELOX

Per quanto riguarda le multe prese con autovelox, che come abbiamo visto vengono conteggiate a parte, le stesse 20 città monitorate hanno incamerato grazie agli apparecchi di rilevamento della velocità 62,1 milioni di euro nel 2024. In testa sempre Firenze, con incassi da autovelox per 20,5 milioni di euro, doppiando quasi Milano che si è fermata a 10,6 milioni e al terzo posto Bologna con circa 7,6 milioni di euro. Proprio spulciando i dati dei proventi da autovelox si scoprono tante sorprese: il piccolo comune di Colle Santa Lucia, sulle Dolomiti, che conta poco più di 300 abitanti, grazie al suo unico autovelox ha incassato quasi 400 mila euro di multe nel 2024, 1,66 milioni di euro totali nel periodo 2021-2024, in media 4.896 euro a residente. Incassi monstre anche per alcuni comuni del Salento: Galatina 5.874.926 euro, Cavallino (Le) 1.010.778,91 euro e Trepuzzi (Le) 1.258.279 euro.