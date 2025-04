Mezzi pubblici Pasqua 2025: Roma, Milano, Torino e Napoli

Gli orari dei mezzi pubblici cambiano a Pasqua 2025 e anche a Pasquetta, quando potrebbe verificarsi una modifica o, più probabilmente, una riduzione delle corse per via delle giornate festive. Scopriamo pertanto la situazione dei mezzi pubblici il 20 aprile e il 21 aprile 2025 nelle quattro principali città d’Italia: Roma, Milano, Napoli e Torino.

MEZZI PUBBLICI ROMA 20 – 21 APRILE 2025

Per Pasqua e Pasquetta 2025, la rete capitolina del trasporto pubblico seguirà il normale orario festivo.

L’ultima corsa delle metropolitane e del servizio sostitutivo della metro C sarà alle ore 23:30. In entrambe le giornate Via dei Fori Imperiali sarà pedonalizzata, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 che transiteranno pertanto al Circo Massimo, in via Luigi Petroselli e in via del Teatro Marcello, mentre la linea 75 transiterà in via Labicana.

Inoltre le linee bus 170, 719, 781 non passeranno in via Carlo Porta e in via Cesare Pascarella ma in via Ettore Rolli.

Nelle notti di sabato e domenica a spostarsi sarà la nMB. A Ostia servizio modificato per la chiusura di via delle Baleniere.

La visita ufficiale del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance potrebbe condizionare il servizio delle linee Atac, maggiori info qui.

Soltanto lunedì 21 aprile (Pasquetta), per le cerimonie e gli eventi del 2778° Natale di Roma che cade nella stessa giornata ci saranno ulteriori modifiche al servizio dei mezzi pubblici, in particolare per l’omaggio al Milite Ignoto da parte del sindaco Roberto Gualtieri e per lo svolgimento del corteo storico romano.



MEZZI PUBBLICI MILANO 20 – 21 APRILE 2025

A Milano, domenica 20 aprile (Pasqua) le linee metropolitane M4 e M5 seguiranno il normale orario dei giorni festivi, mentre le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Pasqua: orari M1, orari M2, orari M3. Invece lunedì 21 (Pasquetta) tutte le linee seguiranno il normale orario dei giorni festivi.

Per quanto riguarda invece gli orari di bus, tram e filobus, nella giornata di Pasqua tutte le linee rispetteranno l’orario di un normale giorno festivo, con l’eccezione dei tram 3, tram 4, tram 12, tram 14, tram 16, tram 27 e delle linee interurbane che seguiranno un orario festivo specifico. Inoltre le linee 171, 172, 174 e 176 faranno servizio solo fino alle ore 13:00 circa.

Lunedì 21 aprile, tutte le linee seguiranno il normale orario dei giorni festivi, con le linee 171, 172, 174 e 176 che funzioneranno solamente fino alle 13 circa.





MEZZI PUBBLICI NAPOLI 20 – 21 APRILE 2025

A Napoli in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta 2025, il programma della rete ANM si articolerà come segue:

Metropolitana Linea 1: 20 aprile (Pasqua) sospensione del servizio alle ore 13:30 con ultime corse: da Piscinola ore 12:29 e da Centro Direzionale ore 12:59. Riapertura pomeridiana con prima corsa da Piscinola ore 16:45 e da Centro Direzionale ore 17:25; prima corsa da Dante direzione Piscinola ore 17:25, prima corsa da Vanvitelli direzione Piscinola ore 17:25. Resteranno chiuse le seconde uscite Salvator Rosa, Rione Alto e Toledo II (Montecalvario).

Invece il 21 aprile (Pasquetta), servizio prolungato che dalle ore 23:50 sarà effettuato solo sulla tratta Piscinola – Garibaldi con ultime partenze da Piscinola alle ore 1:20, da Garibaldi alle ore 1:35.

Metropolitana Linea 6: ultima corse da Mostra ore 13:12 e da Municipio ore 13:20.

Funicolari: Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, prima corsa ore 7:00 e ultima corsa ore 13:30. Riapertura pomeridiana con prima corsa alle ore 16:30 e ultima corsa alle ore 23:30, tranne Mergellina che resterà chiusa al pomeriggio.

Ascensori: Chiaia, Acton, Sanità e Ventaglieri in servizio dalle ore 7:00 alle ore 13:30. Monte Echia riprenderà il servizio dalle ore 16:30 fino alle 23:30.

Servizio di superficie: il 20 aprile 2025 (Pasqua) il servizio sarà sospeso alle ore 13:30 e riprenderà alle ore 16:00; il 21 aprile (Pasquetta), previsto un servizio festivo ordinario con il prolungamento del servizio fino alle ore 2:10 del 22/04/25 delle solo linee 130,151,191,412 e 421 in occasione della manifestazione musicale Circo Loco che si terrà presso il Centro Direzionale.

L’autolinea Alibus da e per l’aeroporto effettuerà regolare servizio continuativo.



MEZZI PUBBLICI TORINO 20 – 21 APRILE 2025

A Torino da giovedì 17 aprile a domenica 5 maggio 2025, periodo che comprende anche i giorni di Pasqua e Pasquetta, l’orario di apertura della metropolitana sarà esteso per offrire maggiore flessibilità negli spostamenti serali, con ultime partenze dai capolinea di Fermi e Bengasi a mezzanotte dal martedì al giovedì, la domenica e nei festivi. Venerdì e sabato la chiusura sarà invece all’1:00.

Questo il quadro completo degli orari della metro di Torino in vigore dal 17 aprile al 5 maggio: