Taxi Napoli – aeroporto: numero e tariffe

Quanto costa andare in taxi da Napoli all’aeroporto di Capodichino e viceversa? Quello napoletano è il quarto scalo nazionale per traffico passeggeri dopo Fiumicino, Malpensa e Orio al Serio (dati 2022) e vede pertanto transitare migliaia di persone al giorno, molte delle quali utilizzano il taxi per il collegamento con il centro città. Le corse in taxi per o dall’aeroporto di Napoli sono disponibili individualmente o come servizio collettivo, scopriamo quali sono le tariffe e i numeri da chiamare.

TAXI NAPOLI PER L’AEROPORTO: COME FUNZIONA

A Napoli per i taxi sono in vigore tariffe predeterminate su percorsi prestabiliti, sia urbani che extraurbani (tra cui quello da/per l’aeroporto), che fanno riferimento al tariffario stabilito dal Comune di Napoli e sono già comprensive di ogni supplemento extra. La tariffa predeterminata è applicata per il totale del numero dei passeggeri a bordo del taxi (tranne per il servizio collettivo). Prima di salire su un taxi è consigliabile memorizzare il numero di 4 cifre (C.P.) riportato sia sugli sportelli del veicolo che all’interno dell’abitacolo, in modo tale da poter individuare il tassista della corsa in caso di dimenticanza di oggetti a bordo o in caso di comportamento scorretto del tassista stesso. Eventuali reclami si possono inviare all’indirizzo email trasporto.pubblico@comune.napoli.it indicando il numero CP.

Ci sono vari consorzi di taxi attivi a Napoli, alcuni dei quali dispongono anche di proprie app. I numeri da chiamare per prenotare una corsa sono i seguenti:

Consortaxi: 081.2222

Taxi Napoli: 081.8888

Radio Taxi Partenope: 081.0101

Radio Taxi Napoli: 081.5564444.

TAXI NAPOLI – AEROPORTO: QUANTO COSTA?

La tariffa di una corsa in taxi da Napoli all’aeroporto di Capodichino e viceversa varia in base al luogo di partenza o di arrivo. Di seguito i prezzi sola andata delle principali tratte urbane in base alle tariffe predeterminate attualmente vigenti:

Aeroporto – Stazione centrale (e viceversa): 18 euro.

Aeroporto – Centro direzionale Napoli (e viceversa): 18 euro.

Aeroporto – Museo Capodimonte (e viceversa): 18 euro.

Aeroporto – ZTL Centro Storico / Centro Antico (e viceversa): 18 euro.

Aeroporto – Molo Beverello / Porto/ Piazza Municipio (e viceversa): 21 euro.

Aeroporto – Ospedale del Mare (e viceversa): 21 euro.

Aeroporto – Teatro San Carlo (e viceversa): 21 euro.

Aeroporto – Università San Giovanni a Teduccio (e viceversa): 21 euro.

Aeroporto – Stadio / Fuorigrotta / Mostra d’Oltremare (e viceversa): 25 euro.

Aeroporto – Università Monte Sant’Angelo (e viceversa): 25 euro.

Aeroporto – Via Partenope (e viceversa): 25 euro.

Aeroporto – Agnano Ippodromo (e viceversa): 27 euro.

Aeroporto – Città della Scienza / Bagnoli (e viceversa): 27 euro.

Queste invece alcune tariffe delle tratte extra-urbane da e per l’aeroporto:

Amalfi: 140 euro.

Baia: 90 euro.

Caserta: 110 euro.

Cuma: 70 euro.

Ercolano: 80 euro.

Ercolano / Pompei: 140 euro.

Pompei: 100 euro.

Positano: 130 euro.

Ravello: 145 euro.

Solfatara Pozzuoli: 50 euro.

Sorrento: 110 euro.

Vesuvio: 100 euro.

Come già anticipato le tariffe si riferiscono alla corsa, non alla persona (significa che se nel taxi salgono, per esempio, tre viaggiatori il costo della corsa va diviso per tre).

TAXI COLLETTIVO NAPOLI AEROPORTO

Da alcuni anni è attivo a Napoli il servizio di taxi collettivo per il collegamento Aeroporto di Capodichino – Stazione Centrale – Molo Beverello (stazione marittima) e viceversa. All’aeroporto gli stalli del Taxi Collettivo sono posizionati presso l’area ex NCC, in prossimità della rotonda di viale Ruffo di Calabria fronte postazione polizia Locale. Per consentire un facile riconoscimento, i taxi di turno che effettuano questo specifico servizio espongono sul parabrezza anteriore una tabella con su scritto TAXI Collettivo con il logo del Comune di Napoli, l’indicazione del percorso e l’importo della tariffa a persona. Il costo per il singolo passeggero è pari a 6 euro comprensivo di bagagli, indipendentemente dalle fermate intermedie. La partenza avviene dopo 15 minuti dall’arrivo dei primi 3 passeggeri.

Istituito in via sperimentale, il servizio di Taxi Collettivo da e per l’aeroporto di Napoli è stato recentemente prorogato a tutto il 31 dicembre 2023. Maggiori informazioni qui.