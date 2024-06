Abbonamenti extraurbani Torino: aumento dal 1° luglio 2024

Da lunedì 1° luglio 2024 ci sarà un ritocco alle tariffe degli abbonamenti extraurbani nell’area di Torino e dei servizi del sistema integrato Formula a cui partecipa anche GTT, la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo piemontese. Viceversa non ci sarà nessun aumento per gli abbonamenti urbani di Torino. L’adeguamento tariffario è conseguenza dell’aggiornamento automatico all’inflazione delle tariffe previste per il trasporto pubblico locale.

ABBONAMENTI EXTRAURBANI E ‘FORMULA’ TORINO: COSA PREVEDE L’AUMENTO DELLE TARIFFE

L’operazione comporta un aumento medio delle tariffe Formula del +3,64%. Sul sito di GTT sono disponibili tutte le nuove tariffe. Contestualmente anche il Biglietto Integrato Metropolitano (BIM A e BIM B) che permette viaggi intermodali su tram, bus, ferrovie e metropolitana adeguerà le tariffe. In particolare:

il BIM Integrato A , valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana GTT di Torino, sulla metropolitana e sulle linee ferroviarie Trenitalia entro i limiti della prima cintura, sarà in vendita a 3,80 € anziché 3,70 €.

, valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana GTT di Torino, sulla metropolitana e sulle linee ferroviarie Trenitalia entro i limiti della prima cintura, sarà in vendita a 3,80 € anziché 3,70 €. il BIM Integrato B, valido per 120 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana GTT di Torino, sulla metropolitana, sulle linee ferroviarie Trenitalia e su alcune linee automobilistiche extraurbane gestite dal Consorzio Extra.To (operatore unico per i trasporti della Città Metropolitana di Torino) entro i limiti della seconda cintura, sarà in vendita a 4,50 € anziché a 4,20 €.

ABBONAMENTI MEZZI PUBBLICI A TORINO: QUANTI SONO?

Chi abita o lavora a Torino può contare su un’ampia gamma di abbonamenti ai mezzi pubblici per corse urbane, suburbane ed extraurbane, in grado di soddisfare tutte le esigenza di spostamento. Gli abbonamenti disponibili sono:

Rete Urbana di Torino – Formula U. Si può viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete urbana di Torino, inclusa la metropolitana. Nell'abbonamento Formula U sono inclusi i servizi ferroviari Trenitalia (in 2° classe), limitatamente alle tratte di percorrenza urbane (stazioni Lingotto, Porta Nuova, Porta Susa, Rebaudengo Fossata, Stura). Maggiori informazioni qui.

Rete suburbana – Formula 1. Si può viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete suburbana GTT di Torino e nella zona A dell'area integrata Formula. Oltre al capoluogo, i Comuni serviti dalla rete suburbana sono Alpignano, Beinasco, Borgaretto, Borgaro, Cambiano, Candiolo, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pianezza, Pino Torinese, Revigliasco, Rivalta, Rivoli, San Mauro Torinese, Santena, Settimo, Trofarello e Venaria. Maggiori informazioni qui.

Intera rete (urbana + suburbana) – Formula 3. Si può viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete urbana e suburbana di Torino, inclusa la metropolitana e, nell'ambito della zona U+A dell'area integrata Formula, sui servizi ferroviari GTT e delle linee delle aziende di trasporto aderenti al sistema integrato Formula, compresi i treni Trenitalia su cui hai diritto a viaggiare in 2ª classe. Maggiori informazioni qui.

Abbonamenti Under 26. Disponibili per tutti i giovani sotto i 26 anni di età;, consentono di viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete urbana e suburbana di Torino, inclusa la metropolitana. Maggiori informazioni qui.

Abbonamenti Over 65. Disponibili per i residenti in Torino che hanno superato i 65 anni di età e in possesso di certificazione ISEE valida inferiore a 50.000 €; permettono di viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete urbana di Torino, inclusa la metropolitana. Maggiori informazioni qui.

. Disponibili per i residenti in Torino che hanno superato i 65 anni di età e in possesso di certificazione ISEE valida inferiore a 50.000 €; permettono di viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete urbana di Torino, inclusa la metropolitana. Maggiori informazioni qui. Abbonamento Junior (gratuito). Riservato ai bambini che non hanno ancora compiuto 11 anni di età; consente di viaggiare su tutti i bus e tram GTT della rete urbana e suburbana di Torino, inclusa la metropolitana. Maggiori informazioni qui.

DOVE ACQUISTARE GLI ABBONAMENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DI TORINO

Gli abbonamenti del trasporto pubblico di Torino si possono acquistare online oppure presso le rivendite autorizzate o nei Centri di Servizi al Cliente GTT. È possibile acquistare l’abbonamento con decorrenza di validità dal mese in corso o dal mese successivo. Tutti gli abbonamenti vanno caricati su tessera Bip (scopri come richiederla). Danno diritto a viaggiare senza limitazioni di corse e di orario, nei giorni feriali e festivi. La validazione del titolo va effettuata ogni volta che si sale su un mezzo.