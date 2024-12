Mezzi pubblici 1 gennaio 2025: Roma, Milano, Torino e Napoli

Gli orari dei mezzi pubblici cambiano a Capodanno per agevolare gli spostamenti delle persone durante la notte di festeggiamenti e anche nella giornata del 1° gennaio, quando però si potrebbe verificare una riduzione delle corse per la giornata festiva. Scopriamo la situazione dei mezzi pubblici il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 nelle quattro principali città d’Italia: Roma, Milano, Napoli e Torino.

MEZZI PUBBLICI ROMA 1 GENNAIO 2025

A Roma tutte le linee metropolitane funzioneranno fino alle 2:30 del mattino del 1° gennaio per salutare l’arrivo del 2025. L’orario si riferisce alle ultime partenze dai capolinea. Poi dalle 2:30 alle 8:00, sugli stessi percorsi, viaggeranno le linee bus nMA, nMB, nMB1 e nMC.

Invece le linee di superficie, bus e tram, il 31 dicembre saranno attive sino alle 21:00 (orario delle ultime corse dai capolinea), ma tredici collegamenti resteranno in servizio sino alle 2:30 di notte (orario delle ultime partenze dai capolinea) per favorire lo scambio con le metro: H, tram 2, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e n913 (quest’ultima in strada dalle 21:00).

Il 1° gennaio 2025, il servizio di bus, tram e metro inizierà alle 8:00 e poi proseguirà con il normale orario festivo. La sera le ultime corse metro dai capolinea sono previste alle 23:30.

Il 31/12 la Termini-Centocelle sarà in funzione verso Termini dalle 5:03 alle 21:03 (prime e ultime partenze dai capolinea) e in direzione Centocelle dalle 5:30 alle 21:30. L’1/1 in direzione Centocelle prima e ultima corsa 8:30-23:00, direzione Termini prima e ultima partenza 8:03-22:33.

Per la Roma-Nord ultime corse del 31 dicembre alle 21:10 da Montebello e alle 20:50 da Flaminio. Poi bus sostitutivi sino alle ore 23:00. Il 1° gennaio orario festivo ridotto con partenze dalle 7:55 alle 22:10 da piazzale Flaminio e dalle 8:23 alle 22:38 da Montebello. Attivi bus sostitutivi prima dell’orario di partenza dei treni.

Sulla Metromare il 31/12 stop alle 21:00, poi scendono in strada le navette bus con fermate in tutte le stazioni. Le partenze delle navette bus saranno: da Porta San Paolo alle ore 22:00 – 23:00 – 24:00 – 01:00 – 02:00; da Cristoforo Colombo alle 22:00 – 23:00 – 24:00 – 01:00 – 02:00. Dalle 2,30 di notte e sino alle 8 del mattino dell’1, sullo stesso percorso, ci sarà la linea di bus notturna nME che collega piazza Venezia con stazione Lido Centro. Il 1° gennaio orario festivo ridotto con partenza dai capolinea dalle 7:49 alle 23:30.

MEZZI PUBBLICI MILANO 1 GENNAIO 2025

A Milano il 31 dicembre 2024 tutte le linee metropolitane seguiranno l’orario del sabato. L’ultimo treno M2 dal Forum di Assago verso Milano partirà alle 00:20 (tutte le partenze). Dopo la chiusura delle metropolitane, saranno in servizio i bus notturni, compresi quelli che sostituiscono le metropolitane: NM1 Sesto-Bisceglie/Molino Dorino (non c’è servizio tra Rho e Molino Dorino), NM2 Gobba-Abbiategrasso (non c’è servizio tra Famagosta e Assago Forum né tra Gobba e Cologno/Gessate), NM3 Comasina-San Donato, NM4 Lorenteggio-Linate. Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, la stazione di Duomo potrebbe chiudere.

Anche il 1° gennaio 2025 le linee M4 e M5 seguiranno il normale orario dei giorni festivi, mentre le linee M1, M2 e M3 seguiranno un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno.

Le linee di superficie (bus e tram) seguiranno l’orario di un normale giorno festivo sia il 31 che l’1. Faranno eccezione alcune linee, che solo in questi giorni rispetteranno un orario particolare.

Con riferimento alla rete notturna, saranno in servizio le linee NM1, NM2, NM3, NM4, N25, N26, 90/91, N15, N24, N27, N42, N54, N57, N80 e N94.

MEZZI PUBBLICI NAPOLI 1 GENNAIO 2025

A Napoli in occasione delle festività di Capodanno 2025, il programma della rete ANM si articolerà come segue:

Metropolitana Linea 1: 31 dicembre 2024 servizio no stop.

Metropolitana Linea 6: 31 dicembre 2024 ultima corsa da Municipio ore 14:50 e da Mostra ore 14:44. 1° gennaio 2025 ultima corsa da Mostra ore 13:06 e da Municipio ore 13:12.

Funicolari: 1° gennaio 2025 ultima corsa mattinale ore 12:40. Montesanto e Centrale: riapertura ore 16:30 – 00:30.

31 dicembre 2024 funicolari Montesanto e Mergellina ultima corsa ore 19:40, Centrale servizio no stop.

Servizio di superficie: il 31 dicembre 2024 il servizio avrà termine anticipatamente intorno alle ore 20:00. Saranno sospesi i servizi notturni e di accompagnamento. Il 1° gennaio 2025 il servizio sarà sospeso alle ore 13:30. È prevista una ripresa pomeridiana a partire dalle ore 16:00 sulle linee C. Aosta: 128 – 180 – 181 – C37 – 140 – 143 – 165 – 112 – 633 – C16 – C31 – R6 – R7 – 139 – 147; Carlo III: 144 – 162 – 201 – 202 – 204 – 254 – C63 – 3M; Via Puglie: 116 – 130 – 151 – 154 – 158 – 168 – 169 – 173 – 175 – 178 – 182 – 184 – 191 – 195 – 196 – R2 – R5 – C67; San Giovanni: 412 – 421 – 422.

L’autolinea Alibus da e per l’aeroporto effettuerà regolare servizio continuativo.

MEZZI PUBBLICI TORINO 1 GENNAIO 2025

A Torino martedì 31 dicembre la metropolitana sarà in servizio dalle 7:00 alle 3:00, mentre mercoledì 1° gennaio con orario 7:00 – 00.30. La metro effettuerà le ultime partenze dai capilinea di Fermi e Bengasi sempre mezz’ora prima della chiusura indicata.

Il 31 dicembre il servizio di tram e bus sarà normale, come nelle giornate feriali, per tutte le linee fino alle ore 20:00. Dopodiché la maggioranza delle linee sarà gestita sempre con orari e percorsi feriali, mentre alcune linee non saranno in servizio. Linee gestite con orario feriale anche dopo le ore 20:00: 2 – 3 – 4 – 4N – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 13 – 13N – 14 – 15 – 16 CS – 16 CD – 17 – 18 – 26 – 27 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 35N – 36 – 36N – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 51 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 – 74 – 81 – CP1. Linee non gestite dopo le ore 20:00: 12 – 20 – 21 – 29 – 38 – 39 – 40 – 41 – 47 – 50 – 52 – 58 – 60 – 63 – 64 – 65 – 66 – 70 – 75 – 76 – 77 – SE1 – VE1.

Sempre il 31 dicembre varieranno il servizio le linee 4 – 8 – 11 – 13 BUS – 13N – 19 – 27 – 51 – 55 – 56 – 72 – 72/ – Venaria Express per consentire i festeggiamenti e il concerto per il Capodanno che si svolgeranno in piazza Castello: saranno infatti chiuse al transito via XX Settembre (da via Bertola a corso Regina Margherita), via Pietro Micca (da via San Tommaso a piazza Castello), piazza Castello e via Po (da via Accademia Albertina a piazza Castello).

Mercoledì 1° gennaio dalle ore 12:00 alle ore 19:00, a seguito dello svolgimento del concerto di Capodanno in piazza Castello, varieranno il servizio le linee 4 – 7 – 8 – 11 – 13N – 19 – 27 – 55 – 56 – 72.