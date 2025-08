Mercedes, lotta alla contraffazione: 1,5 M di ricambi sequestrati

A prima vista, può sembrare tutto in regola: un ricambio auto ben confezionato, un logo familiare, un prezzo allettante. Eppure, dietro l’apparente normalità, si cela un rischio concreto per la sicurezza stradale. I ricambi contraffatti – realizzati con materiali scadenti e in ambienti privi di controllo – rappresentano una minaccia per milioni di automobilisti in tutto il mondo. Mercedes-Benz lo sa bene. Nel 2024, la casa automobilistica tedesca ha collaborato con autorità doganali e forze dell’ordine in una vasta operazione internazionale che ha portato al sequestro di oltre 1,5 milioni di componenti falsi. I controlli, condotti in 793 ispezioni in tutto il mondo, hanno messo in luce una realtà preoccupante e in crescita.

RICAMBI CONTRAFFATTI, PERICOLO CONCRETO PER LA SICUREZZA

I numeri raccontano solo una parte della storia. L’altra, ben più inquietante, riguarda la qualità dei prodotti sequestrati. Filtri dell’aria infiammabili, pastiglie dei freni contenenti piombo e arsenico, componenti meccanici difettosi: tutti elementi che mettono in discussione la tenuta di un veicolo e la sicurezza di chi lo guida.

“Gli originali sono sinonimo di qualità testata”, ha ricordato Renata Jungo Brüngger, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. “Attraverso la nostra lotta capillare contro l’industria della contraffazione, proteggiamo gli utenti della strada da incidenti gravi, salvaguardiamo i clienti dalle frodi e rafforziamo la fiducia nel nostro marchio”.

L’INDAGINE MERCEDES E LA TASK FORCE ANTI CONTRAFFAZIONE

Dietro ogni sequestro c’è un lavoro investigativo lungo e meticoloso, racconta Mercedes Benz in un comunicato. Il Brand Protection Team di Mercedes-Benz analizza offerte sospette online, traccia le filiere della contraffazione e localizza i siti di produzione illeciti. Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse alle autorità, che eseguono le perquisizioni.

In molti casi, gli agenti scoprono condizioni di lavoro disumane e gravi danni ambientali nei laboratori clandestini. Un altro elemento che evidenzia come il fenomeno della contraffazione non sia solo un problema economico o legale, ma anche etico e sociale.

TRA I RICAMBI PIU’ CONTRAFFATTI ANCHE MAYBACH E AMG

Il fenomeno della contraffazione non risparmia nessun brand, come abbiamo già raccontato per Iveco, tantomeno i marchi più esclusivi. I brand Mercedes-Maybach e AMG, simboli di lusso e prestazioni elevate, sono sempre più spesso contraffatti. In alcuni casi si è arrivati alla riproduzione completa di veicoli, oppure alla modifica illegale di modelli originali, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Anche in questi casi, il Brand Protection Team interviene prontamente per bloccare la circolazione di tali veicoli e proteggere l’integrità del marchio. E’ anche vero che spesso si parte proprio alla ricerca di ricambi alternativi a quelli originali, senza porsi troppe domande, se si tratta di ricambi di carrozzeria equivalenti prodotti nel rispetto della legge, da non confondere con quelli contraffatti, oppure di semplici imitazioni che violano le norme sulla proprietà intellettuale e non offrono alcuna garanzia di qualità, affidabilità e sicurezza. È fondamentale prestare attenzione in fase di acquisto!