Lyft acquista FreeNow: cosa cambia per gli utenti?

FreeNow non è più tedesca ma americana: Lyft, società con sede a San Francisco specializzata nelle piattaforme di mobilità, ha acquistato per circa 175 milioni di euro l’app per prenotare i taxi FreeNow, che apparteneva a BMW e Mercedes-Benz. Quella annunciata da Lyft è l’operazione più significativa dell’azienda al di fuori di Stati Uniti e Canada, con l’obiettivo sia di raddoppiare il proprio mercato potenziale che di aumentare le prenotazioni lorde annue.

LYFT ACQUISTA FREENOW: CLOSING ENTRO IL 2025

L’operazione che prevede la cessione di FreeNow a Lyft dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2025, ma intanto la società americana ha spiegato di essere già al lavoro per integrare le due piattaforme, consentendo così agli utenti di utilizzare entrambi i servizi in modo fluido ovunque si trovino. FreeNow continuerà a operare come prima, ma con l’obiettivo di incrementare le proprie attività in 150 città distribuite tra nove paesi europei: Irlanda, Regno Unito, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Italia, Polonia e Austria.

GLI OBIETTIVI DI LYFT IN EUROPA

Lyft, che ha pagato i 175 milioni di euro con la liquidità aziendale disponibile (praticamente in contanti), con questa acquisizione raddoppierà il proprio mercato a oltre 300 miliardi di viaggi annui con veicoli privati e incrementerà le prenotazioni lorde annualizzate di circa 1 miliardo di euro, contribuendo così alla diversificazione delle fonti di ricavo. Nel 2024 il 90% delle prenotazioni lorde di FreeNow ha riguardato corse in taxi, con una flotta composta in gran parte da veicoli di fascia alta. La piattaforma vanta, inoltre, buone relazioni con regolatori, sindacati e operatori di flotte taxi. Si tratta pertanto del partner ideale per Lyft per accelerare la propria strategia di crescita al di fuori del Nord America.

FREENOW PASSA A LYFT: COSA CAMBIA PER GLI UTENTI

Cosa cambia, infine, per i tanti utenti europei (e italiani) di FreeNow? Come avrete intuito sostanzialmente poco. È plausibile che nel corso di quest’anno, o al massimo nei primi mesi del prossimo, ci sarà un graduale rebranding e il rosso del marchio FreeNow sarà definitivamente sostituito dal fucsia di Lyft. Per il resto i servizi rimarranno gli stessi, con la possibilità che almeno inizialmente vengano riservate offerte esclusive ai nuovi iscritti. Ma non è detto che in futuro non si possano ampliare ulteriormente i servizi (già oggi, in alcuni Paesi, con FreeNow oltre ai taxi si possono prenotare bici e monopattini elettrici in sharing).