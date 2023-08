App per prenotare taxi: tutte le alternative a confronto

Tutta la comodità di sfruttare le app per prenotare taxi. Siamo davanti ad applicazioni sviluppate per piattaforme mobile che semplificano il processo di fruizione del servizio taxi. A partire dalla prenotazione. Bastano infatti pochi tap sul display del proprio smartphone per vedere materializzarsi davanti ai propri occhi un’auto. Non solo, ma molte di queste applicazioni propongono anche servizi aggiuntivi per nulla secondari. Pensiamo ad esempio alla stima del costo del viaggio sulla base della distanza, del tempo di percorrenza e delle tariffe applicate. Oppure al tracciamento in tempo reale delle tratte. In pratica l’utente può monitorare il percorso del taxi tramite la visualizzazione su mappa. E che dire delle funzionalità di pagamento digitale integrate? In questo caso è sufficiente collegare una carta di credito o un conto al proprio account. Ecco allora le app consigliate per prenotare taxi.

APPTAXI PER PAGARE ANCHE IN BITCOIN

Andando alla ricerca delle app per prenotare taxi, AppTaxi si distingue perché mette a disposizione una rete di oltre 5.000 autisti di taxi appartenenti a 20 cooperative specializzate nel campo dei trasporti. Funziona anche a Venezia, dove permette di prenotare taxi acquatici. Si tratta di motoscafi che agevolano gli spostamenti lungo i canali della città lagunare. L’app offre la possibilità di selezionare taxi elettrici o ibridi, in linea con la crescente attenzione verso la sostenibilità nei trasporti. AppTaxi consente di pagare direttamente tramite l’app utilizzando le carte di credito associate al servizio Satispay. Ma accetta anche Bitcoin.

FREE NOW, L’APP PER PRENOTARE TAXI ANCHE IN EUROPA

FreeNow nasce dalla fusione di due realtà nel settore automobilistico, MyTaxy e DriveNow, e si propone come una delle più complete app per prenotare taxi. Questa piattaforma operativa spazia su oltre 100 città europee, includendo anche importanti centri italiani quali Milano, Napoli, Roma, Torino, Catania, Palermo e Cagliari. FreeNow offre la possibilità di riservare un taxi fino a quattro giorni prima della data dello spostamento. Tra le caratteristiche distintive c’è la possibilità di selezionare il tipo di veicolo. Le opzioni di pagamento offerte da FreeNow comprendono carte di credito, contanti, PayPal, Google Pay e Apple Pay. In caso di cancellazione di una prenotazione, gli utenti possono andare incontro al pagamento di una penale.

L’APP IN TAXI PER PRENOTARE ANCHE IL POSTO PER GLI ANIMALI A BORDO

InTaxi assicura il servizio di prenotazione taxi in molte delle principali città italiane, comprese Milano, Roma, Genova, Modena, Udine, Cagliari e Napoli. L’interfaccia dell’app fornisce una visione in tempo reale del percorso del taxi prenotato, grazie a una mappa interattiva che offre dettagli sull’arrivo del veicolo. L’utente può personalizzare l’esperienza di viaggio selezionando varie opzioni relative alla corsa, quali il numero di posti disponibili e la presenza di bagagli o animali a bordo. L’esperienza di trasporto viene così ritagliata su misura delle esigenze individuali. Un ulteriore plus offerto da InTaxi è la memorizzazione delle tratte più percorse e preferite, semplificando la procedura di prenotazione. InTaxi propone quindi diverse alternative per il pagamento della corsa. Può avvenire direttamente a bordo del taxi in contanti oppure tramite carta di credito. Ma supporta l’utilizzo del sistema di abbonamento ai radiotaxi Globix.

IT TAXI, LA STIMA DEL COSTO NELL’APP PER PRENOTARE TAXI

It Taxi è l’app per prenotare taxi ufficiale dell’Unione Radiotaxi Italiana, l’associazione che riunisce le cooperative dei servizi di radiotaxi in 75 città italiane. L’app propone 12.000 unità taxi e permette sì all’utente di richiedere una corsa dal proprio dispositivo mobile. Ma indica anche il tempo di arrivo previsto e la stima del costo della corsa. It Taxi genera una valutazione preventiva del prezzo della tratta e consente di bloccare il costo della corsa con il pagamento anticipato online. Più nello specifico, supporta l’impiego di PayPal, proponendo anche un abbonamento aziendale mensile per chi utilizza con regolarità il servizio di radiotaxi.

WETAXI, L’APP PER PRENOTARE TAXI ANCHE IN CONDIVISIONE

Wetaxi è un servizio di trasporto urbano nato a Torino e successivamente estesosi a oltre 20 città italiane. Roma e Milano comprese con la collaborazione delle cooperative Taxiblu e Samarcanda. Tra le opzioni integrate nell’app c’è la facoltà di condividere la corsa con altri passeggeri. Questa modalità, oltre a ottimizzare i costi, permette naturalmente di contenere le emissioni. L’applicazione accoglie diverse modalità di pagamento, tra cui le carte di credito e i servizi PayPal e Satispay. Va da sé come sia possibile completare il pagamento direttamente a bordo del taxi, al termine del viaggio.