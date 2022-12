Limite di velocità in città: il Galles scende a 32 km/h ma è polemica

Cambia il limite di velocità nelle città del Galles: il limite nelle zone residenziali scende da 30 a 20 mph (da 48 a 32 km/h) ma non tutti sono d'accordo

Nel Regno Unito la regola generale prevede un limite di velocità fissato a 30 mph (miglia orarie) nelle aree urbane, equivalenti a circa 48 km/h. Tuttavia le cose sono parzialmente destinate a cambiare dopo la decisione del Parlamento del Galles di abbassare il limite in tutte le città gallesi a 20 mph (circa 32 km/h) a partire dal 17 settembre 2023, una scelta che se darà buoni risultati potrebbe estendersi in futuro all’intera nazione britannica (in Scozia stanno già pensando di introdurla nel 2025). Non tutti però sono convinti del provvedimento: alcuni, infatti, sostengono che l’abbassamento dei limiti nelle zone residenziali non aumenterà la sicurezza stradale in modo significativo ma, al contrario, contribuirà a congestionare ulteriormente il traffico portando un notevole danno economico.

NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ NEL GALLES: LE CRITICHE AL PROVVEDIMENTO

Come c’era da aspettarsi la polemica sulla diminuzione dei limiti di velocità nelle aree urbane del Galles ha assunto subito un connotato politico, visto che le maggiori critiche al provvedimento stanno giungendo da esponenti del Partito Conservatore, il più grande partito d’opposizione alla maggioranza guidata dal Partito Laburista con l’appoggio esterno dei repubblicani del Plaid Cymru. I conservatori citano infatti uno studio che stimerebbe in 4,5 miliardi di sterline in 30 anni il danno potenziale causato dall’impatto negativo sugli spostamenti in auto di pendolari e residenti, inoltre l’abbassamento di 10 mph (circa 16 km/h, da 48 a 32) impatterebbe assai poco significativamente sulla sicurezza.

“I lavoratori devono rimettere in moto il Galles e non vanno penalizzati”, insistono i conservatori, “Bisognerebbe abbandonare queste misure dogmatiche e investire invece in infrastrutture più moderne per migliorare i trasporti pubblici e privati. È questa la soluzione, non fare la guerra ai conducenti”. Il partito d’opposizione propone quindi di lasciare il nuovo limite di 20 mph (32 km/h) solo in alcune zone delicate, ad esempio in prossimità delle scuole e dei parchi giochi, lasciando per il resto piena discrezionalità ai singoli Comuni in base alle caratteristiche di ciascun luogo.

GALLES: LIMITE DI VELOCITÀ A 32 KM/H NEL 2023, PERICOLO DI CONGESTIONARE IL TRAFFICO?

Occorre dire che alcune critiche si sono levate anche dalle città in cui è già partita la sperimentazione. Un tassista intervistato dalla BBC ha affermato di aver notato un forte peggioramento del traffico urbano a causa delle velocità più basse. Inoltre la cittadina di Caldicot, tra quelle scelte come ‘pilota’ per la sperimentazione della nuova velocità massima di 20 mph, dopo le ripetute lamentele della cittadinanza per il traffico congestionato ha riportato il limite a 30 mph in alcune strade.

NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ NEL GALLES. IL GOVERNO: “SALVEREMO VITE UMANE”

Ovviamente di tutt’altro parere il Partito Laburista che ha introdotto il nuovo limite di velocità a partire dal prossimo mese di Settembre. A questo proposito ricordiamo che diverse città del Regno Unito già prevedono il limite di 20 miglia orarie nelle zone residenziali, ma il Galles è la prima nazione a imporlo di default in tutti i Comuni. Lee Waters, il viceministro laburista per il cambiamento climatico del Governo gallese, ha dichiarato infatti che il taglio dei limiti di velocità non danneggerà assolutamente l’economia del Paese. Anzi, al contrario, il minor numero di incidenti dovuto alla velocità più bassa farà risparmiare una notevole quantità di denaro che oggi viene spesa per le attività di soccorso e la cura dei feriti.

“Prevediamo che i viaggi dureranno in media meno di un minuto in più”, ha assicurato Waters, “con punte di meno di due minuti. L’idea che arrivare un minuto più tardi a scuola o a lavoro possa danneggiare l’economia è semplicemente incredibile. La realtà è che con questa misura contiamo di salvare centinaia di vite umane, proteggendo in particolare pedoni e ciclisti”. Uno studio commissionato dal Governo gallese ha rilevato che la riduzione del limite di velocità potrebbe far risparmiare 100 milioni di sterline solo nel primo anno di attuazione, anche se sappiamo benissimo che certe ricerche sono commissionate appositamente per dimostrare le proprie tesi (la stessa cosa vale per lo studio citato dai Conservatori).

NUOVO LIMITE DI VELOCITÀ NEL GALLES SU OLTRE 12 MILA KM DI STRADE

Saranno interessate dal provvedimento all’incirca 7.700 miglia di strade (12.535 km) in tutto il Galles, con poche deroghe. “Forse all’inizio sarà un grande cambiamento”, ha ammesso Waters, “ma la gente poi si abituerà, come in passato si è abituata a indossare le cinture di sicurezza”.

Intanto i bambini della Durand Primary School, altro luogo interessato dalla sperimentazione, hanno riferito, sempre alla BBC, che il traffico più lento li fa sentire maggiormente al sicuro durante il tragitto a piedi da casa a scuola e viceversa. Decisamente un punto a favore della decisione del Parlamento gallese.