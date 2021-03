Leasys annuncia il noleggio auto sospendibile con CarBox: come funziona

Leasys lancia il noleggio auto CarBox on demand anche per 1 solo giorno: ecco come funziona e quanto costa

Leasys lancia il primo abbonamento al noleggio auto on demand pensato, che si può attivare e interrompere, quasi come accade già per l’assicurazione auto con sospensione. Ecco come funziona il noleggio auto a lungo termine Leasys CarBox ricaricabile e utilizzabile in modo frazionato anche per un solo giorno.

NOLEGGIO AUTO CON SOSPENSIONE DI LEASYS

Il noleggio auto a lungo termine in abbonamento cambia le regole con Leasys CarBox: è una formula di noleggio per un uso non continuativo dell’auto. Con la CarBox Leasys si può noleggiare un’auto per un periodo di 240 giorni complessivi all’anno da utilizzare, anche in modo frazionato (cioè per 1 solo giorno) o continuativo sulla base delle proprie esigenze. CarBox è disponibile in tre pack, Compact, Medium e Large, ed è attivabile online tramite voucher su Amazon.it.

COME FUNZIONA IL NOLEGGIO AUTO CARBOX

Leasys CarBox è un abbonamento auto on demand per chi vuole noleggiare un’auto solo quando ne ha bisogno. La prenotazione del veicolo può essere fatta fino a 24 ore prima e potrà essere cancellata senza penale entro 24 ore dal ritiro previsto, promette l’azienda. Il vantaggio con CarBox – come afferma Leasys – è avere sempre a disposizione una vettura “ready to go”, da prenotare quando serve, pagando una quota mensile fissa di abbonamento.

QUALI MODELLI SI POSSONO NOLEGGIARE CON CARBOX LEASYS

Il servizio, attivabile completamente online, si declina in tre diversi pacchetti, ognuno dedicato a specifici modelli FCA:

– Compact: Fiat Panda, 500, Lancia Ypsilon e Opel Corsa;

– Medium: aggiunge al pacchetto Compact i modelli 500L, 500X, Nuova Fiat 500 elettrica, Tipo, Fiorino, Doblo;

– Large: oltre al pacchetto Medium, aggiunge le Jeep Renegade e Compass anche nelle versioni 4xe con motorizzazioni ibride PHEV, e il Ducato Van;

Iscrivendosi a CarBox, si potrà noleggiare un veicolo appartenente a uno dei tre pacchetti per un periodo minimo di un giorno e fino a un massimo di 240 giorni complessivi all’anno. Una volta acquistato il voucher d’iscrizione annuale su Amazon.it, al costo di 99 euro, bisogna convertirlo sul sito di CarBox. Poi scegliere il box auto a cui ci si vorrà abbonare, registrarsi e prenotare l’auto, pagando per un anno la quota mensile a partire da 219 euro, per i 240 giorni complessivi del noleggio flessibile.